ആറാം ദിവസവും മികച്ച പ്രകടനം; 'ഓം' ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്ററിലേക്ക്! മമ്മൂട്ടി- ധനുഷ് ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് അതിവേഗം കുതിക്കുന്നു
ഒരുമാസത്തിനുള്ളില് സായ് പല്ലവിയുടെ 100 കോടിയിലെത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ് ഓം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2026 at 10:07 AM IST
ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി, സായ് പല്ലവി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓം' ബോക്സ് ഓഫീസിൽ മികച്ച മുന്നേറ്റം തുടരുന്നു. റിലീസ് ചെയ്ത് ആറ് ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ ചിത്രം ലോകമെമ്പാടുമായി വമ്പന് കലക്ഷനാണ് ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.
ആഗോളതലത്തില് 106.25 കോടി രൂപയാണ് അതിവേഗത്തില് ചിത്രം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ ഇടംപിടിച്ച ചിത്രം ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന സിനിമകളിലൊന്നായി മാറാനുള്ള സാധ്യതയും ശക്തമായിരിക്കുകയാണ്.
സാക്നിൽക്കിന്റെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ബുധനാഴ്ച വരെ (നവംബര് 25)യുള്ള ആഗോള കലക്ഷനാണ് 106.25 കോടി രൂപ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 76 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 65.55 കോടി രൂപയാണ് നെറ്റ് കലക്ഷൻ. വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നും 30.25 കോടി രൂപയും സ്വന്തമാക്കി. ആഗോള വരുമാനത്തിന്റെ 28.5 ശതമാനവും വിദേശ വിപണികളിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ആറു ദിവസത്തിനിടെ 38,008 ഷോകളാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
ആറാം ദിവസത്തെ കലക്ഷന്
|ദിവസം
|ഇന്ത്യ നെറ്റ് കലക്ഷന്
|ഇന്ത്യ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്
|ദിവസേനയുള്ള താരതമ്യം
|ഷോകള്
|ഒക്യുപ്പന്സി
|ഒന്നാം ദിവസം
|₹18.10 Cr
|₹21.00 Cr
|—
|6,628
|45.6%
|രണ്ടാം ദിവസം
|₹15.75 Cr
|₹18.25 Cr
|ഇടിവ്▼ 13.0%
|6,488
|42.3%
|മൂന്നാം ദിവസം
|₹15.90 Cr
|₹18.45 Cr
|ഉയര്ച്ച▲ 1.0%
|6,546
|44.9%
|നാലാം ദിവസം
|₹6.30 Cr
|₹7.30 Cr
|ഇടിവ്▼ 60.4%
|6,123
|23.4%
|അഞ്ചാം ദിവസം
|₹5.40 Cr
|₹6.25 Cr
|ഇടിവ്▼ 14.3%
|6,108
|22.2%
|ആറാം ദിവസം
|₹4.10 Cr
|₹4.75 Cr
|ഇടിവ്▼ 24.1%
|6,115
|18.4%
|ഇതുവരെ
|₹65.55 Cr
|₹76.00 Cr
|—
|38,008
|മൊത്തം
|₹65.55 Cr
|₹76.00 Cr
|—
|38,008
ആറാം ദിവസം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് 4.10 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്. അഞ്ചാം ദിവസത്തെ 5.40 കോടി രൂപയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 24.1 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും ആറ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ 100 കോടി കടന്നത് ചിത്രത്തിന്റെ ബോക്സ് ഓഫീസ് പ്രകടനത്തിലെ പ്രധാന നേട്ടമാണ്.
ധനുഷിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 100 കോടി ചിത്രം
ധനുഷിന്റെ കരിയറിൽ ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 100 കോടി രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ കലക്ഷൻ നേടിയ നിരവധി ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കുന്നതിലെ വേഗതയാണ് 'ഓം' ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത്. കുബേര ആറ് ദിവസം കൊണ്ടും തേരേ ഇഷ്ക് മേ ഏഴ് ദിവസം കൊണ്ടും 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ രായൻ എട്ട് ദിവസം എടുത്താണ് ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചത്. അഞ്ചാം ദിവസം തന്നെ 100 കോടി പിന്നിട്ടതായുള്ള കണക്കുകൾ. ഇതോടെ ധനുഷിന്റെ ഏറ്റവും വേഗമേറിയ 100 കോടി ചിത്രമായി 'ഓം' മാറി.
|സിനിമ
|100 കോടി ക്ലബിലെത്തിയത്
|ഇതുവരെയുള്ള കലക്ഷന്
|ഓം (2026)
|Day 5 (Expected)
|Running
|കുബേര (2025)
|6 days
|₹138.10 Cr
|തേരെ ഇഷ്ക് മേ (2025)
|7 days
|₹161.96 Cr
|രായന് (2024)
|8 days
|₹154.00 Cr
വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് കരുത്താകുന്നത്. തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി പതിപ്പുകളിൽ നിന്ന് ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമായ വരുമാനം നേടുന്നുണ്ട്. ധനുഷിന്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളായ രായൻ തമിഴ് വിപണിയിലും കുബേര തെലുഗു വിപണിയിലും തേരേ ഇഷ്ക് മേ ഹിന്ദി വിപണിയിലുമാണ് പ്രധാനമായും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ നിന്ന് ഒരുപോലെ വരുമാനം നേടാൻ 'ഓമി'ന് സാധിക്കുന്നുണ്ട്.
മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലും നിർണായക നേട്ടം
'ഓം' മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലും വലിയൊരു ബോക്സ് ഓഫീസ് നേട്ടത്തിന് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിന്റെ ആറു ദിവസത്തെ കലക്ഷന് കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് മമ്മൂട്ടിയുടെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ചിത്രമായ ഭീഷ്മ പർവ്വത്തിന്റെ 88.20 കോടി രൂപയുടെ റെക്കോർഡും ചിത്രം മറികടന്നു.
മമ്മൂട്ടിയുടെ മറ്റ് ചിത്രങ്ങളായ കളങ്കാവല് 82.75 കോടി രൂപയും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് 82 കോടി രൂപയും പാട്രിയറ്റ് 79.98 കോടി രൂപയുമാണ് ആഗോളതലത്തിൽ നേടിയത്. 'ഓം' 100 കോടി ക്ലബ്ബിലേക്ക് കടക്കുകയാണെങ്കിൽ മമ്മൂട്ടിയുടെ കരിയറിലെ ആദ്യ 100 കോടി ആഗോള ഗ്രോസ് ചിത്രം എന്ന നേട്ടവും സ്വന്തമാക്കും.
|സിനിമ
|ആഗോള കലക്ഷന്
|ഓം (2026)
|₹93.40 Cr (4 days)
|ഭീഷ്മ പര്വം (2022)
|₹88.20 Cr
|കളങ്കാവല് (2025)
|₹82.75 Cr
|കണ്ണൂര് സ്ക്വാഡ്(2023)
|₹82.00 Cr
|പേട്രിയറ്റ് (2026)
|₹79.98 Cr
സായ് പല്ലവിയുടെ കരിയറിലും 'ഓം' നിർണായകമായ ചിത്രമായി മാറുകയാണ്. അമരൻ, രാമായണ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആഗോള ബോക്സ് ഓഫീസിൽ 100 കോടി രൂപ നേടുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിത്രമാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് 'ഓമി'നുള്ളത്. ഒരേ മാസത്തിനുള്ളിൽ സായ് പല്ലവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ 100 കോടി ചിത്രമാണിത്.
2024ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ അമരൻ ആഗോളതലത്തിൽ 333.67 കോടി രൂപ നേടിയിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവും 100 കോടി ക്ലബില് ഇടം പിടിക്കുന്നത്.