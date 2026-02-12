വെള്ളിത്തിരയില് നിന്ന് സ്റ്റെതസ്കോപ്പിലേക്ക്;ഡോക്ടറായി ശ്രീലീല! കയ്യടിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ- വീഡിയോ
സിനിമയ്ക്കൊപ്പം പഠനവും പൂര്ത്തിയാക്കിയ തെന്നിന്ത്യന് താരം ശ്രീലീലയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് സോഷ്യല് മീഡിയയും ആരാധകരും.
February 12, 2026
ആരാധകരുടെ മനം കവര്ന്ന തെന്നിന്ത്യന് താരസുന്ദരി ശ്രീലീല ഇനി ഡോക്ടര്. സിനിമകളുടെ വമ്പന് തിരക്കുകള്ക്കിടയിലാണ് താരം എം ബി ബി എസ് ബിരുദം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഫെബ്രുവരി 10 ന് മുംബൈയിലെ ഡി വൈ പാട്ടീല് യൂണിവേഴ്സിറ്റില് നടന്ന ബിരുദദാന ചടങ്ങിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയും ഇതിനോടകം തന്നെ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്.
തമിഴിലും തെലുഗുവിലും ബോളിവുഡിലുമൊക്കെയായി വമ്പന് മുതല് മുടക്കിലൊരുങ്ങുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ തിരക്കുകള്ക്കിടയിലും പഠനം ഉപേക്ഷിക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയ നടിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ആരാധകരും സോഷ്യല് മീഡിയയും.
Actress #SreeLeela has officially graduated and completed her medical degree ❤️— Ayyappan (@Ayyappan_1504) February 11, 2026
Balancing academics and cinema at such a young age 👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/hGrMKv7iir
മെറൂണ് ഗൗണ് ധരിച്ച് ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് എത്തിയ നടി ശ്രീലീല 2020 ബാച്ചിലെ സഹപാഠികള്ക്കൊപ്പം ഹിപ്രോക്കാറ്റിക് പ്രതിഞ്ജ ചൊച്ചുന്ന വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡിയയില് വൈറലാണ്. ബിരുദദാന ചടങ്ങിന് ശേഷം ശ്രീലീല സദസിലിരുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കെട്ടിപ്പിച്ച് സന്തോഷം പങ്കിടുന്നതുമൊക്കെ വീഡിയോയില് കാണാം. ബെംഗളുരുവിലെ പ്രശസ്ത ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റാണ് ശ്രീലീലയുടെ അമ്മ സ്വര്ണലത.
2001 ല് അമേരിക്കയിലെ ഡിട്രോയിട്ടിലാണ് ശ്രീലീലയുടെ ജനനം. വ്യവസായിയായ സുരപനേനിയുടെയും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റായ സ്വര്ണലതയുടെയും മകളാണ് ശ്രീലീല. ജനനം അമേരിക്കയിലാണെങ്കിലും ശ്രീലീല വളര്ന്നതും പഠിച്ചതുമെല്ലാം ബെംഗളുരുവിലാണ്.
#Sreeleela in her graduation stage 🎓🎓 pic.twitter.com/GtpzJOVLyh— Abbishekh Raaja (@abbi0410) February 11, 2026
പതിനാലാം വയസില് 2017ൽ 'ചിത്രാംഗദ' എന്ന തെലുഗു ചിത്രത്തിൽ സിന്ധു തൊലാനിയുടെ യൗവനകാലം അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ശ്രീലീല വെള്ളിത്തിരയിലേക്ക് എത്തിയത്. 2019ൽ 'കിസ്' എന്ന കന്നഡ ചിത്രത്തിലൂടെ നായികയായി അരങ്ങേറി.
ഗുണ്ടൂര്ക്കാരം എന്ന ചിത്രത്തില് മഹേഷ് ബാബുവിനോടൊപ്പം മാടത്തപ്പെട്ടി എന്ന ഗാനത്തില് അസാധ്യമായ ഡാന്സുമായി എത്തിയതോടെ പ്രേക്ഷകര് അറിയാതെ തന്നെ ഈ ശ്രീലീലയുടെ ആരാധകരായി മാറി. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശ്രീലീലയെ ആളുകള് തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി. പിന്നീട് വിരലില് എണ്ണാവുന്ന ചിത്രങ്ങള് മാത്രമാണ് താരം ചെയ്തത്.
ചെറുപ്പം മുതല് ശ്രീലീല നൃത്തം അഭ്യസിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിനിമയില് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഓരോ ചുവടുകളും ശ്രീലീലയ്ക്ക് അനായാസമായി ചെയ്യാനും സാധിച്ചു. ശ്രീലീലയുടെ ഡാന്സിന് ആരാധകര് ഏറെയാണ്.
സുധ കൊങ്കര ഒരുക്കിയ 'പരാശക്തി'യാണ് നടിയുടെ ഒടുവിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ചിത്രം. ശിവകാർത്തികേയൻ, അഥർവ, രവി മോഹൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ശക്തമായ വേഷമാണ് ശ്രീലീല ഈ ചിത്രത്തില് അവതരിപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ, പവൻ കല്യാൺ ചിത്രം 'ഉസ്താദ് ഭഗത് സിംഗി'ന്റെ തിരക്കിലാണ്. കാർത്തിക് ആര്യൻ ചിത്രത്തിലൂടെ ബോളിവുഡിലും അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഒരുങ്ങുകയാണ് ശ്രീലീല.
