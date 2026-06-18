ധനുഷ്- മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പുറത്ത്; ഇതുവരെ പറയാതിരുന്ന സസ്പെന്സ് കൂടി അവതരിപ്പിച്ച് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്
മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാകും ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്ന് വിവരം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 18, 2026 at 8:56 PM IST
ധനുഷിനെ നായകനാക്കി രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്റെ ഓരോ അപ്ഡേറ്റിനായി ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമാ ലോകം കാത്തിരുന്ന ആ വലിയ പ്രഖ്യാപനമാണ് ആരാധകരെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ടൈറ്റില് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര്. ഓം എന്നാണ് ചിത്രത്തിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം നേരത്തെ പറയാതിരുന്ന ഒരു സസ്പെന്സ് കൂടി അണിയറക്കാര് ചിത്രത്തിന്റെ പേരിനൊപ്പം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഒന്നിലധികം ഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഓം ചാപ്റ്റര് 1, ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ് എന്നാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. രണ്ടര മിനിറ്റില് അധികം ദൈര്ഘ്യമുള്ള ഒരു വീഡിയോയ്ക്കൊപ്പമാണ് സിനിമയുടെ ടൈറ്റില് പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതില് മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രം ഇല്ല. എട്ടു വര്ഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ താരം മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴ് ചിത്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
വ്യത്യസ്ത കഥാപാത്രങ്ങള്ക്കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ പുതിയ കഥാപാത്രം എന്താണെന്നറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷയിലാണ് ആരാധകര്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. മമ്മൂട്ടിയുടെ അതിശക്തമായ ഒരു കഥാപാത്രമാകും ഈ ചിത്രത്തിലേതെന്ന് സൂചന.
നിരൂപക പ്രശംസ നേടിയ പേരൻപ് (2019) ആയിരുന്നു മമ്മൂട്ടിയുടെ അവസാന തമിഴ് ചിത്രം. തമിഴില് ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങളില് നായകനായ മമ്മൂട്ടി ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച താരം കൂടിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മമ്മൂട്ടി വീണ്ടും തമിഴിൽ എത്തുമ്പോൾ ആരാധകരുടെ ആവേശം വളരെ വലുതാണ്.
സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. 'മാരി 2'വിന് ശേഷം ഈ ഹിറ്റ് ജോഡികൾ ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ശ്രീലീലയും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സായ് അഭയങ്കർ ആണ് ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ വണ്ടർ ബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ 55-ാം ചിത്രമാണ് ഇത്. ഡി 55 എന്നായിരുന്നു ചിത്രത്തിന്റെ നേരത്തെ ടൈറ്റില്. പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം വലിയ മുതല് മുടക്കിലാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
ഒരുപിടി മികച്ച സിനിമകള് ധനുഷിന്റെതായി അണിയറയില് ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രൊജക്ടും ഗംഭീരമാകുമെന്ന് ആരാധകര് ആശംസിക്കുന്നുണ്ട്. അമരന് പോലെ മാസും ക്ലാസും ചേര്ന്ന ചിത്രാകും എന്നാണ് ചിലര് കുറിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.