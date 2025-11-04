ETV Bharat / entertainment

"കുട്ടികൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചോളൂ..ജൂറി കണ്ണടച്ചത് വരും തലമുറയ്‌ക്ക് നേരെ", കടുത്ത അമർഷം പങ്കുവച്ച് ദേവനന്ദ

ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡില്‍ കുട്ടികളുടെ സിനിമകളെ അവഗണിച്ചതില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബാലതാരം ദേവനന്ദ. കുട്ടികളും സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ജൂറി ചെയർമാൻ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കാണാതെ പോയതിൽ കടുത്ത അമർഷം ഉണ്ടെന്നും ദേവാനന്ദ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

DEVANANDHA PRAKASH RAJ ദേവാനന്ദ KERALA FILM AWARDS CONTROVERSY
Devanandha and Prakash Raj (video screenshot)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 4, 2025 at 12:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

55-ാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാര്‍ഡില്‍ കുട്ടികളുടെ സിനിമകളെ അവഗണിച്ചതില്‍ പ്രതികരിച്ച് ബാലതാരം ദേവനന്ദ. ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്‌ക്ക് നേരെയാണ് ഈ അവാര്‍ഡ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ജൂറി കണ്ണടച്ചതെന്ന് ദേവനന്ദ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കുറിച്ചു.

കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടണമെന്നും, അവരും സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണെന്നും പറഞ്ഞ ജൂറി ചെയർമാൻ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കാണാതെ പോയതിൽ കടുത്ത അമർഷം ഉണ്ടെന്നും ദേവനന്ദ ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാമില്‍ കുറിച്ചു.

"നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് നേരെ കണ്ണടച്ചോളൂ, പക്ഷേ ഇവിടെ മുഴുവൻ ഇരുട്ട് ആണെന്ന് പറയരുത്. കുട്ടികളും ഈ സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗം ആണ്. ഇനി വരുന്ന ഒരു തലമുറക്ക് നേരെയാണ് 2024 മലയാള സിനിമ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപനത്തോടെ ജൂറി കണ്ണടച്ചത്.

സ്‌താനാര്‍ത്തി ശ്രീക്കുട്ടന്‍, ഗു, ഫീനിക്‌സ്, എആര്‍എം അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ കുട്ടികൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാതെ ഇരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, കൂടുതൽ കുട്ടികളുടെ സിനിമ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത്, രണ്ടു കുട്ടികൾക്ക് അത് നൽകിയിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് അത് ഊർജം ആയി മാറിയേനെ.

കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ അവസരം കിട്ടണം എന്നും, അവരും സമൂഹത്തിന്‍റെ ഭാഗം ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ജൂറി ചെയർമാൻ കുട്ടികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കാണാതെ പോയതിൽ കടുത്ത അമർഷം ഉണ്ട്. എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും, സിനിമ പ്രവർത്തകരും, പൊതു ജനങ്ങളും ഇതും ചർച്ച ചെയ്യണം. അവകാശങ്ങൾ നിക്ഷേധിച്ച് കൊണ്ടല്ല, മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടത്, മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം അവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം" -ദേവനന്ദ കുറിച്ചു.

ദേവനന്ദയുടെ ഈ പോസ്‌റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. "രാഷ്ട്രീയം നോക്കി അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന മതം, ജാതി ഉൾപ്പെടുത്തി അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിനോട് ഈ ജൂറിയോടും ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച
കുഞ്ഞിനോട് പ്രബുദ്ധരായ സമാധാനം മുതലാളികൾ.. വന്ന് ശർദ്ദിക്കുന്നത് കാണാം...... വെയിറ്റ്, ചോദ്യം ചോദിക്കണം നിലപാടിനെ ഫുള്‍ സപ്പോര്‍ട്ട്" -ഇപ്രകാരമാണ് ഒരു കമന്‍റ്.

ജൂറി ചെയര്‍മാന്‍ പ്രകാശ് രാജ് കുട്ടികളുടെ സിനിമകളെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമര്‍ശം പങ്കുവച്ച് കൊണ്ടാണ് ദേവനന്ദ ഇക്കാര്യം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തവണ കുട്ടികളുടേതായി ഒരു സിനിമ പോലും ഉണ്ടായില്ലെന്നാണ് പ്രകാശ് രാജ് പറഞ്ഞത്. പ്രകാശ് രാജിന്‍റെ ഈ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെ ശക്‌തമായ പ്രതിഷേധമാണ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ഉയരുന്നത്.

Also Read: "എന്‍റെ ഇച്ചായ്‌ക്ക് പ്രത്യേക സ്‌നേഹം", "സൂര്യന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍"; മമ്മൂട്ടിക്ക് ആശംസകളുമായി മോഹന്‍ലാലും ദുല്‍ഖറും

TAGGED:

DEVANANDHA
PRAKASH RAJ
ദേവനന്ദ
KERALA FILM AWARDS CONTROVERSY
DEVANANDHA AGAINST PRAKASH RAJ

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.