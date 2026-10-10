ഡോൾബി അറ്റ്മോസും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും; തിയേറ്ററുകളിൽ എവിടെയാണ് പിഴയ്ക്കുന്നത്?
ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റങ്ങളും വന്നിട്ടും കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ സിനിമ കാണാനെത്തുന്ന പ്രേക്ഷകർ നേരിടുന്ന ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ ഗുണനിലവാര തകർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദമായ റിപ്പോർട്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 10, 2026 at 5:16 PM IST
അക്കി വിനായക്
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ വിപ്ലവാത്മകമായ മാറ്റങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഒന്നാണ് കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര പ്രദർശന രംഗം. മൂട്ട കടിയും പഴയ റെക്സിൻ്റെ ദുർഗന്ധവും നിറഞ്ഞ പഴയകാല തിയേറ്ററുകളിൽ നിന്ന് 4K റെസലൂഷനും ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ശബ്ദ സംവിധാനവുമുള്ള ആധുനിക മൾട്ടിപ്ലക്സുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വളർന്നു. എന്നാൽ, ഇത്രയൊക്കെ സാങ്കേതിക മുന്നേറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടും തിയേറ്ററുകളിലെ ദൃശ്യ- ശ്രവ്യ ഗുണനിലവാരം ഇപ്പോഴും ചോദ്യചിഹ്നമായി തുടരുകയാണ്. അടുത്തിടെ ഒരു പ്രശസ്ത സോഷ്യൽ മീഡിയ സിനിഫൈൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉയർന്നുവന്ന ചർച്ചകളും പ്രേക്ഷകരുടെ അനുഭവങ്ങളും വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് വലിയൊരു അനാസ്ഥയിലേക്കാണ്.
ഡയലോഗുകൾ കേൾക്കാനില്ല, നിറങ്ങൾ മാറുന്നു
ഒരു ഹോളിവുഡ് ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ കണ്ട അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദകൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് എല്ലാവരുടെയും ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചത്. കൃത്യമായ ശബ്ദ മിശ്രണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ, തിയേറ്ററിലെ ഏതെങ്കിലും സ്പീക്കറുകൾ തരാറിലായാൽ ആ വശത്തുനിന്ന് വരേണ്ട കഥാപാത്രങ്ങളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ പൂർണമായും നിശബ്ദമാകുന്നു. കൃത്യമായ മെയിൻ്റനൻസിൻ്റെയും ഗുണനിലവാര പരിശോധനയുടെയും കുറവാണ് ഇതിന് പ്രധാന കാരണം.
ഇതിനുപിന്നാലെ നിരവധി പ്രേക്ഷകരാണ് തങ്ങളുടെ കയ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചത്. 'ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ്' എന്ന ചിത്രം രണ്ടു തിയേറ്ററുകളിൽ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടിടത്തും രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള കളർ ടോൺ ആയിരുന്നുവെന്ന് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒന്നിൽ മികച്ച നിറങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ തികച്ചും നരച്ച ദൃശ്യാനുഭവമായിരുന്നു. 'തുടരും' എന്ന സിനിമയിൽ ജോർജ് സാർ പറയുന്ന പ്രധാന ഡയലോഗുകൾ ഒന്നും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് മറ്റൊരു പ്രേക്ഷകനും പരാതിപ്പെട്ടു. സൂര്യയുടെ 'കങ്കുവ' റിലീസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ചെവി അടപ്പിച്ചു കളയുന്ന രീതിയിലുള്ള അമിത ശബ്ദത്തിനെതിരെയും വ്യാപകമായ പരാതികൾ ഉയർന്നിരുന്നു.
കേരളത്തിലെ സിനിമ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോടും തിയേറ്റർ ഉടമസ്ഥരോടും ഈ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഇ ടിവി ഭാരത് സംസാരിച്ചു.
ഗണേഷ് കുമാറിൻ്റെ കാലത്തെ മാറ്റവും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയും
കേരളത്തിൻ്റെ 14 ജില്ലകളിലും മികച്ച ഗുണനിലവാരമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ പിന്തുടരുന്ന തിയേറ്റർ സമുച്ചയങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അതിപ്പോൾ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ ആണെങ്കിലും നഗരത്തിൽ ആണെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നോ കോംപ്രമൈസ്.
കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ സിനിമാ മന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്താണ് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ പ്ലാറ്റിനം, ഗോൾഡ്, സിൽവർ റേറ്റിംഗുകൾ കൊണ്ടുവന്നത്. തിരുവനന്തപുരം കഠിനകുളത്തെ ജി ട്രാക്സ് എന്ന ആദ്യ പ്ലാറ്റിനം തിയേറ്ററിന് ശേഷം ശ്രീപത്മനാഭ, കോട്ടയം ആനന്ദ് തുടങ്ങിയ തിയേറ്ററുകൾ നവീകരിക്കപ്പെടുകയും അതൊരു വലിയ വിപ്ലവമായി മാറുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള തിയേറ്റർ അനുഭവവും സിനിമയും വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ എത്തി. ബാൽക്കണി സംസ്കാരം പതുക്കെ കുറഞ്ഞു. വലിയ തിയേറ്ററുകൾ രണ്ടു സ്ക്രീനുകൾ ആയി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾ വർധിക്കുകയും ഫിലിം പ്രൊജക്ടറുകൾ മാറി ആധുനിക ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്തു. നിറത്തിലും ശബ്ദത്തിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലും മലയാള സിനിമയിൽ പോലും പരീക്ഷണങ്ങൾ സംഭവിച്ചു തുടങ്ങി. എന്നാൽ വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം അടിസ്ഥാനപരമായ പരിപാലനം പോലും പല തിയേറ്ററുകളിലും നടക്കുന്നില്ലെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.
മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർബന്ധമാക്കണം
ഈ വിഷയത്തിൽ തിയേറ്റർ ഉടമകളും ജീവനക്കാരുമാണ് നിരന്തരം കുറ്റക്കാരാക്കപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ തിയേറ്ററുകളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരെക്കൂടിയാണെന്ന് സംവിധായകനും എഡിറ്ററുമായ കിരൺ ദാസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ഉന്മാദം എന്ന ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയത്. തിയറ്ററുകളിൽ സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന ഗുണനിലവാരം വീഴ്ചകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ നിലവിൽ മലയാള സിനിമ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈ ഒരു പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുക്കേണ്ടത് സിനിമ സംഘടനകളാണ്. തിയേറ്ററുകളിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നിരീക്ഷിക്കാനോ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനോ ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർക്ക് നിലവിൽ സാഹചര്യമില്ല. ഒരു സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക മാനദണ്ഡം വ്യാപകമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. പ്രൊജക്ഷൻ, ശബ്ദ നിലവാരം മിനിമം ഇത്രയെങ്കിലും വേണം എന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിയന്ത്രണരേഖ കേരളത്തിലെ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളിലും ഒരുപോലെ നടപ്പിലാക്കണം.
70 ശതമാനത്തോളം തിയേറ്ററുകളിലും സിനിമകൾ മികച്ച ഗുണനിലവാരത്തിലല്ല പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം സിനിമ പുറത്തിറക്കുന്ന അതേ നിലവാരത്തിൽ തങ്ങളുടെ തിയേറ്ററിൽ ആ സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയുള്ള തിയേറ്റർ ഉടമകളും ഇവിടെയുണ്ട്.
എങ്ങനെയെങ്കിലും തിയേറ്റർ ബിസിനസ് നടന്നു പോയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഒരു വിഭാഗം. ചില തിയേറ്ററുകളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടുമായി പുലബന്ധം പോലുമില്ലാതെ ദൃശ്യ ശബ്ദ പ്രദർശനമാണ് നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു ഹിറ്റ് സിനിമയുടെ ഷോ തിയേറ്ററിൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം പ്രേക്ഷകർക്ക് വർക്ക് ഔട്ട് ആകാതെ പോകുന്നത് വിഷമത്തോടെ കണ്ടു നിന്നിട്ടുണ്ട്. 600-700 പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ഷോ മികച്ച ശബ്ദവും ദൃശ്യവും ഇല്ലാതെ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടും കണക്ട് ആകാതെ പോകുന്ന കാഴ്ചകൾ ചില നാട്ടുമ്പുറത്തെ തിയേറ്ററിൽ നിന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമാരമായും കലാപരമായും വിജയിച്ച നമ്മുടെ തന്നെ സിനിമകളാണ് ഇതേ അവസ്ഥ നേരിട്ടത്. തിയേറ്റർ ഉടമകളും സംഘടനകളും ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കണം. ശബ്ദത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുള്ള ചില സിനിമകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് അതൊരു അനുഭവമായി തിയേറ്ററിൽ തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് മോശം അഭിപ്രായം പറയാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ഇത് ബാധിക്കപ്പെടുന്നത് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെയാണ്- കിരൺ ദാസ് പറഞ്ഞു.
തിയേറ്ററുകളിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ, മാറ്റത്തിൻ്റെ പാതയിലെന്ന് നിമിഷ് രവി
പഴയകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് തിയേറ്റർ പ്രദർശനങ്ങളിലെ നിലവാരത്തകർച്ചയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയതോതിൽ മാറ്റം വരുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രശസ്ത ഛായാഗ്രഹകൻ നിമിഷ് രവി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും വർത്തമാനകാലത്തും ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പലയിടത്തും തുടരുന്നുണ്ട്. സിനിമയിലെ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ തിയേറ്റർ പ്രദർശനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പിഴവുകളും ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. പല തിയേറ്ററുകളും ഗുണനിലവാരത്തിൽ ഇപ്പോൾ മികച്ച ശ്രദ്ധ പുലർത്തുന്നുണ്ട്.
ജനങ്ങളും നിലവാരത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ (AI) വലിയ കടന്നുകയറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന ഈ കാലത്ത്, സിനിമയിൽ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും എഴുത്തുകാരും സംവിധായകരുമെല്ലാം അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു കാർണിവൽ കാണാൻ ജനങ്ങൾ പോകുന്നതിന് സമാനമായ കൗതുകവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് തിയേറ്ററിൽ സിനിമ കാണാൻ പോകുമ്പോഴും പ്രേക്ഷകർക്കുള്ളത്. സിനിമ കാണാൻ നൂറായിരം മാർഗങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോഴും ജനങ്ങൾ തിയേറ്ററുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ആ ദൃശ്യ-ശ്രവ്യ മികവിന് വേണ്ടിയാണ്. ജനങ്ങളുടെ ഈ ആഗ്രഹത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെയും ആവശ്യമാണ്.
തിയേറ്ററുകളിലെ പ്രദർശന സാങ്കേതിക പിഴവുകൾ ഒറ്റയടിക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്ന ഒന്നല്ലെങ്കിലും, ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സ്ലോ പ്രോസിങ് മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിമിഷ് രവി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിയേറ്ററുകളുടെ ഗുണനിലവാരം സ്വയം മനസ്സിലാക്കി ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിയേറ്റർ ഉടമകളും തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അതെല്ലാം വ്യാപകമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ശുഭകരമായ മാറ്റമാണ് താൻ കാണുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു.
ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് മിഥ്യാധാരണകളും അമിത ശബ്ദവും: വിപിൻ നായർ
തിയേറ്ററുകളിലെ നിലവാരമില്ലാത്തതോ അമിതമായതോ ആയ ശബ്ദത്തിന് ചലച്ചിത്ര സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ മാത്രമാണ് കാരണം എന്ന ധാരണ തെറ്റാണെന്ന് പ്രശസ്ത സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും സംസ്ഥാന പുരസ്കാര ജേതാവുമായ വിപിൻ നായർ പറയുന്നു. തിയേറ്ററുകൾ എല്ലാം ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ചെവി അടിച്ചു പോകുന്ന തരത്തിലുള്ള ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ പലർക്കുമുണ്ട്. എന്നാൽ 5.1, 7.1, അറ്റ്മോസ് തുടങ്ങിയ സൗണ്ട് മിക്സിങ് രീതികളൊന്നും തന്നെ അമിത ശബ്ദത്തിന് കാരണക്കാരല്ല. അറ്റ്മോസ് എന്നാൽ ഉച്ചസ്ഥായിയിലുള്ള ശബ്ദമല്ല, മറിച്ച് ശബ്ദം കൊണ്ടൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്.
5.1, 7.1, അറ്റ്മോസ് തുടങ്ങിയ ശബ്ദ ഡിസൈനുകളെല്ലാം കാലിബ്രേറ്റഡ് സ്റ്റുഡിയോകളിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഈ ശബ്ദ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു തിയേറ്ററിന് സമാനമായ സ്റ്റുഡിയോ ആയിരിക്കും അത്. സംവിധായകൻ അടക്കം നിരവധി പേർ കേട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ട ശേഷമാണ് സിനിമയുടെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് പുറത്തിറക്കുന്നത്. ശബ്ദ എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ ചെയ്ത അതേ രീതിയിൽ തിയേറ്ററുകളിലും ശബ്ദം കേൾപ്പിക്കണമെന്നാണ് നിയമമെങ്കിലും പലപ്പോഴും അത് നടക്കുന്നില്ല.
താൻ സൗണ്ട് മിക്സ് നിർവഹിച്ച 'വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം' അടക്കമുള്ള പല സിനിമകളുടെയും ശബ്ദം തിയേറ്ററുകളിൽ അരോചകമായി കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിപിൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. തിയേറ്ററുകൾ അറ്റ്മോസ് അടക്കമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം പിന്നീട് കൃത്യമായി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാറില്ല. പല സ്പീക്കറുകളും കേൾക്കാറുമില്ല. സ്പീക്കറുകളിലൂടെ ഒരു സീരിയൽ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് പോലെയാണ് ശബ്ദം ഒപ്പിച്ചു സഞ്ചരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എഞ്ചിനീയർ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. ഇതിനിടയിൽ ഏതെങ്കിലും സ്പീക്കർ പ്രവർത്തനരഹിതമായാൽ, ശബ്ദം ആ ഭാഗത്ത് എത്തുമ്പോൾ മ്യൂട്ട് ആയിപ്പോകും.
പല തിയേറ്ററുകളും മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാതെ സ്പീക്കറുകൾ കേൾക്കാതെ ആകുമ്പോൾ, ഉള്ള സ്പീക്കറുകളുടെ വോളിയം പരമാവധി ഉയർത്തി ശബ്ദത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ക്വാളിറ്റി നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സാധാരണയായി തമിഴ്, മലയാളം, തെലുങ്ക് സിനിമകളൊക്കെ 5.5, 6 ലെവലുകളിലാണ് സൗണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യാറുള്ളത്. വലിയ സിനിമകൾ 7 ലെവലിലും ചെയ്യും. എന്നാൽ 5.5 ലെവലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത സിനിമ തിയേറ്ററിൽ 7 ലെവലിൽ കേൾപ്പിച്ചാൽ ശബ്ദം അരോചകമാവുക സ്വാഭാവികമാണ്. 90 ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും തിയേറ്ററുകളിലെ ഇത്തരം പിഴവുകൾ കാരണമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നും വിപിൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
തിയേറ്റർ ഉടമകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ല
സിനിമ പ്രദർശനങ്ങളിലെ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് തിയേറ്റർ ഉടമകളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് കൊച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ വനിത വിനീത തിയേറ്റർ ഉടമ ലിൻ്റോ ഡേവിസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. ബെൻസിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന സുഖം ഒരു സാധാരണ എക്കോണമി കാറിൽ ലഭിക്കില്ലെന്നതുപോലെ, എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും ഒരേ ഗുണനിലവാരത്തിലുള്ളതല്ല. ഒരേ സിനിമ വ്യത്യസ്ത തിയേറ്ററുകളിൽ കാണുന്നവർക്കാണ് ക്വാളിറ്റി വ്യത്യാസം വലിയൊരു പ്രശ്നമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
എന്നാൽ കൃത്യമായ മെയിൻ്റനൻസ് നടക്കാത്തതിന് പിന്നിൽ തിയേറ്റർ ബിസിനസ് നേരിടുന്ന വലിയ പ്രതിസന്ധികളാണുള്ളത്. ഈ വർഷത്തെ കാര്യമെടുത്താല് ജനുവരി ഫെബ്രുവരി തിയേറ്ററുകളിൽ ആരും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു. വർഷത്തിൽ നാലുമാസം പോലും ആളുകൾ തിയേറ്ററിലേക്ക് വരാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് ആട് ത്രീ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് വീണ്ടും ആളില്ലാത്ത അവസ്ഥ. പിന്നെ പ്രേക്ഷകർ എത്തുന്നത് ബത്ലഹേം കുടുംബയൂണിറ്റ് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. അതും ഒരു മാസം കഴിയാറായപ്പോൾ ആളു കുറഞ്ഞു. വർഷത്തിൽ നാലുമാസം മാത്രം സിനിമകൾ ഓടിയാൽ മതിയോ.
100 രൂപയുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് വെറും 32 രൂപ മാത്രമാണ്. കറൻ്റ് ബില്ലും ശമ്പളവും വാടകയും നൽകി കേരളത്തിലെ ഒട്ടുമിക്ക തിയേറ്ററുകളും വലിയ നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഷോകൾ പോലും ആളില്ലാതെ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ, സാധാരണക്കാരനായ ഒരു തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് കൃത്യമായി മെയിൻ്റനൻസ് നടത്താൻ സാധിക്കുക? പലരും പേരും പെരുമയും മുന്നിൽ കണ്ടാണ് തിയേറ്റർ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലാഭം എന്ന് എനിക്ക് നന്നായി അറിയാം. ടെക്നിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തിയേറ്റർ ബിസിനസ് വലിയ ലാഭകരമല്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ്. നല്ല ലാഭം ലഭിക്കുന്ന ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ സാങ്കേതിക പിഴവ് സംഭവിച്ചാൽ പോലും ഉടൻതന്നെ തിയേറ്റർ ഉടമയ്ക്ക് അത് എത്ര വലിയ ചിലവുള്ള സംഗതി ആണെങ്കിലും പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കും.
അറ്റ്മോസ് മിക്സിങ്ങും പ്രൊജക്ഷൻ പ്രതിസന്ധികളും
എല്ലാവരും ഡോൾബി അറ്റ്മോസിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ 7.1 ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ വിലയിൽ ഇപ്പോൾ അറ്റ്മോസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നാൽ ഇത് തിയേറ്ററുകളിൽ ഗുണനിലവാര തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും. മലയാളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന 90 ശതമാനം സിനിമകൾക്കും അറ്റ്മോസ് മിക്സിംഗിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും 7.1 ധാരാളമാണെന്നും ലിൻ്റെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വർണങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, പ്രൊജക്ടറുകളുടെ നിലവാരവും വിലയും ദൃശ്യാനുഭവത്തെ സ്വാധീനിക്കാറുണ്ട്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാംപ് പ്രൊജക്ഷൻ (Lamp Projection) ആണെങ്കിലും, ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൊണ്ടുപോയി തള്ളുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
ലേസർ പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നോളജി
ഒരു സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആ സിനിമയുടെ ടോൺ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അത് തിയേറ്ററുകളിൽ സാധ്യമാക്കുന്നത് പ്രൊജക്ടറുകളും. പ്രൊജക്ടറുകളുടെ നിലവാരം, വില എന്നിവയൊക്കെ അതിന് ഘടകമാകും. ഒട്ടുമിക്ക തിയേറ്ററുകളിലും ഇപ്പോൾ ലേസർ പ്രൊജക്ഷൻ ടെക്നോളജിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സായിപ്പ് പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ തള്ളുന്നു, ഇതൊക്കെ നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ ആർത്തിയോടെ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ലാമ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് ഒരു സിനിമയുടെ യഥാർഥ ഗുണനിലവാരം പ്രേക്ഷകന് സാധ്യമാക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ എത്ര തിയേറ്ററുകളിൽ ഇപ്പോൾ ലാമ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ഉണ്ട്. അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലാമ്പ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ്. ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൊണ്ട് തള്ളുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഒന്നും തന്നെ നിലവിലെ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല.
അറ്റ്മോസ് മിക്സിങ് ഒക്കെ കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതിപ്പെടുമ്പോൾ തിയേറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡിയോയിൽ അല്ലല്ലോ ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത്. 16 ചാനലാണ് അറ്റ്മോസ്. കാലിബ്രേറ്റ് തിയേറ്ററുകൾ ആണെങ്കിലും തിയേറ്ററുകളുടെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് പതിനാറിൻ്റെ ഗുണനപ്പട്ടികയിൽ സ്പീക്കറുകളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ രീതിയിൽ എന്തായാലും മിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ബാൽക്കണിയുള്ള തിയേറ്ററുകൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്പീക്കർ ഡിസൈനിൽ വ്യക്തമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകും.
ചിലപ്പോൾ തിയേറ്ററുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പീക്കറുകളെക്കാൾ പവർ കുറഞ്ഞ ആംപ്ലിഫയറുകൾ ആയിരിക്കും. കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്ന നല്ല സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ സ്പീക്കറുകൾ അടിച്ചു പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ മികച്ച ശബ്ദാനുഭവം ലഭിക്കാതെ ഇരിക്കാം.
നമ്മുടെ സിനിമകളുടെ മിക്സിംഗ് എപ്പോഴും മികച്ചതാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും വലിയ ഹിറ്റായ മഞ്ഞുമ്മൽ ബോയ്സ് എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യ പകുതിയുടെ ശബ്ദ മിശ്രണം വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇലവീഴാപൂഞ്ചിറ എന്ന സിനിമയുടെ ആദ്യപ്രദർശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സൗബിൻ്റെ ഡയലോഗുകൾ ഒന്നും തന്നെ കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന പരാതിയും ഉയർന്നിരുന്നു. ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾക്ക് ശബ്ദ മിശ്രമണത്തിന് ഒരു ലെവൽ ഉണ്ട്. അതിപ്പോൾ എത്ര കൂട്ടി വച്ചാലും ഒരു പരിധിക്ക് അപ്പുറം കയറില്ല.
പലപ്പോഴും ആദ്യ ഷോകൾക്കാണ് കൂടുതൽ പരാതി ഉയരുന്നത്. അതിനു തിയേറ്ററുകാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പല സിനിമകളും പ്രൊജക്ടറിൽ ലോഡ് ആകുന്നത് അവസാന നിമിഷം ആയിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ ശബ്ദത്തിനൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള സിനിമയായിരിക്കും. ഒരു അരമണിക്കൂർ മുൻപേ ഫയൽ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചാൽ മാത്രമാണ്, അതൊന്നു പ്രദർശിപ്പിച്ചു നോക്കി, ആ സിനിമ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിൻ്റെ ലെവൽ ഞങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അയാം ഗെയിം, പാരഡൈസ്, ദുരന്തർ തുടങ്ങിയ സിനിമകളുടെ ആദ്യപകുതി പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണ് രണ്ടാം പകുതി ലോഡ് ആയി തുടങ്ങുന്നത്. ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ റിലീസിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപേ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ സാറ്റലൈറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടും. പല തിയേറ്ററുകളിലും അത് പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു നോക്കി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ഇവിടെ സിനിമയുടെ റിലീസ് ദിവസം 11 മണിക്കുള്ള ഷോയ്ക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് രണ്ടു മിനിട്ടോ മുൻപ് ഫയൽ ലോഡ് ആയ സംഭവങ്ങൾ വരെയുണ്ട്. നേരെ അങ്ങ് പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് വേറെ മാർഗമില്ല. ഓരോ സിനിമയുടെയും ശബ്ദവും ദൃശ്യവും എല്ലാം വ്യത്യസ്തമാണല്ലോ. പലപ്പോഴും ജനങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാകാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തിയേറ്ററിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ മികവുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്.
തിയറ്റർ ബിസിനസ് നഷ്ടത്തിൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിനിമ പ്രദർശനങ്ങളിലെ സാങ്കേതികതയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ലിൻ്റോ ഡേവിസ് വ്യക്തമാക്കി.
കൃത്യമായ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്താത്തതാണ് സിനിമകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതെന്ന് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ സ്ഥിരമായി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഉള്ള വരുമാനം സിനിമകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ പക്ഷം.
കാലക്രമത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണമായി പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് മറ്റൊരു ഭാഗം.
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