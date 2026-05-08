ആഗോളതലത്തില് ട്രെന്ഡിങ്! ധുരന്ധര് 2 ഇനി ഒടിടിയിലേക്ക്; എവിടെ എപ്പോള് കാണാം
ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയത് മാര്ച്ച് 19 ന്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 8, 2026 at 3:19 PM IST
രണ്വീര് സിങ്ങിനെ നായകനാക്കി ആദിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധര് 2 ഇന്ത്യന് ബോക്സ് ഓഫിസില് ചരിത്ര നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയ ചിത്രമാണ്. ആദ്യ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുടെയും ആഗോള ബോക്സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനില് 3,000 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണ് കൊയ്തെടുത്തത്.
ഒരു ഇന്ത്യന് സിനിമ നേടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഉയര്ന്ന കലക്ഷനാണിത്. ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യന് ചിത്രമാണ് ധുരന്ധര്. മാര്ച്ച് 19 നാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് ചിത്രം എത്തിയത്. ആദ്യ ദിനം മുതല് ഗംഭീര പ്രകടനവുമായി മുന്നേറിയ ഈ ചിത്രം ഏഴ് ആഴ്ചകളായിട്ടും തിയേറ്റര് പ്രദര്ശനം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ലയെന്നതാണ്.
ഇപ്പോഴിതാ ഒടിടി സ്ട്രീമിങ്ങിന് ഒരുങ്ങുകയാണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ മെയ് 14 നാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തുക.
കേരളത്തില് നിന്നും വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. ഓൾ ടൈം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രമായ ധുരന്ധറിന്റെ ഈ രണ്ടാം ഭാഗം ഇന്ത്യൻ സിനിമാ ചരിത്രത്തിലെ ഇതിഹാസ സമാനമായ വിജയമായി മുന്നേറിയതാണ്.
ആറു മാസം മുമ്പ് 2025 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ആദ്യ ഭാഗമായ ധുരന്ധർ ആഗോളതലത്തിൽ 1307.35 കോടി രൂപയാണ് നേടിയത്. ഇതോടെ ബോളിവുഡിലെ ഷാരൂഖ് ഖാന് ശേഷം തുടര്ച്ചയായി ബോക്സ് ഓഫിസില് ആയിരം കോടി നേടുന്ന നടന് എന്ന നേട്ടം രണ്വീറും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
ജവാന്, പത്താന് എന്നീ സിനിമകള്ക്കാണ് തുടര്ച്ചയായി 1,000 കോടി നേടിയിരുന്നത്. ബി62 സ്റ്റുഡിയോ നിർമ്മിച്ച് ജിയോ സ്റ്റുഡിയോ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ആദിത്യ ധർ ചിത്രം, ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുഗു, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിൽ ഒടിടിയിലൂടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാം.
അതേസമയം ഇന്ത്യന് ഒടിടി ചാര്ട്ടുകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് ആളുകള് കണ്ട സിനിമയും ധുരന്ധര് ആണ്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ 31.1 ദശലക്ഷം വ്യൂസുമായി വമ്പൻ ബെഞ്ച്മാർക്ക് സ്ഥാപിച്ച ധുരന്ധർ ആണ് പട്ടികയിൽ മുന്നിൽ.
കൊങ്കണ സെൻ ശർമ്മ അഭിനയിച്ച അക്യൂസ്ഡ് ആണ് തൊട്ടുപിന്നാലെ 16.6 ദശലക്ഷം വ്യൂസുമായി എത്തുന്നത്. റിലീസ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തും 74 രാജ്യങ്ങളിൽ ട്രെൻഡിംഗിലും ഈ ചിത്രം ഒരു വലിയ വിജയമായി മാറി.
മറ്റൊരു മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച തമിഴ് ചിത്രമായ മെയ്ഡ് ഇൻ കൊറിയയാണ്, പ്രാദേശിക ഉള്ളടക്കത്തിന് ഇനി ഭാഷാ തടസ്സങ്ങളില്ലെന്ന് ഇത് തെളിയിച്ചു. 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇത് ആദ്യ മൂന്ന് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ 13.5 ദശലക്ഷം വ്യൂസ് നേടിയിരുന്നു.