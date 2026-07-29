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ധനുഷിന്‍റെ പവര്‍പാക്ക്ഡ് പെര്‍ഫോമന്‍സ്; 'ഓം' സിനിമയിലെ ആദ്യ ഗാനമെത്തി; രണ്ടുഷോട്ടുകള്‍ക്കൊണ്ട് മമ്മൂട്ടി തൂക്കിയെന്ന് ആരാധകര്‍

രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓം -ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രം 2026 ഒക്‌ടോബറില്‍ തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

DHANUSH MAMMOOTTY OM MOVIE SAI PALLAVI
OM MOVIE SONG OUT (PHOTO: OM MOVIE POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 3:00 PM IST

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മ്മൂട്ടിയും ധനുഷും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ‘ഓം’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ലിറിക്കൽ വിഡിയോ പുറത്ത്. 'അലാക ലോവ' എന്നുതുടങ്ങുന്ന ഗാനം വളരെ വേഗത്തിലാണ് ആരാധകര്‍ ഏറ്റെടുത്തത്. പതിനെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പതിനഞ്ച് മില്യണ്‍ കാഴ്‌ചക്കാരാണ് ഗാനം കണ്ടത്.

ഹിറ്റ് മേക്കർ സായ് അഭ്യങ്കറാണ് ഗാനത്തിന് സംഗീതമൊരുക്കി ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ധനുഷിന്‍റെ പവര്‍ പാക്ക്ഡ് പെര്‍മോമന്‍സ് തന്നെയാണ് ഗാനത്തിന്‍റെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. ഗാനരംഗത്തില്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങളും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. രോകേഷ് ആണ് ഗാനത്തിന്‍റെ വരികള്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ടീസറും അടുത്തിടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 2026 ഒക്ടോബർ 16 ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക.

ധനുഷിന്‍റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയി സഹകരിച്ച് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായാണ് ഓം ഒരുക്കുന്നത്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓം -ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ 'ഉധിരം: ദ ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്നാണ്. മാസ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ ചിത്രമായാണ് ഒരുങ്ങന്നതെന്നാണ് ടൈറ്റില്‍ ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററില്‍ മമ്മൂട്ടിയെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്ത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ടാവും മമ്മൂട്ടിയെത്തുകയെന്ന ആകാംക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്ക്. അതേസമയം കാർത്തികേയ എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്.

എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. 2018 ൽ റാം ഒരുക്കിയ 'പേരൻപ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവസാനമായി തമിഴിൽ എത്തിയത്. മാരി 2 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സായ് പല്ലവിയും ധനുഷും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം.

തെന്നിന്ത്യൻ മ്യൂസിക് സെൻസേഷൻ സായ് അഭ്യങ്കർ ആണ് D55 ന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. സായ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ധനുഷ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളി താരം ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം.

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TAGGED:

DHANUSH
MAMMOOTTY
OM MOVIE
SAI PALLAVI
ALAAKAA LOOVA LYRICAL SONG OUT

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