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സംഗീത സംവിധായകന്‍ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന യെല്ലമ്മയുടെ ഫസ്റ്റ്ലുക്ക് പുറത്ത്

പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദിന്‍റെ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രം 'യെല്ലമ്മ’ യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ റിലീസായി. കാര്‍ത്തി ചിത്രത്തിലും താരം.

MUSIC DIRECTOR DEVI SRI PRASAD DEVI SRI PRASAD MOVIE YELLAMMA YELLAMMA MOVIE RELEASE
Music Director Devi Sri Prasad (Photo: Yellamma Movie Poster , IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 3, 2026 at 10:09 AM IST

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സംഗീതസംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്‍റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് (DSP) അഭിനയ രംഗത്തേക്ക്. ഈ സംഗീത സംവിധായതന്‍ ആദ്യമായി അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന ‘യെല്ലമ്മ’ എന്ന ചിത്രത്തിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കഥാപാത്രമായ പാർഷിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തിറക്കി.

ഫസ്റ്റ് ലുക്കിനൊപ്പം പുറത്തിറങ്ങിയ മോഷൻ പോസ്റ്ററും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇതിനോടകം തന്നെ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുകയാണ്. ദിൽ രാജുവിന്‍റെ ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര ക്രിയേഷൻസ് ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി പാൻ-ഇന്ത്യ റിലീസിനൊരുങ്ങുകയാണ്.

വമ്പൻ മാസ് പോസ്റ്ററുകളുടെയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുടെയും കാലഘട്ടത്തിൽ, വളരെ ലളിതവും ഹൃദയസ്പർശിയുമായ അവതരണമാണ് ‘യെല്ലമ്മ’ ടീമിനെ വേറിട്ടുനിർത്തുന്നത്. സാധാരണ വേഷത്തിൽ, കൈയിൽ ഒരു കിരീടവുമായി നിൽക്കുന്ന ദേവി ശ്രീ പ്രസാദിന്‍റെ ലുക്ക് കഥാപാത്രത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്കതയും ജീവിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന സ്വഭാവവും മനോഹരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.

ആദ്യ സിനിമയായിട്ടും കഥാപാത്രത്തെ അതീവ സ്വാഭാവികമായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ദേവി ശ്രീ പ്രസാദിന്‍റെ പ്രകടനം സംവിധായകൻ വേണു യെൽദണ്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്‍റെ മികവിനും തെളിവാകുന്നു. ചിത്രത്തിലെ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് തന്നെയാണ്. മോഷൻ പോസ്റ്ററിനൊപ്പമുള്ള പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇതിനോടകം തന്നെ മികച്ച പ്രതികരണമാണ് നേടുന്നത്.

‘ബലഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ വേണു യെൽദണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും സമർപ്പണവും ചേർത്താണ് ‘യെല്ലമ്മ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്ലിംപ്സും മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നേടിയിരുന്ന ‘യെല്ലമ്മ’യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററും ആ പ്രതീക്ഷയെ കൂടുതൽ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തെലുഗു, തമിഴ്, മലയാളം, ഹിന്ദി, കന്നഡ ഭാഷകളിലായി പാൻ-ഇന്ത്യ റിലീസായി ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും.പി ആർ ഓ : പ്രതീഷ് ശേഖർ.

അതേസമയം തമിഴ്, തെലുഗു ഭാഷകളിലായി ഒരുങ്ങുന്ന കാര്‍ത്തി ചിത്രത്തില്‍ സംഗീത സംവിധാനം നിര്‍വഹിക്കുന്നത് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് ആണ്. കല്യാണ്‍ ശങ്കര്‍ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കാര്‍ത്തി 30 എന്ന് താത്കാലികമായി പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് ദേവി ശ്രീ പ്രസാദിനെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ജന്മദിനത്തിലാണ് അണിയറ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്വാഗതം ചെയ്‌തത്. മീനാക്ഷി ചൗധരിയാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

വാത്തി, ലക്കി ഭാസ്‌കര്‍, വിശ്വനാഥ് ആന്‍ഡ് സണ്‍സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം സിത്താര എന്‍റര്‍ടെയ്‌മെന്‍റ്സ് ആണ് ചിത്രം നിര്‍മിക്കുന്നത്.

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YELLAMMA MOVIE RELEASE
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