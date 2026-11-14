ത്രില്ലടിപ്പിച്ച് മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും സായ് പല്ലവിയും; 'ഓം' പവര്പാക്ക്ഡ് ട്രെയിലര് എത്തി
'അമരന്' എന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രത്തിന് ശേഷം രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഓം ചാപ്റ്റര് 1'
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 10:00 AM IST
ധനുഷും മമ്മൂട്ടിയും ഒന്നിക്കുന്ന ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നര് ചിത്രം 'ഓം ചാപ്റ്റര് 1: ഉദിരം- ദി ബ്ലഡ്വുഡി'ന്റെ അവേശകരമായ ട്രെയിലര് പുറത്ത്. ആക്ഷനും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങളും ത്രില്ലിങ് രംഗങ്ങളും കോര്ത്തിണക്കിക്കൊണ്ടാണ് രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി ഈ ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്.
കാടിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അരങ്ങേറുന്ന സംഭവങ്ങളും രക്തചന്ദനത്തിന്റെ കടത്തും പിന്നീടുണ്ടാകുന്ന സംഘര്ഷവും സംഭവങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നതെന്ന് വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ട്രെയിലര് നല്കുന്നത്. ഉപജീവനത്തിനായി രക്തചന്ദനം മുറിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പൊലീസ് പിടികൂടുന്നതും തുടർന്ന് അവരെ രക്ഷിക്കാനെത്തുന്ന ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രത്തെയൊക്കെ നേരത്തെ ടീസറിലും കാണിച്ചിരുന്നു.
ആക്ഷനും വൈകാരിക മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രമായിരിക്കും 'ഓം' എന്നാണ് പുറത്തുവന്ന സൂചനകൾ. മമ്മൂട്ടിയും ധനുഷും ഒന്നിച്ചെത്തുന്നുവെന്നത് തന്നെയാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രധാന ആകര്ഷണം.
ചിത്രത്തിൽ ബർമ കാർത്തിക്കേയൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് മമ്മൂട്ടി അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്റര്നാഷണല് കള്ളക്കടത്ത് സംഘവുമായി വലിയ ബന്ധമുള്ള പ്രധാന കഥാപാത്രമായാണ് ബര്മ കാര്ത്തികേയന് എത്തുന്നതെന്ന സൂചനയും ട്രെയിലര് നല്കുന്നുണ്ട്. ധനുഷിന്റെ കഥാപാത്രം ഇയാളുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന രീതിയിലാണ് കഥയുടെ പശ്ചാത്തലമെന്നാണ് ട്രെയിലര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അധികാരവും നിയമവും അതിജീവനവും ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ലോകത്തേക്ക് പ്രേക്ഷകരെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിലാണ് ചിത്രം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.
ധനുഷിന്റെ വണ്ടർബാർ ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ച് ആർടേക്ക് സ്റ്റുഡിയോസാണ് ചിത്രം നിർമിക്കുന്നത്. സായ് അഭ്യങ്കർ ആണ് സംഗീതം നല്കുന്നത്. 'ഓം' നവംബര് 20 ന് ആഗോളതലത്തില് തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
ആക്ഷന് എന്റര്ടെയ്നറായി എത്തുന്ന ഈ ചിത്രത്തില് സായ് പല്ലവിയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന ഐപിഎസ് ഓഫീസറായാണ് താരം ചിത്രത്തിലെത്തുന്നത്. ആന്ധ്രാപ്രദേശ് പോലീസിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ശേഷം ഇന്റര്പോളില് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനിൽ (സിബിഐ) അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടായി നിയമിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രമാണിത്.
സത്യസന്ധതയും ബുദ്ധിശക്തിയും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ നേടിയെടുത്ത അനുഭവസമ്പത്തും കൊണ്ട് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണ് നിത്യ. ചിത്രത്തിലെ നിർണായകമായ 'ഓപ്പറേഷൻ' നയിക്കുന്നതും ഈ കഥാപാത്രമാണ്. രാജ്കുമാര് പെരിയസാമി സംവിധാനം ചെയ്ത ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'അമരനി'ലും സായ് പല്ലവി തന്നെയാണ് നായികയായി എത്തിയിരുന്നത്.'അമരനി'ല് മേജര് മുകുന്ദിന്റെ ഭാര്യയുടെ വേഷത്തിലാണ് എത്തിയതെങ്കില് ഈ ചിത്രത്തില് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേഡറിൽ നിന്നുള്ള ഐപിഎസ് ഓഫീസറായ നിത്യ റെഡ്ഡി എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് താരം എത്തുന്നത്.
ധനുഷിനും മമ്മൂട്ടിക്കുമൊപ്പം സായ് പല്ലവിയും ശ്രീലീലയും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തിൽ ബോളിവുഡ് താരം നസീറുദ്ദീൻ ഷായും ഭാഗമാണ്.
ധനുഷിന്റെ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരിക്കും 'ഓം' എന്ന് വണ്ടർബാർ ഫിലിംസ് മേധാവി ശ്രേയസ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എഴിൽ അരസുവാണ് ഛായാഗ്രഹണം. കലൈവാനൻ ആർ എഡിറ്റിംഗും കാവ്യ ശ്രീറാം വസ്ത്രാലങ്കാരവും നിർവഹിക്കുന്നു.