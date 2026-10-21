റോക്ക്സ്റ്റാർ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് നായകനാകുന്ന ‘യെല്ലമ്മ’ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്; ആവേശത്തോടെ ആരാധകര്
പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകൻ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'യെല്ലമ്മ’ .
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 10:27 AM IST
സംഗീതസംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്റേതായ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് (DSP) നായകനാകുന്ന ചിത്രം 'യെല്ലമ്മ'യുടെ റിലീസ് തിയതി പുറത്ത്. ദസറ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് സിനിമയുടെ ആഗോള തിയേറ്റർ റിലീസ് തീയതി അണിയറ പ്രവര്ത്തകര് പുറത്തുവിട്ടത്.
റോക്ക്സ്റ്റാർ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് നായകനാകുന്ന ചിത്രം 2027 മാർച്ച് 5ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളിലെത്തും. ‘ബലഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ വേണു യെൽദണ്ടിയാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഷിരീഷ് നിർമ്മിക്കുന്ന ചിത്രം ദിൽ രാജുവാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
സംഗീത സംവിധായകനെന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് നായകനായി എത്തുന്നു എന്നതാണ് ‘യെല്ലമ്മ’യുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. റോക്ക്സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന താരം ആദ്യമായി നായകവേഷത്തിലെത്തുന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഖ്യാപനം മുതൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ആകാംക്ഷയുണ്ട്. ചിത്രത്തിന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റു താരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അണിയറപ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. മീനാക്ഷി ചൗധരിയാണ് ചിത്രത്തില് നായികയായി എത്തുന്നത്. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
വാത്തി, ലക്കി ഭാസ്കര്, വിശ്വനാഥ് ആന്ഡ് സണ്സ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ശേഷം സിത്താര എന്റര്ടെയ്മെന്റ്സ് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്.
തെലുഗു, തമിഴ്, ഹിന്ദി, മലയാളം, കന്നഡ എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായാണ് ചിത്രം ആഗോളതലത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ ഒരുങ്ങുന്ന ചിത്രത്തിന് ദിൽ രാജുവിന്റെ അവതരണവും ഷിരീഷിന്റെ നിർമ്മാണവും കരുത്താകുന്നു. ദേവി ശ്രീ പ്രസാദ് സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന ചിത്രം വമ്പൻ പാൻ-ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ റിലീസിനായാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്. 2027 മാർച്ച് 5ന് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തും.
‘ബലഗം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ സംവിധായകൻ വേണു യെൽദണ്ടി വർഷങ്ങളുടെ സ്വപ്നവും സമർപ്പണവും ചേർത്താണ് ‘യെല്ലമ്മ’ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും ഗ്ലിംപ്സും മുതൽ തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ നേടിയിരുന്ന ‘യെല്ലമ്മ’യുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്കും മോഷൻ പോസ്റ്ററിനുമൊക്കെ വലിയ സ്വീകാര്യതായാണ് ആരാധകരില് നിന്ന് ലഭിച്ചത്.
സംവിധാനം: വേണു യെൽദണ്ടി, അവതരണം: ദിൽ രാജു, നിർമ്മാണം: ഷിരീഷ്, ബാനർ: ശ്രീ വെങ്കിടേശ്വര ക്രിയേഷൻസ്, സംഗീതം: റോക്ക്സ്റ്റാർ ദേവീശ്രീ പ്രസാദ്, പിആർഒ : ശബരി.