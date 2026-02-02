ETV Bharat / entertainment

വിലക്ക് മറികടന്ന് ധുരന്ധര്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ കത്തിക്കയറുന്നു:നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമത്

പാക് വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാനിലും 'ധുരന്ധർ' സിനിമയ്ക്ക് പ്രദര്‍ശന അനുമതി ലഭിച്ചിരുന്നില്ല.

Dhurandhar Holds No.1 Spot On Netflix In Pakistan
Published : February 2, 2026 at 5:22 PM IST

ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ വമ്പന്‍ ഹിറ്റ് സമ്മാനിച്ച സ്പൈ ആക്ഷന്‍ ചിത്രമാണ് രണ്‍വീര്‍ സിംഗ് നായകനായ ധുരന്ധര്‍. ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രം ആഗോളതല ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ നിന്നും നേടിയത് 1300 കോടിയലധികമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രേക്ഷകരുടെ ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ചിത്രം ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ നെറ്റ്ഫ്ലിക്‌സില്‍ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.

ജനുവരി 30നാണ് ഈ ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിൽ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയത്. ഇപ്പോഴിതാ നെറ്റ്‌ഫ്ലിക്‌സില്‍ പാകിസ്ഥാനില്‍ ട്രെന്‍ഡിങ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമതായിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റ് ആറ് മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ചിത്രത്തിന് തിയേറ്റര്‍ റിലീസ് അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇത് മറികടന്നാണ് നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില്‍ ട്രെന്‍ഡിംഗ് ലിസ്റ്റില്‍ ഒന്നാമതായി ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ കണ്ട ബോളിവുഡ് ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായി ധുരന്ധര്‍ മാറി.

ധനുഷ് നായകനായ 'തേരെ ഇഷ്ഖ് മേം' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രത്തെ മറികടന്നാണ് രൺവീർ സിംഗ് ചിത്രം പാകിസ്ഥാനിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റ് മിഡിയില്‍ ഈസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളിലും പ്രദര്‍ശന വിലക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് റിലീസ് സമയത്ത് ഏകദേശം 10 മില്യണ്‍ ഡോളറിന്‍റെ നഷ്ടമണ്ടാക്കിയെന്ന് സിനിമയുടെ വിതരണക്കാര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. എങ്കിലും ലോകമെമ്പാടുനിന്നുമായി 1300 ലധികം വരുമാനം നേടിയതിന് ശേഷമാണ് ചിത്രം തിയേറ്റര്‍ റണ്‍ അവസാനിപ്പിച്ചത്.

പാക് വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആറ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും പാകിസ്ഥാനിലും 'ധുരന്ധർ' സിനിമയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, യുഎഇ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു സിനിമയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്നത്.

എന്നിരുന്നാലും നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഒടുവില്‍ ചിത്രം പാകിസ്ഥാനികള്‍ക്ക് കാണാന്‍ അവസരം ലഭിച്ചുവെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആളുകള്‍ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. ധുരന്ധര്‍ ഇഷ്‌ടമായി ഞാന്‍ പാകിസ്ഥാനിയാണ്, ഞങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ വെറുക്കുന്നുവെന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ സൃഷ്‌ടിക്കുന്നത് നിങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തണം, തിരിച്ചും, ഇത് എന്‍റെ ഭാഗത്തുള്ള സ്നേഹമാണ് എന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകന്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ സിനിമ കണ്ടതിന് ശേഷം കുറിച്ചു."ഒരു പാകിസ്ഥാനി എന്ന നിലയിൽ, ഞാൻ കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ബോളിവുഡ് സിനിമയാണിത്. യഥാർത്ഥ ഗവേഷണം നടത്തിയ ഒരു സിനിമ ഞാൻ ആദ്യമായി കണ്ടു, പാകിസ്ഥാനികളെ കാണിക്കാൻ 'ആദാബ്', 'ജനാബ്', സുർമ കാജൽ ടോപ്പി, വെസ്റ്റ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗമില്ല. കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ കാണിച്ചതിനും അവരെ തുറന്നുകാട്ടിയതിനും നന്ദി", മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകന്‍ കുറിച്ചു. രണ്ടാം ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട്, എന്നിങ്ങനെ നീളുന്നു കമന്‍റുകള്‍.

ഇന്ത്യൻ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ പാകിസ്ഥാനിലെ രഹസ്യ ഓപ്പറേഷനുകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് 'ധുരന്ധർ' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അക്ഷയ് ഖന്ന, ആർ. മാധവൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ എന്നിവരും ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സാറാ അർജുൻ ആണ് ചിത്രത്തിലെ നായിക.

ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ് , B62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്നാണ് നിർമാണം. ഈ വർഷം മാർച്ച് 19ന് 'ധുരന്ധറി'ന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ധുരന്ധറിന് വിലക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയത് പോലെ നേരത്തെ ഫൈറ്റർ, സ്കൈ ഫോഴ്സ്, ദ് ഡിപ്ലോമാറ്റ്, ആർട്ടിക്കിൾ 370, കശ്മീർ ഫയൽസ് എന്നീ ചിത്രങ്ങള്‍ക്കും സമാനമായ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഗൾഫിൽ പ്രദർശനവിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.

