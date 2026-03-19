'മാരക തിയേറ്റര്‍ എക്‌സ്പീരിയന്‍സ്! പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിച്ച് ധുരന്ധര്‍ 2; പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം

ആദ്യഭാഗത്തിന് 214 മിനിറ്റ് ( 3 മണിക്കുര്‍ 34 മിനിറ്റ്) ദൈര്‍ഘ്യമെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച്’ 235 മിനിറ്റാണ്. 3 മണിക്കുര്‍ 55 മിനിറ്റ്.നാലുമണിക്കൂറിന് വെറും അഞ്ചുമിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കുറവ്.

രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് സിനിമ ധുരന്ധര്‍ 2 റിലീസ് ധുരന്ധര്‍2 പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
Dhuarandhar: The Revenge (Movie Poster)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 19, 2026 at 10:21 AM IST

റെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവില്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 ഇന്ന് (മാര്‍ച്ച് 19) ആഗോളതലത്തില്‍ തിയേറ്ററില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യഭാഗം തിയേറ്ററുകളിലെത്തി വെറും മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളിലാണ് രണ്ടാം ഭാഗവും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വളരെ ആകാംക്ഷ നിറച്ചാണ് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയത്. ആദ്യ ഷോ കഴിയുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യയൊട്ടാകെ ചിത്രത്തിന്‍റെ പ്രീമിയര്‍ ഷോകള്‍ നടന്നിരുന്നു. മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ചിത്രം കണ്ടതിന് ശേഷം പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ട ചിത്രങ്ങളില്‍ നിന്നൊക്കെ വളരെ ദൈര്‍ഘ്യം കൂടി ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്‍ 2. പ്രേക്ഷകരെ ഒട്ടും ബോറടിപ്പിക്കാതെയാണ് ആദിത്യ ധര്‍ രണ്ടാം ഭാഗവും ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യഭാഗത്തേക്കാള്‍ മനോഹരമായാണ് രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രേക്ഷകര്‍ പറയുന്നത്. ഇന്ത്യയില്‍ ഇതുവരെ നിര്‍മിക്കപ്പെട്ട സിനിമകളില്‍ ഏറ്റവും ദൈര്‍ഘ്യമേറിയ സിനിമയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2.

ആദ്യഭാഗത്തിന് 214 മിനിറ്റ് ( 3 മണിക്കുര്‍ 34 മിനിറ്റ്) ദൈര്‍ഘ്യമെങ്കില്‍ രണ്ടാം ഭാഗമായ ‘ധുരന്ധര്‍: ദി റിവഞ്ച്’ 235 മിനിറ്റാണ്. 3 മണിക്കുര്‍ 55 മിനിറ്റ്.നാലുമണിക്കൂറിന് വെറും അഞ്ചുമിനിറ്റ് മാത്രമാണ് കുറവ്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളും കൂടിച്ചേരുമ്പോേള്‍ ഏഴ് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റുമാണ്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഒന്നും രണ്ടും ഭാഗങ്ങള്‍ ഒരേ സമയമാണ് ചിത്രീകരിച്ചതെന്നതും വലിയ പ്രത്യേകതയാണ്.

"ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരനും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പടം… നാലു മണിക്കൂർ പോയതറിഞ്ഞില്ല. 2000 കോടിയിൽ നിന്ന് എണ്ണി തുടങ്ങാം... ഉറപ്പായും തിയറ്ററിൽ തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക .... മാരക തിയറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്",എന്നാണ് സിനിമ കണ്ട ഒരാൾ എക്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

"രൺവീർ ഭീകര പെർഫോമൻസ്...മാധവൻ കികിടു പെർഫോമൻസ്.. അർജുൻ രാംപാൽ വക മികച്ച ഒരു പെർഫോമൻസ്...അങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയാൻ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, ഇന്ത്യയുടെ റിവഞ്ച് പ്ലാൻ എഫക്ട് ഇത്ര മികച്ച രീതിയിൽ എടുത്ത് ആദിത്യ ധറിന് തന്നെ ആണ് മൊത്തം കയ്യടി., ടെക്നിക്കലി പടം അതി​ഗംഭീരമാണ്- എന്നൊക്കെയാണ് സിനിമ കണ്ടവർ എക്സിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചു.

"ഓരോ കഥാപാത്രത്തിനും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടെന്നും ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരം പുലർത്തുന്നതാണെന്നും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ കുറിപ്പുകളിൽ പറയുന്നു. പ്രശസ്ത ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റ് തരണ്‍ ആദർശ് ചിത്രത്തിന് അഞ്ചിൽ നാലര മാർക്ക് നൽകി 'മാസ്റ്റർപീസ്'", എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു.

അതേസമയം ആദ്യ ഭാ​ഗത്തേക്കാൾ ചിത്രം കളക്ഷൻ കൊയ്യുമെന്നാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രവചനങ്ങൾ. 1300 കോടിയാണ് ആ​ഗോളതലത്തിൽ ധുരന്ധർ നേടിയത്. ഈ റെക്കോർഡ് എന്തായാലും രണ്ടാം ഭാ​ഗം മറികടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രേഡ് അനലിസ്റ്റുമാർ ഉൾപ്പെടെ പറയുന്നത്.

"ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ എക്കാലത്തെയും വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഒന്നായി ചിത്രം മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ധുരന്ധർ 2 വിന്റെ ദൈർഘ്യം കൂടുതലാണെന്നും സംഗീതം കുറച്ച് പിന്നിലായിപ്പോയെന്നും", ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

"രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തമായി പുതിയ ചിത്രത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചിലർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. എന്തായാലും ആദിത്യ - രൺവീർ കൂട്ടുകെട്ട് ഇന്ത്യൻ സിനിമാ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു തരത്തിലും നിരാശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലഠ, പ്രേക്ഷകര്‍ കുറിച്ചു.

2024 ജൂലൈയിലാണ് ധുരന്ധറിന്‍റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്. ഹിമാചല്‍ പ്രദേശിലും ബാങ്കോക്കിലുമാണ് സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചത്. ഒരു വര്‍ഷവും മൂന്ന് മാസവുമെടുത്താണ് സിനിമ പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്. ആദ്യഭാഗത്തിലേത് പോലെ തന്നെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും വലിയ താരനിര തന്നെ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്. രണ്‍വീര്‍സിങ്, അര്‍ജുന്‍ രാംപാല്‍, സഞ്ജയ് ദത്ത്, മാധവന്‍, സാറാ അര്‍ജുന്‍, രാകേഷ് ബേദി എന്നിങ്ങനെ താരനിര നീളുന്നു. വമ്പന്‍ ബാനറുകളായ ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേര്‍ന്നാണ് നിര്‍മാണം.

ആദ്യഭാഗം ഒറിജിനല്‍ ഹിന്ദിയില്‍ തന്നെയാണ് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും റിലീസ് ചെയ്‌തത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം ഭാഗം തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡ, മലയാളം പതിപ്പുകളിലും പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്‍റെ ഡിജിറ്റല്‍ അവകാശം 150 കോടിക്ക് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. സാറ്റലൈറ്റ് അവകാശം 50 കോടിക്ക് സ്റ്റാര്‍ ഗോള്‍ഡും വാങ്ങി. സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് അവകാളം ടി സീരിസാണ്. 27കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

രണ്‍വീര്‍ സിംഗ്
ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് സിനിമ
ധുരന്ധര്‍ 2 റിലീസ്
ധുരന്ധര്‍2 പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം
DHURANDAR 2 X REVIEW

