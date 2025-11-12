ETV Bharat / entertainment

'ഡീയസ് ഈറെ' ഒരു സാധാരണ ഹൊറർ സിനിമയല്ല: "നമ്മെ പേടിപ്പിക്കാൻ മനഃസാക്ഷി മാത്രം മതി"; ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടറുടെ വൈറൽ കുറിപ്പ്

'ഡീയസ് ഈറെ' ജംപ് സ്കെയർ തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഡോ. പ്രമാശ സാരംഗ് മനോജ്. ചിത്രം സൈക്കോളജിക്കൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ആയി അനുഭവപ്പെട്ടെന്നും പ്രണവിൻ്റെ പ്രകടനം മികച്ചതാണെന്നും ഡോക്ടർ.

deusIrae (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 12, 2025 at 9:09 AM IST

രാഹുൽ സദാശിവൻ സംവിധാനം ചെയ്ത് പ്രണവ് മോഹൻലാൽ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ 'ഡീയസ് ഈറെ' തിയേറ്ററുകളിൽ മികച്ച പ്രതികരണത്തോടെ പ്രദർശനം തുടരുകയാണ്. ചിത്രം ഇതിനോടകം 50 കോടിയിലധികം രൂപ കളക്ഷൻ നേടിക്കഴിഞ്ഞു. പ്രായഭേദമെന്യേയുള്ള പ്രേക്ഷകരെ ഒരുപോലെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡോക്ടർ തൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാകുന്നത്. ഡോ. പ്രമാശ സാരംഗ് മനോജ് ആണ് ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തൻ്റേതായ നിരൂപണം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

'ഡീയസ് ഈറെ' ഒരു സാധാരണ ഹൊറർ സിനിമയല്ല

'ഡീയസ് ഈറെ' ഒരു സാധാരണ ഹൊറർ സിനിമയല്ലെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രമാശ തൻ്റെ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. പതിവ് ഹൊറർ ചിത്രങ്ങളിലെപ്പോലെ പെട്ടെന്നുള്ള ശബ്ദങ്ങളിലൂടെ (ജംപ് സ്കെയർ) പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഇതിലില്ല. അത്തരമൊരു സാങ്കേതിക വിദ്യയില്ലാതെ തന്നെ സിനിമയിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരെ ഭയപ്പെടുത്താൻ പോന്നതാണെന്നും ഡോക്ടർ കുറിക്കുന്നു. യഥാർഥത്തിൽ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷി മാത്രം മതി എന്ന് ചിത്രം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ സിനിമ ചില കുറ്റബോധങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകന് അനുഭവവേദ്യമാക്കും. സിനിമ അവസാനിക്കുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെറിയൊരു നീറ്റൽ പ്രേക്ഷകന് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടർ പ്രമാശ കുറിക്കുന്നു. ഏറെ നാളുകൾക്കുശേഷമാണ് താൻ ഒരു സിനിമ തിയേറ്ററിൽ കാണുന്നത്. സ്നേഹത്തെയും അതിജീവനത്തെയും ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഹൊറർ ത്രില്ലർ ആയാണ് ഈ ചിത്രം തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും കുറിപ്പിൽ വിശദീകരിക്കുന്നു. ദുഃഖങ്ങൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തുടങ്ങിയ മനസ്സിലെ പിശാചുക്കളെ ഒഴിവാക്കാൻ 'ഡീയസ് ഈറെ' എന്ന ചലച്ചിത്രം തന്നെ സഹായിച്ചതായും ഡോക്ടർ പറയുന്നു.

രോഹൻ എന്ന കഥാപാത്രവും സിനിമാനുഭവവും

സിനിമയുടെ ആദ്യരംഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾതന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ള ഒരു ഹൊറർ ചിത്രം അല്ല ഇതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. ഒരുപാട് സങ്കീർണതകളുള്ള ഭീതി ഈ ചലച്ചിത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നു. ഒരുതരം തെറാപ്പി സെഷൻ പോലെയാണ് സംവിധായകൻ രാഹുൽ സദാശിവൻ ചിത്രം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഒരു പ്രത്യേകതരം അസ്വസ്ഥത പ്രേക്ഷകരിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചു. പ്രണവിൻ്റെ കൈകളിൽ രോഹൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഭദ്രമായിരുന്നു.

രോഹൻ്റെ വീട് ക്ലോസ്‌ട്രോഫോബിയ നൽകുന്ന കുറ്റബോധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നത് പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവപ്പെടും. പേടിപ്പെടുത്താൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷി മാത്രം മതി എന്ന് പറഞ്ഞുവയ്ക്കുകയാണ് 'ഡീയസ് ഈറെ' എന്ന ചിത്രം. സ്വന്തം മനസ്സാക്ഷിയുടെ ശബ്ദമാണ് ഈ സിനിമ. സത്യം പറഞ്ഞാൽ, കുറ്റബോധത്തിന് ഒരു 'സറൗണ്ട് സൗണ്ട്' ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് ഇതായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റോ സേവ്യറിൻ്റെ സംഗീതം ശരിക്കും അമ്പരപ്പിച്ചു. സംഗീതം സിനിമയോടൊപ്പം ചേരുകയല്ല, അത് സിനിമയോടൊപ്പം ശ്വസിക്കുന്നതായാണ് തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നും ഡോക്ടർ പറയുന്നു.

ഛായാഗ്രഹണവും പ്രണവിൻ്റെ പ്രകടനവും

അമ്മയും മകനുമായുള്ള രംഗങ്ങളൊക്കെ ഹൃദയഭേദകമാംവിധം വാത്സല്യമുള്ളതും എന്നാൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ യാഥാർഥ്യബോധമുള്ളതുമായിരുന്നു. ഷെഹ്നാദ് ജലാലിൻ്റെ കാമറ കാഴ്ചകളും മനോഹരമായിരുന്നു. പ്രണവ് മോഹൻലാലിൻ്റെ പ്രകടനം മിനിമലിസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മികച്ച രൂപമാണ്. അവൻ്റെ ഭയം ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നില്ല, അയാൾ അലറുന്നില്ല.

പകരം, പരിഭ്രാന്തി നിശ്ശബ്ദമായി വിഴുങ്ങുകയാണ് എന്ന് നമ്മളെ തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ്. സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സാക്ഷിയുടെ പതുക്കെയുള്ള നീറ്റലുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പൂർത്തിയാക്കാത്ത കാര്യങ്ങളേക്കാൾ ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രേതമില്ലെന്ന് ചിത്രം പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നതിനോട് താൻ യോജിക്കുന്നതായും ഡോക്ടർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തീർച്ചയായും 'ഡീയസ് ഈറെ' കാണേണ്ട ചിത്രമാണ്. ഇത് നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥമാക്കും, എന്നാൽ വിചിത്രമായി ആശ്വാസവും നൽകും, ഒരു സുഹൃത്തിനെപ്പോലെയാണ് ഈ സിനിമയെന്നും ഡോ. പ്രമാശ സാരംഗ് മനോജ് കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

