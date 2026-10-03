മാസ് ലുക്കില് ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും; 'ഓം' സിനിമയുടെ പുതിയ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്; ആകാംക്ഷയോടെ ആരാധകര്
'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 3, 2026 at 9:51 AM IST
സിനിമാപ്രേമികളും ആരാധകരും ഒരുപോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് മമ്മൂട്ടി- ധനുഷ് കൂട്ടുക്കെട്ടിലെത്തുന്ന 'ഓം: ചാപ്റ്റർ 1' . സിനിമയെ കുറിച്ച് പുറത്ത് വരുന്ന ഓരോ അപ്ഡേറ്റും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് അവര് ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ വിവരമാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.
നേരത്തെ ഒക്ടോബര് 16 ന് റിലീസ് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല് തിയേറ്റര് ക്ലാഷ് ഒഴിവാക്കാനായി സിനിമയുടെ റിലീസ് മാറ്റിവയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് ധനുഷ് അടുത്തിടെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നവംബര് 20 ന് ചിത്രം ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുമെന്നാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിടുന്ന പുതിയ വിവരം. ഇതുസംബന്ധിച്ച പുതിയ പോസ്റ്ററും മമ്മൂട്ടി സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക.
തോക്കേന്തി നില്ക്കുന്ന ധനുഷിനേയും മമ്മൂട്ടിയേയുമാണ് പുതിയ പോസ്റ്ററില് കാണാന് കഴിയുന്നത്. 'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. സൂപ്പര്സ്റ്റാര് രജനികാന്ത് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്ന ജയിലര് 2 ഒക്ടോബര് 15 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആദര സൂചകമായാണ് ഓമിന്റെ റിലീസ് മാറ്റിവച്ചത്.
ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴില് അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന ഓമില് ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീന് ഷായും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
ഓം ചാപ്റ്റര് 1, ഉധിരം: ദി ബ്ലഡ് വുഡ് എന്നാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. ധനുഷിന്റെ വണ്ടർ ബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസുമായി സഹകരിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ പാന് ഇന്ത്യന് ചിത്രത്തിന്റെ ഒടിടി റൈറ്റ്സ് റെക്കോർഡ് തുകയ്ക്ക് വിറ്റുപോയി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഏത് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഡിജിറ്റല് അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
സായ് പല്ലവിയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. മാരി 2’ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ധനുഷ്- സായ് പല്ലവി ടീം ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ചിത്രത്തിനായി വലിയ ആകാംക്ഷയോടെയും പ്രതീക്ഷയോടെയുമാണ് ആരാധകര് കാത്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്. സിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്റര്നാഷണല് സ്മഗ്ലർ ആയി മെഗാ സ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നതെന്നാണ് സൂചന. എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ചിത്രത്തിലെ നേരത്തെ പുറത്തു വന്ന 'അലാക്ക ലോവ' എന്ന ഗാനവും വലിയ പ്രേക്ഷക ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. സായ് അഭയങ്കർ ഈണം നൽകിയ ഈ ഗാനം ആലപിച്ചതും സായ് തന്നെയാണ്. ധനുഷിന്റെ ഗംഭീര നൃത്തമായിരുന്നു ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. തെന്നിന്ത്യൻ മ്യൂസിക് സെൻസേഷൻ സായ് അഭയങ്കർ സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ധനുഷ് ചിത്രം കൂടിയാണ് ഓം.