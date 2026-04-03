ആഗോളതലത്തില്‍ ആഞ്ഞുവീശുന്ന ധുരന്ധര്‍ 2; ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു, 16 ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയത് 1,500 കോടി

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 3, 2026 at 5:03 PM IST

ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസും ബി62 സ്റ്റുഡിയോസും ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച, ആദിത്യ ധർ- രൺവീർ സിങ് ചിത്രം ധുരന്ധർ ദി റിവഞ്ച് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ ചരിത്രം കുറിച്ച് മുന്നേറുന്നു. രണ്ടാഴ്‌ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വമ്പന്‍ നേട്ടമാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 1,000 കോടി നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ നേട്ടം സ്വന്തമാക്കുന്ന ആദ്യ ചിത്രം എന്ന റെക്കോര്‍ഡിനരികെയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2. റിലീസ് ചെയ്‌ത് രണ്ടാഴ്ച പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ചിത്രം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നേടിയ നെറ്റ് ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ 961 കോടി രൂപയാണ്. ചിത്രം മൂന്നാം വാരം പൂര്‍ത്തിയാകുമ്പോള്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമയില്‍ ഇതുവരെ സംഭവിക്കാത്ത അസാധാരണമായ നേട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് തന്നെയാണ് ആരാധകരും ട്രാക്കര്‍മാരും വിലയിരുത്തുന്നത്.

ചിത്രത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷന്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ 1,501 കോടി രൂപയും പിന്നിട്ടു. തകര്‍പ്പന്‍ ഓപ്പണിംഗും രണ്ടാം വാരത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനവും (പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ പോലും) ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം കുത്തനെ ഉയര്‍ത്തി.

ആദ്യ വാരത്തില്‍ ( എട്ടു ദിവസം) 690.00 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. രണ്ടാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോള്‍ ആകെ 177.00 കോടി രൂപയും ചിത്രം സ്വന്തമാക്കി. രണ്ടാം വാരത്തില്‍ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളില്‍ പോലും മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്‌ചവച്ചത്. 12 ാം ദിവസമായ തിങ്കളാഴ്‌ച 26 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്. 13 ാം ദിവസത്തില്‍ 28 കോടി രൂപയും പതിനാലാം ദിവസത്തില്‍ 21 കോടി രൂപയും 15 ാം ദിവസത്തില്‍ 19 കോടി രൂപയുമായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്‍റെ വരുമാനം. ചെറിയ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വാരാന്ത്യമായ വരും ദിവസങ്ങളില്‍ വലിയ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ചരിത്ര നേട്ടം

ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്‍റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായി മുന്നേറുന്നതാണ് കാണുന്നത്. നാല് മാസം മുമ്പ് 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധർ ആഗോളതലത്തിൽ വെറും പതിനാറ് ദിവസം കൊണ്ട് 1,500 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കൊയ്തെടുത്തത്.

അതിവേഗത്തിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് കലക്ഷനില്‍ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്‌യ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ കുതിപ്പ്. 1,501 കോടി ക്ലബിൽ എത്തിയതോടെ, ധുരന്ധർ 2: ദി റിവഞ്ച് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ, ആമിർ ഖാന്‍റെ ദംഗൽ (2070 കോടി) ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, തൊട്ടുപിന്നിൽ പ്രഭാസിന്കറെ ബാഹുബലി 2 (1788 കോടി), അല്ലു അർജുന്കറെ പുഷ്പ 2 (1742 കോടി) എന്നിവയുമാണ്. ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചിത്രങ്ങളില്‍ ഒന്നായ ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ നാഴിക കല്ലായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്.

1ദംഗൽ₹ 2070 കോടി
2ബാഹുബലി 2₹ 1788 കോടി
3പുഷ്പ 2₹ 1742 കോടി
4ധുരന്ധർ 2₹ 1500+ കോടി* (പതിനാറാം ദിവസം ഉൾപ്പെടെ)

രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും സാറാ അര്‍ജുനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം മികച്ച പ്രതികരണവും മൂന്നാം വാരത്തിലും റെക്കോര്‍ഡ് ട്രെന്‍ഡുകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ മറ്റു വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താതിരുന്നതും ഈ കുതിപ്പിന് കാരണമായി. അവധി ദിവസമായ ഇന്നത്തെയും വരും ദിവസങ്ങളിലും കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ബാഹുബലിയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയായി മാറാൻ ധുരന്ധർ ഫ്രാഞ്ചൈസി ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിംഗ് (650 കോടി), ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ (1788 കോടി) എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 2438 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനെയാണ് ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി മറികടന്നത്.ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ചരിത്രം കുറിച്ചത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയ ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫ്രൈഞ്ചൈസിയായി മാറി. ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് മറികടന്നാണ് ധുരന്ധര്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

കുതിപ്പ് അതിവേഗം

ഈ നാഴികക്കല്ല് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് അത് കൈവരിച്ച വേഗതയാണ്. വെറും രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ 1,500 കോടി രൂപ എന്ന നേട്ടം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രേക്ഷക പിന്തുണ തന്നെയാണ്. കണക്കുകള്‍ക്ക് പുറമെ ഒരു വമ്പന്‍ സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം തന്നെയാണ് ധുരന്ധര്‍ 2.

