ധുരന്ധര്‍ 2 ശരവേഗത്തില്‍ കുതിക്കുന്നു; 11 ദിവസം കൊണ്ട് ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡ് മറികടന്നു; ഇതുവരെയുള്ള കണക്കുകള്‍

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 30, 2026 at 11:48 AM IST

ദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത സ്പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍ ദി റിവഞ്ച് ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ കൊടുങ്കാറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വെറും 11 ദിവസം കൊണ്ട് ചിത്രത്തിന്‍റെ ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ ആഗോള കലക്ഷനെ മറികടന്ന് ചരിത്രം സൃഷ്‌ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്‍റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം വെറും പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 1,365 കോടി രൂപ പിന്നിട്ട് ചരിത്രം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് നായകനായി എത്തിയ ഈ ചിത്രം ആദ്യവാരത്തില്‍ തന്നെ1000 കോടി കടന്നത്. ആഗോളതലത്തില്‍ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമെന്ന് ഖ്യാതിയും ധുരന്ധര്‍ 2 സ്വന്തമാക്കി.

നാല് മാസം മുമ്പ് 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധർ ആഗോളതലത്തിൽ 1307.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. എന്നാല്‍ പതിനൊന്നാം ദിവസത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോള്‍ ആഗോളതലത്തില്‍ 1,361.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നൂള്ള ഗ്രോസ് കലക്ഷന്‍ 1,011.95 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 350 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള നെറ്റ് കലക്ഷന്‍ 846.87 കോടി രൂപയാണ്.

ഇതോടെ ആദ്യഭാഗത്തിന്‍റെ റെക്കോര്‍ഡാണ് ഞൊടിയിടയില്‍ ധുരന്ധര്‍ 2 തകര്‍ത്തത്.നിലവിൽ 'ദംഗൽ' (2070 കോടി), 'ബാഹുബലി 2' (1788 കോടി), 'പുഷ്പ 2' (1724 കോടി) എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായി നാലാം സ്ഥാനത്താണ് ധുരന്ധർ: ദ റിവഞ്ച് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മാർച്ച് 19-ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ ചിത്രം വരും ദിവസങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. 'ധുരന്ധർ 2' 2000 കോടി രൂപ കടക്കുമെന്നാണ് സിനിമ മേഖലയിലെ വിദഗ്ധർ കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ആർ മാധവൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ, സാറാ അർജുൻ തുടങ്ങിയ വൻ താരനിരയും ചിത്രത്തിലുണ്ട്.

അതിവേഗത്തിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തകര്‍ത്ത് കലക്ഷനില്‍ മുന്നോട്ട് കുതിക്കുന്നത്. രണ്ടാഴ്‌യ്ക്കുള്ളിലാണ് ഈ കുതിപ്പ്. 1307 കോടി ക്ലബിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ധുരന്ധർ 2: ദി റിവഞ്ച് എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ നാലാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി മാറും.

രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും സാറാ അര്‍ജുനും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ഈ ചിത്രം 11 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ ഏകദേശം 100 കോടി ഗ്രോസ് നേടുമെന്നാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെയും സിനിമാ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും നേരത്തെയുള്ള വിലയിരുത്തല്‍. ഇതോടൊപ്പം വിദേശ പ്രദേശങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. മാര്‍ച്ച് 19 ന് ആഗോളതലത്തില്‍ റിലീസ് ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിലും വലിയ കലക്ഷന്‍ നേടുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വടക്കേ അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ. യുഎസിൽ, വെറും 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 20.80+ മില്യൺ ഡോളർ നേടി ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ഗ്രോസ് ആയി ഇത് മാറി.

ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് മാത്രമുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷന്‍

ഒന്നാം ദിവസംരണ്ടാം ദിവസംമൂന്നാം ദിവസം നാലാം ദിവസംഅഞ്ചാം ദിവസംആറാം ദിവസംഏഴാം ദിവസംഎട്ടാം ദിവസംഒന്‍പതാം ദിവസംപത്താം ദിവസംപതിനൊന്നാം ദിവസം
99.1 കോടി രൂപ78.94 കോടി രൂപ105 കോടി രൂപ107 കോടി രൂപ60 കോടി രൂപ52 കോടി രൂപ45 കോടി രൂപ46 കോടി രൂപ

37.5 കോടി രൂപ

58 കോടി രൂപ63 കോടി രൂപ

മികച്ച പ്രതികരണവും രണ്ടാം വാരാന്ത്യത്തിലെ റെക്കോര്‍ഡ് ട്രെന്‍ഡുകള്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ മറ്റു വമ്പന്‍ ചിത്രങ്ങള്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്താതിരുന്നതും ഈ കുതിപ്പിന് കാരണമായി. അവധി ദിവസമായ ഇന്നത്തെയും വരും ദിവസങ്ങളിലും കലക്ഷന്‍ വര്‍ധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തല്‍.

ബാഹുബലിയെ മറികടന്ന് ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര പരമ്പരയായി മാറാൻ ധുരന്ധർ ഫ്രാഞ്ചൈസി 2500 കോടി ചരിത്ര നേട്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടുന്ന ഇന്ത്യന്‍ സിനിമകള്‍

1ദംഗൽ (2016)ബോളിവുഡ്₹2070 കോടി
2ബാഹുബലി 2 (2017)ടോളിവുഡ്₹1788 കോടി
3പുഷ്പ 2 (2024)ടോളിവുഡ്₹1742 കോടി
4ധുരന്ധർ (2025)ബോളിവുഡ്₹1307+ കോടി
5ധുരന്ധർ 2 (2026)ബോളിവുഡ്₹1255 കോടി (10 ദിവസം)

ബാഹുബലി: ദി ബിഗിനിംഗ് (650 കോടി), ബാഹുബലി 2: ദി കൺക്ലൂഷൻ (1788 കോടി) എന്നീ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി ആഗോളതലത്തിൽ ഏകദേശം 2438 കോടി രൂപയാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതിനെയാണ് ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി മറികടന്നത്.ഇന്ത്യന്‍ സിനിമാ ബോക്‌സ് ഓഫിസിലാണ് ധുരന്ധര്‍ 2 ചരിത്രം കുറിച്ചത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി ഒരുങ്ങിയ ധുരന്ധര്‍ ഫ്രാഞ്ചൈസി ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ഫിലിം ഫ്രൈഞ്ചൈസിയായി മാറി. ബാഹുബലിയുടെ റെക്കോര്‍ഡ് മറികടന്നാണ് ധുരന്ധര്‍ വമ്പന്‍ റെക്കോര്‍ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

