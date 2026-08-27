മുണ്ടൂരി വരൻ, അമ്പരന്ന് വധു! എയറിൽ പറന്ന് ഡംബലും കോടാലിയും; ധൂമകേതു വരുന്നു
ഒരു കല്യാണാഘോഷത്തിനിടയിൽ അൽപ വസ്ത്രധാരിയായ ഓടുന്ന സജിൻ ഗോപുവിൻ്റെ വരൻ കഥാപാത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 27, 2026 at 12:13 PM IST
ബേസിൽ ജോസഫ്, നസ്രിയ ഫഹദ് എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ സൂക്ഷ്മദർശനി എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിനുശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റർടെയ്ൻമെന്റ്സും എ ആൻഡ് എച്ച്എസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമയാണ് 'ധൂമകേതു'. ചിത്രത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ അണിയറ പ്രവർത്തകർ ഇന്ന് പുറത്തുവിട്ടു. സജിൻ ഗോപു, നിഖിലാ വിമൽ, ഗണപതി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി തന്നെയാണ് പോസ്റ്റർ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഒരു കല്യാണാഘോഷത്തിനിടയിൽ അൽപ വസ്ത്രധാരിയായ ഓടുന്ന സജിൻ ഗോപുവിൻ്റെ വരൻ കഥാപാത്രമാണ് പോസ്റ്ററിൻ്റെ ശ്രദ്ധകേന്ദ്രം. സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചു.
വെള്ളത്തിനടിയിൽ ചിത്രീകരിച്ച രംഗങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ ധൂമകേതു എന്ന സിനിമയെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായിരുന്നു. പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിഖില വിമൽ അടക്കമുള്ളവർ അണ്ടർ വാട്ടർ ഷൂട്ടിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ അപൂർവമായി മാത്രമാണ് അണ്ടർ വാട്ടർ ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താറുള്ളത്. ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന താരം. സുധി മാഡിസനാണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതനും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.
സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയും മനുവും ചേർന്നാണ്. വിതരണം : ഭാവന റിലീസ്, ഛായാഗ്രഹണം: ജിൻ്റോ ജോർജ്ജ്, എഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ, സംഗീത സംവിധാനം: അങ്കിത് മേനോൻ, പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.