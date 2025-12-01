'സൂക്ഷ്മദർശിനി'ക്ക് ശേഷം ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സിന്റെ പുതിയ ചിത്രം 'ധൂമകേതു'വിന് തുടക്കം
ബേസിൽ ജോസഫ്, നസ്രിയ എന്നിവർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തി വൻ വിജയമായ 'സൂക്ഷ്മദർശിനി' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം, ഹാപ്പി അവേഴ്സ് എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ്സും എ ആൻഡ് എച്ച്.എസ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചലച്ചിത്രമായ 'ധൂമകേതു'വിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമം കൊച്ചിയിൽ നടന്നു.
നിഖില വിമൽ, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, സജിൻ ഗോപു, സിദ്ധാർത്ഥ് ഭരതൻ, ഗണപതി എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സുധി മാഡിസൺ ആണ് സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ കർമത്തിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ചടങ്ങിൽ പുറത്തിറക്കി.
സമീർ താഹിർ, ഷൈജു ഖാലിദ്, സജിൻ അലി, അബ്ബാസ് തിരുനാവായ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചലച്ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. സോണിയും മനുവുമാണ് തിരക്കഥാകൃത്തുക്കൾ. ഫെബിൻ സിദ്ധാർത്ഥ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'പെണ്ണ് കേസ്' ആണ് നിഖില വിമലിന്റേതായി അടുത്തതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ചിത്രം. ഒരു അപകടത്തിന് ശേഷം ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ സജീവമാകുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ധൂമകേതു'. മാത്യു തോമസ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ 'നെയ്മർ' ആണ് സുധി മാഡിസന്റെതായി അവസാനം പുറത്തിറങ്ങിയ ചലച്ചിത്രം. മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്തമായ പല ചിത്രങ്ങളിലും കോ ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും 'ധൂമകേതു' പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആശയമാണ് ചർച്ചചെയ്യുന്നതെന്ന് സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും.
ഛായാഗ്രഹണം: ജിന്റോ ജോർജ്ജ്, എഡിറ്റർ: ചമൻ ചാക്കോ, സംഗീതം: ജസ്റ്റിൻ വർഗ്ഗീസ്, കോസ്റ്റ്യൂം: മഷർ ഹംസ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ: രംഗനാഥ് രവി, കാസ്റ്റിങ് ഡയറക്ടർ: ബിനോയ് നമ്പാല, മേക്കപ്പ്: ആർ.ജി. വയനാടൻ, ഗാനരചന: വിനായക് ശശികുമാർ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: ഓസേപ്പ് ജോൺ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: ബോബി സത്യശീലൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ: ഷൗക്കത്ത് കല്ലൂസ്, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: ആന്റണി തോമസ്, വി.എഫ്.എക്സ്: പിക്റ്റോറിയൽ എഫ്.എക്സ്., അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർമാർ: നിഷാന്ത് എസ്. പിള്ള, വാസുദേവൻ വി.യു., പ്രൊമോ സ്റ്റിൽസ്: രോഹിത് കെ. സുരേഷ്, സ്റ്റിൽസ്: സെറിൻ ബാബു, ഡിസൈൻ: യെല്ലോ ടൂത്ത്സ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ: ഭാവന റിലീസ്, പി.ആർ.ഒ.: ആതിര ദിൽജിത്ത്.
