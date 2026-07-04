'എന്നാലും എന്തായിരിക്കും വെള്ളത്തിനടിയിൽ'; കൗതുകം നിറച്ച് 'ധൂമകേതു' ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്ത്
സുധി മാഡിസണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 4, 2026 at 7:11 PM IST
പ്രേക്ഷകര് ഏറ്റെടുത്ത സൂക്ഷ്മദര്ശനി എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എന്റര്ടെയ്ന്മെന്റ്സും എ ആന്ഡ് എച്ച് എസ് പ്രൊഡക്ഷന് ഹൗസും ചേര്ന്ന് നിര്മിക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രമാണ് ധൂമകേതു. ഇപ്പോഴിതാ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ സമയം ആകാംഷയും നീഗൂഢതയും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന പോസ്റ്ററാണിപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ചർച്ച.
സജിൻ ഗോപുവും നിഖില വിമലുമാണ് ഫസ്റ്റ് ലുക്കലുള്ളത്. അണ്ടർ വാട്ടർ ആക്ഷൻ ദൃശ്യവത്കരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പോസ്റ്റർ. ഷൈന് ടോം ചാക്കോ, സജിന് ഗോപു, സിദ്ധാര്ഥ് ഭരതന്, ഗണപതി എന്നിവരും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ചിത്രമാണിത്. സുധി മാഡിസണ് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പോസ്റ്റര് അടുത്തിടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്.
സജിൻ ഗോപു, നിഖില വിമൽ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ഗണപതി, മഞ്ജു പിള്ള, നിയാസ് ബക്കർ, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ തുടങ്ങിയവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന താരങ്ങള്. സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത് സോണിയും മനുവും ചേർന്നാണ്. 2026 പകുതിയോടെ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാല് നിര്മാതാക്കള് ഇതുവരെ റിലീസ് തിയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 2025 ഡിസംബര് 1 നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചത്.
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- വിതരണം : ഭാവന റിലീസ്
- ഛായാഗ്രഹണം: ജിൻ്റോ ജോർജ്ജ്
- എഡിറ്റർ: വിവേക് ഹർഷൻ
- സംഗീത സംവിധാനം: അങ്കിത് മേനോൻ
- പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഔസേപ്പ് ജോൺ
- ശബ്ദലേഖനം: രംഗനാഥ് രവി
- വസ്ത്രാലങ്കാരം: മഷർ ഹംസ
- ചമയം: ആർ. ജി. വയനാടൻ
- പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആന്റണി തോമസ്
- സംഘട്ടനം: സ്റ്റീവൻ കുമാർ
- കാസ്റ്റിംഗ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് നമ്പാല
- ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ബോബി സത്യശീലൻ
- ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഷൗക്കത്ത് കല്ലൂസ്
- സൗണ്ട് മിക്സ്: വിഷ്ണു സുജാതൻ
- ഡിസൈൻ: യെല്ലോടൂത്ത്സ്
- സ്റ്റിൽസ്: സെറീൻ ബാബു
- പ്രൊമോ സ്റ്റിൽസ്: വിഷ്ണു തണ്ടാശ്ശേരി, രോഹിത് കെ. സുരേഷ്
- അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: നിശാന്ത് എസ്. പിള്ള, വാസുദേവൻ വി. യു
- ഡി.ഐ: കളർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റുഡിയോസ്
- വി.എഫ്.എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ വി.എഫ്.എക്സ്, പ്രോലാബ് വി.എഫ്.എക്സ്
- പി.ആർ.ഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
അനന്തൻ കാടാണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥയിൽ ജിയെൻ കൃഷ്ണകുമാർ സംവിധാനം ചെയുന്ന മലയാള ചിത്രമാണിത്. ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാര് വെബ്സീരിസ് അണലി എന്നിവയാണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിലീസുകള്. പൊന്മാന്, പൈങ്കിളി എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ താരമാണ് സജിന് ഗോപു.
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