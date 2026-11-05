റിലീസിന് മുന്പേ വലിയ ചര്ച്ചയായി ധനുഷ്–മമ്മൂട്ടി ചിത്രം 'ഓം'! സിനിമയിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗാനവും പുറത്ത്
ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത് സായ് പല്ലവി. 'ഓം' ഒരുങ്ങുന്നത് രാജ്കുമാര് പെരിയസാമിയുടെ സംവിധാനത്തില്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 5, 2026 at 4:01 PM IST
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രം ഓം പുതിയ ഗാനം പുറത്ത്. രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി ഒരുക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിലെ മനോഹരമായ 'സെഞ്ചുദാരെ' എന്ന ഗാനമാണ് അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്. ചിത്രത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഗാനമാണിത്.
ഭക്തിയുടെ സ്പർശമുള്ള ഈ ഗാനം ആരാധകർക്കിടയിൽ ഇതിനോടകം ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. ചിത്രത്തിൽ ശ്രീലീല അവതരിപ്പിക്കുന്ന റോജ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഗാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ച് ആർടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യങ്കർ സംഗീതം നൽകിയ ഗാനത്തിന് വരികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തത്വമാൻ ആണ്. സായ് അഭ്യങ്കർ തന്നെയാണ് ഗാനം ആലപിച്ചിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായ ഈണവും ആകർഷകമായ ദൃശ്യങ്ങളും ഒത്തുചേരുന്ന ഗാനം സിനിമയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും വര്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നറായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് സായ് പല്ലവിയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐപിഎസ് ഓഫീസറായാണ് താരം ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. അടുത്തിടെ സായ് പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വീഡിയോ സംവിധായകന് പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു. സായ് പല്ലവിയുടെ അഭിനയമികവിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംവിധായകൻ കഥാപാത്രത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'അമരനി'ലും സായ് പല്ലവി തന്നെയാണ് നായികയായി എത്തിയിരുന്നത്.'അമരനി'ല് മേജര് മുകുന്ദിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തിലാണ് എത്തിയതെങ്കില് ഈ ചിത്രത്തില് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേഡറിൽ നിന്നുള്ള ഐപിഎസ് ഓഫീസറായ നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് താരം എത്തുന്നത്.
ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഇന്റർപോളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ (സിബിഐ) അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്. സത്യസന്ധതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്ത അനുഭവസമ്പത്തും കൊണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിത്യ. ചിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ 'ഓപ്പറേഷൻ' നയിക്കുന്നതും ഈ കഥാപാത്രമാണ്.
ഓം:ചാപ്റ്റര് 1 നവംബര് 20 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും. നേരത്തെ ഒക്ടോബർ 16ന് റിലീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു അണിയറപ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. പിന്നീട് അത് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
ധനുഷിനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം സായ് പല്ലവിയും ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീൻ ഷായും ഭാഗമാണ്. ചിത്രത്തിൽ കാർത്തികേയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. സംവിധായകൻ രാജ്കുമാർ പെരിയസാമി തന്നെയാണ് ഇക്കാര്യം നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
രക്തചന്ദനത്തിന്റെ അനധികൃത മുറിക്കലും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രമേയമെന്നാണ് നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയ ടീസറിലും സായ് പല്ലവിയുടെ ക്യാരക്ടര് ടീസറുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഉപജീവനത്തിനായി രക്തചന്ദനം മുറിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പോലീസ് പിടികൂടുന്നതും തുടർന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രവുമാണ് ടീസറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ മരംവെട്ടുകാരനായാണ് ധനുഷ് എത്തുന്നത്. ആക്ഷനും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും 'ഓം' എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന സൂചനകൾ.
ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'ഓം' എന്ന് വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ് മേധാവി ശ്രേയസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ചിത്രത്തിന്റെ സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്നത് സായ് അഭ്യങ്കറാണ്. എഴിൽ അരസുവാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കലൈവാനൻ ആർ എഡിറ്റിംഗും കാവ്യ ശ്രീറാം വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നു.