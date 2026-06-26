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ഇതിഹാസ താരത്തിന്‍റെ പത്മഭൂഷണ്‍ ബഹുമതി നേട്ടം; മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിച്ച് ധനുഷ്, 'ഓം' സെറ്റില്‍ ആഘോഷം

ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം -ചാപ്റ്റർ വൺ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിനായി സെറ്റിലെത്തി മമ്മൂട്ടി.

DHANUSH MAMMOOTTY PADMA BHUSHAN AWARD OM MOVIE
Dhanush and 'OM' Team Celebrate Mammootty's Padma Bhushan (Photo: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 26, 2026 at 11:08 AM IST

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തിഹാസ താരം മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷണ്‍ ലഭിച്ചതിന്‍റെ സന്തോഷം മലയാള സിനിമാ ലോകം ഒന്നടങ്കം ആഘോഷിക്കുകയാണ്. ഈ സന്തോഷവും ആഘോഷവുമൊക്കെ അങ്ങ് തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തുമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ ഈ വലിയ ബഹുമതി ആഘോഷമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തമിഴ് താരം ധനുഷും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ പുതിയ ചിത്രമായ 'ഓം' സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും.

സിനിമയടെ സെറ്റില്‍ വച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ ആദരിക്കല്‍ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചു. മമ്മൂട്ടിയോടുള്ള ആദരസൂചകമായി നടന്ന ഈ ചടങ്ങ് സിനിമാ സെറ്റില്‍ തന്നെ വലിയ ആവേശകരമായ നിമിഷമായി മാറി. ധനുഷിന്‍റെ നിര്‍മാണ കമ്പനിയായ വണ്ടര്‍ബാര്‍ ഫിലിംസ് ആണ് ആഘോഷത്തിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്‌സിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. സെറ്റില്‍ വച്ച് മമ്മൂട്ടിയെ പൂച്ചെണ്ട് നല്‍കി സ്വീകരിക്കുന്നതും പിന്നീട് വലിയ കേക്ക് മുറിക്കുന്നതും ധനുഷും മറ്റ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകരും അദ്ദേഹത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വീഡിയോയിലുണ്ട്.

2026 ജൂണ്‍ 23 ന് രാഷ്‌ട്രപതി ഭവനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ വച്ച രാഷ്‌ട്രപതി ദ്രൗപതി മുര്‍മുവില്‍ നിന്നാണ് പത്മഭൂഷണ്‍ പുരസ്‌കാരം മമ്മൂട്ടി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ മമ്മൂട്ടിയുടെ കുടുംബവും എത്തിയിരുന്നു. ഈ ചടങ്ങിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടിയും കുടുംബവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ചയും നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തന്നെ തന്‍റെ ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാം പേജിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്‌തു.

മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം ഓം

ധനുഷ്, മമ്മൂട്ടി എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. ചിത്രത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്ററും ടീസറും കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ പുറത്തുവിട്ടത്. 2026 ഒക്ടോബർ 16 ന് ചിത്രം ആഗോള റിലീസായി തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ചിത്രം തമിഴ്, തെലുഗു, ഹിന്ദി ഭാഷകളിൽ ആണ് പ്രദർശനത്തിന് എത്തുക.

ധനുഷിന്‍റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ്, ആർ ടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസ് ആയി സഹകരിച്ച് ഈ പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായാണ് ഓം ഒരുക്കുന്നത്. മെഗാ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ഹിറ്റായ അമരന് ശേഷം രാജ്‌കുമാർ പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ചിത്രമാണിത്. സായ് പല്ലവിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

രണ്ടുഭാഗങ്ങളിലായാണ് ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നത്. ഓം -ചാപ്റ്റർ വൺ എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ടൈറ്റിൽ ടാഗ് ലൈൻ 'ഉധിരം: ദ ബ്ലഡ് വുഡ്' എന്നാണ്. മാസ് ആക്ഷന്‍ ഡ്രാമ ചിത്രമായാണ് ഒരുങ്ങന്നതെന്നാണ് ടൈറ്റില്‍ ടീസര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന. ടൈറ്റില്‍ പോസ്റ്ററില്‍ മമ്മൂട്ടിയെ കാണിച്ചിരുന്നില്ല. എന്ത് തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രമായിട്ടാവും മമ്മൂട്ടിയെത്തുകയെന്ന ആകാംക്ഷയാണ് ആരാധകര്‍ക്ക്. അതേസമയം കാർത്തികേയ എന്ന് പേരുള്ള കഥാപാത്രമായാണ് മമ്മൂട്ടി എത്തുന്നത്.

എട്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം മമ്മൂട്ടി തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം. 2018 ൽ റാം ഒരുക്കിയ 'പേരൻപ്' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവസാനമായി തമിഴിൽ എത്തിയത്. മാരി 2 എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം സായ് പല്ലവിയും ധനുഷും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഓം.

തെന്നിന്ത്യൻ മ്യൂസിക് സെൻസേഷൻ സായ് അഭ്യങ്കർ ആണ് D55 ന് സംഗീതമൊരുക്കുന്നത്. സായ് സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ആദ്യ ധനുഷ് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. മലയാളി താരം ഇന്ദ്രൻസും ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം.

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