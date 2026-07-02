മലയാളത്തില് കൂടുതല് ചിത്രങ്ങള് ചെയ്യാന് ആഗ്രഹം; ഇടിവി ഭാരതിനോട് മനസ് തുറന്ന് ദേവ് മോഹന്
അനന്തന് കാടിന്റ വിശേഷങ്ങളും താരം പങ്കുവച്ചു.
Published : July 2, 2026 at 1:25 PM IST
അക്കിവിനായക്
സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് നായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച കലാകാരനാണ് ദേവ് മോഹൻ. ആദ്യ സിനിമക്ക് ശേഷം തെലുഗിലെ മുൻനിര സംവിധായകരുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ നായകനായി. ഒരു ഇടവേളക്കുശേഷം അനന്തൻകാട് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ വീണ്ടും മലയാളത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തുകയാണ്. സിനിമ ജീവിത വിശേഷങ്ങൾ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ച് ദേവ് മോഹൻ...
ഇപ്പോൾ തീയറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശനം തുടരുന്ന അനന്തൻകാട് എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ദേവ് മോഹൻ ആദ്യം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്.
തിരക്കഥയിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഒരേ പ്രാധാന്യവും കൃത്യമായ ക്യാരക്ടർ വിവരണവും നൽകുന്ന ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാളാണ് മുരളി ഗോപി എന്ന് ദേവ് മോഹൻ പറഞ്ഞു.
മുരളി ഗോപിയുടെ തിരക്കഥ..
ഓരോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും തുടക്കവും വളർച്ചയും പര്യവസാനവും മുരളി ഗോപി ചേട്ടന്റെ തിരക്കഥയിൽ വ്യക്തമാണ്. അതിപ്പോൾ എന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് മാത്രമല്ല സിനിമയിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും ഈയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാകും. സിനിമയിൽ ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ജീവിതം മുഴുവനായി കാണിച്ചില്ല എങ്കിലും കഥയിലെ ലെയറുകളിലൂടെ കഥാപാത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതവും പിന്നോട്ടുള്ള ജീവിതവും അദ്ദേഹം കൃത്യമായി വരച്ചു ചേർത്തിരിക്കും. ഒരു സിനിമ നമ്മളെ തേടി വരുമ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രത്തിന്റെ തുടക്കവും യാത്രയും അവസ്ഥയുമൊക്കെ അന്വേഷിക്കാറുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ സിനിമയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല. കാരണം ഒരു കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിലെ ജീവിതം ആണല്ലോ പലപ്പോഴും സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്.
അനന്തൻ കാട് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചെന്ന സമയത്ത് മുരളി ചേട്ടൻ കഥാപാത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൃത്യമായ വിശദീകരണം എനിക്ക് നൽകിയിരുന്നു. ആ കഥാപാത്രം ജനിച്ചത് മുതലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തരും. കഥാപാത്രത്തിന്റെ സബ് ടെക്സ്റ്റ് ( സിനിമയിൽ പരോക്ഷമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ) കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ മനസ്സിലാക്കി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. എല്ലാ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഇതുപോലെ കൃത്യമായ കഥാപാത്ര വിശദീകരണം നൽകണമെന്നില്ല. അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ സ്വയം മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ ജോലി കൂടിയാണ്. എന്നാൽ മുരളി ചേട്ടൻ തന്റെ തിരക്കഥയിലെ കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയെന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ തരാറുണ്ട്.
മുരളി ഗോപി ചേട്ടന്റെ തിരക്കഥയിൽ അനന്തൻകാടിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുക എന്ന പ്രക്രിയ വളരെയധികം എളുപ്പമായി തോന്നി. ഒരു എഴുത്തുകാരന് ഒരു കഥാപാത്രത്തെ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കുന്നത് എന്ന് മുരളി ചേട്ടനിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഇത്തരം ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന സിനിമകളിൽ എനിക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
തെലുഗു ചിത്രമായ സതി ലീലാവതിയിൽ നിന്ന് അനന്തൻകാടിലേക്ക്
തെലുഗുചിത്രമായ സതി ലീലാവതിക്ക് ശേഷമാണ് അനന്തൻകാട് റിലീസ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഞാൻ ആദ്യം അഭിനയിക്കുന്നത് അനന്തൻ കാടിലാണ്. ടിയാൻ എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം ജി എൻ കൃഷ്ണ കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് അനന്തൻകാടിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ടിയാൻ വ്യക്തിപരമായി എനിക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ടിയാൻ സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെയധികം എക്സൈസ്മെന്റ് ഉളവാക്കി.
മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരുപാട് സീനിയർ അഭിനേതാക്കളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ക്രീൻ സ്പേസ് ഉണ്ടായിരുന്നതും സെറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ചിലവഴിച്ചതും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനോടൊപ്പം ആയിരുന്നു. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം ഞാനടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്റെ മേലാളായിട്ടുള്ള കഥാപാത്രമാണ് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന്റേത്. ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുൻപും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനോടൊപ്പം എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ സീനിയർ അഭിനേതാക്കൾ നമ്മളോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാനും പഠിക്കാനും ശ്രമിക്കും. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ഒന്നും സെറ്റിൽ വന്ന ശേഷം കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് നടത്തുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഡയലോഗുകൾ കൃത്യമായി മനപ്പാഠമാക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മുരളി ഗോപി ചേട്ടന്റെ എഴുത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്കുപോലും മാറുന്നതിനെ അദ്ദേഹം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറില്ല. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനാണെങ്കിലും മുരളി ഗോപി ചേട്ടൻ ആണെങ്കിലും അഭിനേതാക്കളായി ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മാജിക് ഉണ്ട്. അത് നിരവധിതവണ നേരിൽ കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനും പഠിക്കാനുമുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടായി.
വിജയരാഘവൻ ചേട്ടനോടൊപ്പം ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹത്തോട് ആരോ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ കഥാപാത്രവും വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്ന്. 53 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഒരുമിച്ചിരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇതേ ചോദ്യം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവർത്തിച്ചു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി പ്രചോദനാത്മകമാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.. ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. എന്റെ കരിയറിൽ തന്നെ പത്തോ പന്ത്രണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വ്യത്യസ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുമാണ്. പിന്നെ ഇത്രയും വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എതിർഭാഗത്തുനിന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന അഭിനേതാവിന്റെ ഊർജ്ജവും സ്വാധീനിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധ ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നാണ് ഒരു സിനിമയും ആ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളും നന്നാകുന്നത്. വിജയരാഘവൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതുപോലെ സിനിമ ഒരു കളക്ടീവ് ആർട്ടാണ്.
ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടൻ ഒരു ഷർട്ട് തുന്നി തന്നു എന്ന് കേട്ടല്ലോ
അനന്തൻ കാടിന്റെ സെറ്റിൽ ഒരു കാരവാന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഞാനും ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇതിനുള്ളിലൂടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഞ്ചരിക്കാൻ ആകും. സൗഹൃദ സംഭാഷണങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടന്റെ പഴയകാല ജീവിതം ഒക്കെ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനിടയിൽ ഒരു ആഗ്രഹം പോലെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു ഷർട്ട് തുന്നി തരുമോ എന്നത്. അദ്ദേഹം തന്നെ അളവെടുത്ത് എനിക്കൊരു ഷർട്ട് തയ്ച്ചുതന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഗിഫ്റ്റ് ആയി ഞാൻ ആ ഷർട്ടിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ഷർട്ട് ധരിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് .
മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിനു മുൻപും ശേഷവും നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ മൂല്യത്തെക്കുറിച്ചും സീനിയർ സംവിധായകരുടെയും അഭിനേതാക്കളുടെയും സംഭാവനകളെ കുറിച്ചും കൃത്യമായ ധാരണ തനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ദേവ് മോഹൻ വിശദമാക്കി.
ഞാനൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സീനിയർ സംവിധായകരോടും അഭിനേതാക്കളോടും പഴയ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചും സിനിമകളെ കുറിച്ചും ചോദിച്ചു മനസിലാക്കാറുണ്ട്. 2010 കാലഘട്ടത്തിനുശേഷം സിനിമയിലെ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടായി. ഫിലിം മേക്കിങ് എന്ന പ്രോസസ് മുൻപത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ലഘൂകരിക്കപ്പെട്ടു. ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നില് ഒരു സമ്മർദ്ദത്തോടുകൂടി അഭിനയിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പണ്ട് ഫിലിമിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ക്യാൻ ഫിലിമിന് തന്നെ 11,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ വിലയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ റീടേക്ക് എന്ന പ്രയോഗം പല സംവിധായകർക്കും അഭിനേതാക്കൾക്കും സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമായിരുന്നു.
ഇന്നത്തെ പോലെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ പ്രകടനം കാണാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് തന്നെ സംവിധായകന് കാണണമെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ചയോ എടുത്ത് ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്ത് വരുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കണം. പക്ഷേ അക്കാലത്ത് എത്രയോ മികച്ച സിനിമകൾ പുറത്തിറങ്ങി. സീനിയർ അഭിനേതാക്കളെയും സംവിധായകരെയും ഒക്കെ അടുത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ അന്നത്തെ സിനിമ നിർമ്മാണ രീതിയെക്കുറിച്ചും അഭിനയിക്കുന്ന രീതികളെ കുറിച്ചുമൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. സിനിമയുടെ പരിണാമ വഴിയെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട്. ഇന്നൊക്കെ കണ്ടിന്യൂറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്.
പണ്ട് കണ്ടിന്യൂറ്റി ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ എല്ലാം എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് പതിവ്. എഴുതിവച്ചത് അനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൃത്യമായി നടപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളത് അത്ഭുതമായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ വളർന്നുവന്ന വഴിയെ സഞ്ചരിച്ച് എത്തിയവരാണ് ഇപ്പോഴുള്ള പല സീനിയർ സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും. വളരെ സീരിയസായാണ് അവരുടെയൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയും സിനിമകളെയും ഒക്കെ ഞാൻ സമീപിക്കുന്നത്. കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ടെക്നോളജിയുടെ അതിപ്രസരം സംഭവിക്കുന്നു. മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ മാറണം. അതാണ് നല്ലത്, ഇത് മോശം അങ്ങനെയുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല.
ഒരു ടെക്നോളജിയും ഇല്ലാതിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്ഫടികം പോലെയുള്ള ക്ലാസിക് സിനിമകൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് നീന്തൽ അറിയാതെ കായലിലേക്ക് എടുത്തുചാടിയതെന്ന്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മറ്റു ഓപ്ഷനുകളില്ല. ചാടിയേ പറ്റൂ. ആരെങ്കിലും നമ്മളെ വന്ന് എടുക്കും എന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചാടി. സിനിമ ത്യാഗത്തിന്റെ കൂടി പരിണിതഫലമാണെന്ന് സീനിയർ അഭിനേതാക്കളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇന്ദ്രൻസ് ചേട്ടനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ പഴയ കഥകൾ ഞാൻ ഒരുപാട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അവർ അതിനൊക്കെ മറുപടിയും പറയും. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെയും അഭിപ്രായങ്ങളെയും എക്കാലവും വളരെ മൂല്യത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ളൂ.
ഗുണശേഖർ സംവിധാനം ചെയ്ത ശാകുന്തളം എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി തെലുഗിൽ അഭിനയിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചത് തെന്നിന്ത്യൻ സൂപ്പർ നായിക സാമന്തയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര പുരുഷകഥാപാത്രമായാണ് ഞാനാ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിട്ടത്. സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷമാണ് ശാകുന്തളത്തിലേക്ക് എനിക്ക് ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രം തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കാൻ അടിസ്ഥാനമായതും.
ഗുണശേഖർ സാറിനെ പോലൊരു സീനിയർ സംവിധായകൻ, സാമന്തയെ പോലൊരു സീനിയർ അഭിനേത്രി, ആ ചിത്രത്തിൽ ഒരു ഹീറോ പരിവേഷമുള്ള കഥാപാത്രം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നത് കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി കരുതുന്നു. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഭാഷാപരമായ പ്രശ്നവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എങ്കിലും ശാകുന്തളത്തിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ നോ പറയാൻ എനിക്ക് യാതൊരു കാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ശാകുന്തളം ഒരു പിരീഡ് സബ്ജക്ട് കൂടിയാണ്. ഏതൊരു ആക്ടറിനും ഒരു പിരീഡ് സബ്ജക്ടിന്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നമാണല്ലോ. എല്ലാംകൊണ്ടും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു അവസരമായാണ് ഞാൻ ശാകുന്തളത്തെ കണ്ടത്.
ഒരു അഭിനേതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ കരിയറിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലഭിക്കുക എന്നാൽ നിസ്സാര കാര്യമല്ല. ശാകുന്തളം എന്റെ കരിയറിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിലും വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിലും പരമാവധി ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഞാൻ ആ സിനിമയെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശാകുന്തളം എന്ന സിനിമ കാരണം മലയാളത്തിൽ വലിയൊരു ഇടവേള സംഭവിച്ചു. മലയാളം സിനിമ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പലപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട്.
പക്ഷേ തെലുഗ് അടക്കമുള്ള വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ അങ്ങനെയൊരു രീതിയില്ല. വളരെയധികം സമയമെടുത്താണ് പലപ്പോഴും ഓരോ സിനിമയും ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സമയമെടുത്ത് പല ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ആയിട്ടാണ് തെലുഗു സിനിമകൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ആ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ അങ്ങനെയാണ്. മലയാളത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചു പരിചയമുള്ള എനിക്ക് തെലുഗു ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെയാണ് റൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. ഒരു വലിയ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലാണ് ഹൈദരാബാദിലേക്ക് വണ്ടി കയറിയത്. ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തോളം സമയമെടുത്താണ് വിവിധ ഷെഡ്യൂളുകളിൽ ആയി ഒരു തെലുഗു ചിത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്യുക. ഇതിനിടയിൽ മറ്റു ചിത്രങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം കഥാപാത്രത്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി, ലുക്ക് തുടങ്ങിയവ മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. ശാകുന്തളത്തിൽ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ തെലുഗുവിൽ മറ്റൊരു ചിത്രത്തിൽ കൂടി അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിച്ചു.
കരിയറിലെ ഏകദേശം രണ്ടര വർഷം ഞാൻ തെലുഗു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി മാറ്റിവയ്ക്കേണ്ടതായി വന്നു. ഇത്രയും നീണ്ട ഷെഡ്യൂളുകളിൽ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് മറ്റു ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിക്കാൻ സാധിക്കും. കാരണം നായിക കഥാപാത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ലുക്കിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നില്ല. പുരുഷന്മാർക്ക് ചിലപ്പോൾ മുടി നീട്ടിവളർത്തേണ്ടതായി വരും, താടി വയ്ക്കേണ്ടതായി വരും. ഒരു സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് ഷെഡ്യൂളിൽ മറ്റൊരു സിനിമയിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ മുടി മുറിക്കേണ്ടതായും താടി മാറ്റേണ്ടതായും വരും. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളർന്നു പഴയതുപോലെ ആകില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടതായി വരും.
പണ്ടൊക്കെയുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ചെയ്യുന്നതുപോലെ ഒരേസമയം തന്നെ ഒന്നിലധികം സിനിമകളുടെ ഭാഗമാകാൻ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തു തുടങ്ങിയാൽ അത് പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ ആ സിനിമയിലും കഥാപാത്രത്തിലും പൂർണമായി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തു നിൽക്കുന്നതാണ് എന്റെ രീതി. ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അടുത്തതിലേക്ക്.
സാമന്ത റൂത്ത് പ്രഭുവിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചത്
എല്ലാത്തിനെയും വളരെ ലളിതമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു അഭിനേത്രിയാണ് സാമന്ത. ഒരു വലിയ സ്റ്റാർ ആണെന്നുള്ള പ്രഭാവം ഒന്നും അവർ സെറ്റിൽ പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. ഒപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന കലാകാരനെയും കലാകാരിയെയും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള വലിയ മനസ്സ് അവർക്കുണ്ട്. ഒരു തുടക്കക്കാരന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവർക്ക് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. കാരണം അവരും തമിഴിൽ തുടക്കം കുറിച്ച് പിന്നീട് തെലുഗു അടക്കമുള്ള മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് കടന്നുവന്നതാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എനിക്ക് തെലുഗു ഭാഷ മനസ്സിലാക്കാനും സംസാരിക്കാനും ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണയുണ്ട്. സമന്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു - തെലുഗു ഭാഷയുടെ ഒരു ഗ്രിപ്പ് തുടക്കത്തിൽ കിട്ടാൻ ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അത് സാരമാക്കണ്ട. പക്ഷേ ഭാഷ ഒന്ന് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എല്ലാം എളുപ്പമാകും. മലയാളികൾക്ക് എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ എളുപ്പമാണല്ലോ..
അവരുടെ വാക്കുകൾ പകർന്ന ആശ്വാസം ചെറുതല്ല. മാത്രമല്ല, പുതിയ സാഹചര്യവും പരിചിതമായ ഭാഷയും കാരണം സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആകണ്ട എന്നും പതുക്കെ പതുക്കെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നും സമന്ത എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും വലിയൊരു താരം നമ്മളോട് പിന്തുണയ്ക്കുന്ന മനോഭാവത്തിൽ പെരുമാറുമ്പോൾ പിന്നെ എല്ലാം ലളിതമാകും. പരിചിതമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റിൽ നിന്നും സംവിധായകനിൽ നിന്നും പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളൂ, ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ആകുന്നത്. പക്ഷേ സാവധാനം എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ട് മനോഹരമായി ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കോ ആക്ടർ തരുന്ന ക്രിയേറ്റീവ് ഫ്രീഡം സമന്തയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു.
ആദ്യ സിനിമ..
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഡിഷൻ സൂഫിയും സുജാതയും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ആ ചിത്രത്തിൽ നായകനായി അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരവും ലഭിച്ചു. സിനിമ സാധാരണ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയും കാത്തിരിപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നമാണ്. ഭാഗ്യവശാൽ സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഒന്നും തന്നെ നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. പക്ഷേ എന്റെ കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്കൊ എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ സിനിമയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. പക്ഷേ എന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് സിനിമ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ഷോ കാണാൻ പോയ ഓർമ്മകൾ എനിക്കുണ്ട്. ഫാമിലിയുടെ പിന്തുണ തന്നെയാണ് സിനിമാ എന്നത് ദൃഢമുള്ള ഒരു സ്വപ്നമായി മനസിലേറ്റാൻ പ്രചോദനമായത്.
കോളേജ് കാലഘട്ടത്തിലാണ് സിനിമ വളരെ സീരിയസ് ആയി മനസ്സിൽ ജ്വലിക്കുന്നത്. പ്രത്യക്ഷമായും പരോക്ഷമായും സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ഞാൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ശബ്ദവും ശരീരവും ഒരു അഭിനേതാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധങ്ങളാണ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക, ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി നിർത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപൃതനായി. പിന്നീട് ധാരാളം സിനിമകൾ കാണാൻ ആരംഭിച്ചു. സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ നാടകത്തോട് ഒരു മോഹം തോന്നി. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ജോലിയുടെ ഭാഗമായി ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ചേക്കേറേണ്ടി വന്നു. ബാംഗ്ലൂരിൽ തന്നെയുള്ള രംഗ ശങ്കര എന്നൊരു തിയേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും പോവുകയും അവരുടെ നാടകങ്ങൾ കാണുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നതിനു മുൻപുള്ള ആ കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ, ഒരു അഭിനേതാവ് ആകാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് കോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലോ എന്നിൽ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഫിലോസഫിക്കലായി ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്.
മലയാളത്തിൽ നിന്ന് അന്യഭാഷയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മലയാളികളുടെയും തെലുഗു ആളുകളുടെയും ശൈലിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടത്
ഒബ്സർവേഷൻ. തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സംസ്കാരങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ശൈലികളിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ മലയാളി വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു തെലുഗുഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ആൾ വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിലാണ്. കാര്യം രണ്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാകും എങ്കിലും ആംഗ്യഭാഷയിൽ പോലും വ്യത്യാസമുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചിന്തിക്കുന്നത്. കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്കഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തികളുമായും സൗഹൃദം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇടപഴകാനും സാധിച്ചു. തെലുഗു സംസാരിക്കുന്ന അടുത്ത സുഹൃത്ത് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു അഭിനേതാവ് ആകണം എന്നുള്ള മോഹം സദാസമയവും ഉള്ളിലുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാവരെയും നിരീക്ഷിക്കും. സാംസ്കാരികമായ വ്യത്യാസം അവർ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ചേഷ്ടകൾ ഒക്കെ സ്വയം പകർത്തും. ഈ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു കഥാപാത്രം ലഭിക്കുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉള്ളിൽ അറിയാതെ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അഭിനയിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരാളെ ഞാൻ ഇന്ന് നിരീക്ഷിക്കും എന്ന് മനപ്പൂർവമായ ചിന്താഗതിയോടെ ആ ഒരു പ്രോസസ് നടക്കില്ല.
തെലുഗു- മലയാളം
കൊമേഴ്സ്യൽ എന്റര്ടൈൻമെന്റ് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജനവിഭാഗമാണ് തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും ഒക്കെ ഉള്ളത്. സാംസ്കാരികമായ ഒരു സ്വാധീനം അവരുടെ സിനിമകളിലും ഉണ്ട്. മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്സ്യൽ എന്റര്ടൈയിന്മെന്റ് സിനിമകൾ കാണാനും താത്പര്യമുണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ആവേശം പോലെയുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ വലിയ വിജയം ആകുന്നത്. തെലുഗു സിനിമകളിളെ അഭിനയം മലയാളത്തേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി മുകളിലാണ് എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല. അവിടുത്തെ പ്രേക്ഷകർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആസ്വദിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതും ആണ് അവർ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ലാർജ് ദാൻ ലൈഫ് കഥാപാത്രങ്ങളും കഥകളും കാണാനും ആസ്വദിക്കാനും തെലുഗു പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്ടമാണ് . ഓരോ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയും അതാത് സ്ഥലത്തെ ജനങ്ങളുടെ താൽപര്യത്തിനും ഇഷ്ടത്തിനും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ കണ്ടു പഠിക്കു എന്ന് ആർക്കും ആരോടും അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ആത്യന്തികമായി സിനിമ എന്നത് ഒരു വിനോദോപാധിയാണ്
മലയാളത്തിൽ കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ദേവ് മോഹൻ വെളിപ്പെടുത്തി. മറ്റു ഭാഷ സിനിമകൾ ഒഴിവാക്കില്ല. അന്യഭാഷാ സിനിമകളുടെ സുദീർഘമായ ഷെഡ്യൂളുകൾ തനിക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിൽ മാനേജ് ചെയ്ത് അഭിനയിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആകും ഇനി നടത്തുക എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സതി ലീലാവതി അടക്കമുള്ള സിനിമകൾ കൃത്യമായ ഷെഡ്യൂൾ മാനേജ്മെന്റിലൂടെ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളാണ്. എങ്കിലും ഒരു തെലുഗു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ആവശ്യമായതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കും. മലയാള സിനിമകളിലെ അവസരങ്ങൾ ഇനി നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് പിന്തുടരുന്നതെന്നും ദേവ് മോഹൻ പ്രതികരിച്ചു.
മലയാളത്തിൽ തന്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന അടുത്ത ചിത്രം ഡിസ്ക്കോ ആണെന്നും അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. ചിത്രത്തിന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. റിലീസ് സംബന്ധമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്കെത്തും.