' ജീവിതം പ്രയാസകരമായിരുന്നു, വ്യക്തിപരമായി എന്നെ ആഴത്തില് ബാധിച്ചു', വേര്പിരിയലിനെ കുറിച്ച് ധ്രുവ് വിക്രം
അനുപമയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് പിന്നാലെ ധ്രുവ് വിക്രമിന്റെ പ്രതികരണം; പ്രണയവും വേർപിരിയലും വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 18, 2026 at 11:38 AM IST
നടി അനുപമ പരമേശ്വരൻ തന്റെ പ്രണയബന്ധത്തെക്കുറിച്ചും അതിലുണ്ടായ വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടുത്തിടെയാണ് തുറന്നു പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വര്ഷം താന് നാര്സിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് നേരിട്ടുവെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരു. ഇപ്പോഴിതാ നടന് ധ്രുവ് വിക്രമും തന്റെ പ്രണയ തകര്ച്ചയെ കുറിച്ച് തുറുന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.
അനുപമയും ധ്രുവ് വിക്രമും തമ്മിൽ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരുവരും തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നില്ല.
ഒരു റൗണ്ട് ടേബിൾ ചർച്ചയ്ക്കിടെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ശ്രദ്ധയും വിമർശനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ധ്രുവിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു. ആരെയും നേരിട്ട് പരാമർശിക്കാതെയാണ് നടൻ തന്റെ പ്രതികരണം നൽകിയത്. വ്യക്തിജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയാനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ധ്രുവിന്റെ പ്രതികരണം.
"സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ, അത് എന്നെ ഒരിക്കലും ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാനാവില്ല", ധ്രുവിന്റെ വാക്കുകൾ. "ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ താൻ ആരാണെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"യാഥാർഥ്യത്തിൽ സ്വയം ഉറച്ചുനിൽക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും താൻ ആരാണെന്നും എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് നിലകൊള്ളുന്നതെന്നും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കണം. തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയും ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കണമെന്നും", നടന് പറഞ്ഞു.
വിമർശനങ്ങളും അനാവശ്യമായ ശ്രദ്ധയും നേരിടുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളുമായും കാര്യങ്ങളുമായും ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതാണ് തന്നെ സഹായിക്കുന്നതെന്നും ധ്രുവ് പറഞ്ഞു. സ്വന്തം ലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുകയും ആന്തരികമായി സ്വയം ശക്തനാകുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും താരം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
"നിങ്ങൾ സത്യവുമായി യോജിച്ചുനിൽക്കുമ്പോൾ, നിങ്ങളെ നങ്കൂരമിടുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ഒരു പരിധിവരെ മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയൂ", ധ്രുവ് പങ്കുവച്ചു.
വേർപിരിയലിന് ശേഷമുള്ള കാലഘട്ടവും തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറെ പ്രയാസകരമായിരുന്നുവെന്ന് ധ്രുവ് വെളിപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ആരാധകരിൽ നിന്നും ലഭിച്ച പിന്തുണയാണ് ആ ഘട്ടത്തെ മറികടക്കാൻ തന്നെ സഹായിച്ചതെന്നും നടൻ പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ച് തന്റെ അമ്മ നൽകിയ പിന്തുണയെക്കുറിച്ചും ധ്രുവ് ഓർമിച്ചു.
ബൈസണ് കാലമാടന് എന്ന ചിത്രത്തില് അഭിനയിക്കുന്നതിനിടെയാണ് അനുപമയും ധ്രുവ് വിക്രമും തമ്മില് പ്രണയത്തിലായതെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ടുകള്. ഇരുവരുടെയും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇടപെടലുകളും അത്തരം അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി നൽകിയിരുന്നു.
എന്നാൽ ധ്രുവും അനുപമയും തങ്ങൾ പ്രണയത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് ഒരിക്കലും പരസ്യമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അനുപമയുടെ മുൻബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അതിന് പിന്നാലെ ധ്രുവിന്റെ വേർപിരിയലിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതികരണങ്ങളും ചേർത്തുവെച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പല തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകളാണ് നടക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷം താൻ കടന്നുപോയത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നുവെന്നും, മുൻ പങ്കാളിയിൽ നിന്ന് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടതായും നടി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
താന് പ്രണയിച്ച വ്യക്തി വിക്രം സിനിമയിലെ 'അന്യനെ' പോലെയുള്ള കഥാപാത്രമായിരുന്നുവെന്ന് താരം പറഞ്ഞു. ചിലപ്പോള് 'റെമോ'യെപ്പോലെയും മറ്റുചിലപ്പോള് അന്യനെ പോലെയുമാണ് പെരുമാറിയതെന്നും നടി വെളിപ്പെടുത്തി. പരിചയപ്പെട്ട് മൂന്നുമാസത്തിനുള്ളില് തന്നെ വിവാഹ നിശ്ചയം എന്ന ആവശ്യം അയാളും കുടുംബവും ഉന്നയിക്കാന് തുടങ്ങിയിരുന്നുവെന്നും. നിയന്ത്രണങ്ങള് പരിധിവിട്ടപ്പോഴാണ് ഈ ബന്ധം വേണ്ടെന്ന് വച്ചതെന്നും നടി അഭിമുഖത്തില് പറഞ്ഞു.