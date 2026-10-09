നഴ്സില് നിന്ന് മലയാളി സംവിധായികയിലേക്ക്; സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരവുമായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് സിനിമയിലേക്ക് ഇന്ദു
ഇടിവി ഭാരതിനോട് സിനിമയോടുള്ള തൻ്റെ അഭിനിവേശവും സിനിമയിലേക്കുള്ള നാൾവഴികളും പങ്ക് വക്കുകയാണ് റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഡെസ് വെലർ ഷോർട്ട് ഫിലിം സംവിധായക ഇന്ദു എം സുകുമാരൻ.
Published : October 9, 2026 at 3:52 PM IST
അക്കി വിനായക്
സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സമയം സ്ഥലം സാഹചര്യം എന്നിവയൊക്കെ തടസങ്ങൾ അല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ ഇന്ദു എം. സുകുമാരൻ. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നഴ്സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ദുവിന് ചലച്ചിത്രമേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുള്ളത് ഏറെ നാളായുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ആഗ്രഹ സാക്ഷാത്കാരത്തിനായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ തന്നെ സംഘടിപ്പിച്ച ചില സിനിമ പരിശീലനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. സംവിധായകൻ വൈശാഖിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിശീലന കളരിയിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ ഉള്ളിലെ പാഷൻ ഇരട്ടിയായി.
തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഡെസ് വെലർ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം സ്വന്തമായി കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു. സൈക്കോളജിക്കൽ മിസ്റ്ററി ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ഒരുങ്ങിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം ഇതിനോടകം നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ വാങ്ങി കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
ജോമോൻ, സഞ്ജയ് മൂത്തേടൻ, ശ്രീജിത്ത് നായർ, ജയലക്ഷ്മി പണിക്കർ, സജി പഴയാറ്റിൽ, ഷീല ഷാജി എന്നിവരാണ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.വിവേക് പ്രഭാകറാണ് സംഗീതം. കൈലാഷ് എസ് ഭവൻ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു. എസ് ജി എൻ്റർടൈൻമെന്റ്സിൻ്റെ ബാനറിൽ ആണ് ഡെസ് വെലർ ഒരുങ്ങിയത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംവിധായിക ഇന്ദു എം സുകുമാരൻ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്നും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയാണ്.
ഒരു ഓസ്ട്രേലിയൻ സിനിമ സ്വപ്നം
വിവാഹശേഷമാണ് ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് വിമാനം കയറുന്നത്. ജോലി കുടുംബം എന്നിവയെ മുൻനിർത്തി ഇവിടെ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കുതന്നെ സിനിമയോട് ഒരു പ്രത്യേക താത്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ആ മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ ഒരു ധൈര്യക്കുറവ് പോലെ. തുടർന്ന് ഏതൊരു സാധാരണ മലയാളിയെയും പോലെ പ്രവാസജീവിതം, പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപോയി. ഒഴിവുസമയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ഒരു ശീലം ഉണ്ട്.
മനസിൽ തോന്നുന്ന ആശയങ്ങൾ കഥകളായി പേപ്പറിൽ കോറിയിടും. ഏകദേശം മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഞാൻ താമസിക്കുന്ന ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഫിലിം വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി. അതിലൂടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അടുത്തറിയാൻ സാധിച്ചു. വർക്ക്ഷോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി ചിത്രീകരിച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിക്കാനും സാധിച്ചിരുന്നു. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് എന്ന സ്ഥലത്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ സ്ഥിരമായി ഷൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
പിന്നീട് മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ വൈശാഖ് ഗോൾഡ് കോസ്റ്റിൽ ഒരു ഫിലിം വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതിൽ പങ്കെടുത്തതോടെ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഇരട്ടിച്ചു. അതിനെ തുടർന്നാണ് ഡെസ് വെലർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ധൈര്യപൂർവ്വം മുന്നോട്ടു ഇറങ്ങിയതെന്ന് ഇന്ദു എം സുകുമാരൻ പറഞ്ഞു.
ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ആരംഭിക്കുന്നു
ഞാനും ഇവിടെത്തന്നെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തും ചേർന്നാണ് ആദ്യം ഡെസ് വെലർ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഞാൻ എഴുതുന്നു അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഷൂട്ടിംഗ് ദിനങ്ങളോട് അടുത്തപ്പോൾ സുഹൃത്തിന് സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ പിന്മാറേണ്ടി വന്നു. ഒടുവിൽ സംവിധാന ദൗത്യം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായി.
ഡെസ് വെലർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ആശയം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് തന്നെ മനസിൽ തോന്നിയതാണ്. തിരക്കഥയുടെ ആദ്യഘട്ടവും വളരെ മുൻപ് തന്നെ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. സൈക്കോളജിക്കൽ ത്രില്ലർ ജോണറിൽ ആണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ കഥ പറയുന്നതെങ്കിലും ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും വളരെ എളുപ്പം ആശയം കണക്ട് ആകണമെന്ന നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള കഥകൾ എഴുതാനാണ് എപ്പോഴും ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്.
സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും പ്രധാന അഭിനേതാക്കൾ ആയി പരിഗണിച്ചു. ഗോൾഡ് കോസ്റ്റും പരിസരപ്രദേശങ്ങളും തന്നെയായിരുന്നു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ. ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും ആദ്യമായാണ് ക്യാമറക്ക് മുന്നിൽ എത്തുന്നതു പോലും.
മികച്ച ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെയാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. സീറോ ബഡ്ജറ്റിലാണ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചതോടെ സഹൃദയരായ ബിസിനസുകാരിൽ നിന്നും സ്പോൺസർഷിപ്പ് ലഭിച്ചു. പരമാവധി ചിലവ് കുറച്ച് പ്രൊഡക്ഷൻ സാധ്യമാക്കാൻ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം.
എൻ്റെ വീട് ഒരു പ്രധാന ലൊക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ തന്നെയുള്ള മലയാളികളായ ചിലരുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ്ങിനായി സൗജന്യമായി വിട്ടു തന്നു. അഭിനേതാക്കളിൽ ചിലരുടെ വീട്ടിലും ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തു. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പ്രത്യേക പെർമിഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് ഉള്ളത് രജിസ്റ്റർ ആകാതിരുന്നാൽ മതി.
പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കേരളത്തിലാണ് ചെയ്തത്. ഫുഡ് ട്രാവൽ ക്യാമറ ലൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കായിരുന്നു പ്രധാനമായും പണചെലവ് വന്നിരുന്നത്. നിർമ്മാണ കാര്യങ്ങളിലും മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്നത് ഞാനായിരുന്നു. പരമാവധി ബഡ്ജറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
ഡെസ് വെലർ
തുറന്നുകാട്ടുക, ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള അർത്ഥങ്ങൾ ഡെസ് വെലർ എന്ന സ്പാനിഷ് വാക്കിനുണ്ട്. ഈ രണ്ട് അർത്ഥങ്ങളും ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ആശയവുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു. ജോൺ എന്ന അഡ്വക്കേറ്റിൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണ് കഥ പ്രധാനമായും പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. കുടുംബപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ അയാൾക്കുണ്ട്.
മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വെടിയേൽക്കുന്നു. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ പിതാവിൻമേൽ കുറ്റം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആ പിതാവിനെ ജാമ്യത്തിൽ എടുക്കാൻ ആണ് ജോൺ കടന്നുവരുന്നത്. അയാൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കേസും അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പരസ്പരം എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കഥയിലെ പ്രധാന എലമെന്റ് ആണ്.
ഷൂട്ടിങ് കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി. ഒരു അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ പോലും ഒപ്പം ഇല്ലായിരുന്നു. ലൊക്കേഷൻ കാണുന്നത് മുതൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. ജോലി കഴിഞ്ഞുള്ള സമയങ്ങളിൽ ലൊക്കേഷൻ തിരഞ്ഞ് ഇറങ്ങും. അതിൻ്റെ പെർമിഷനും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ശരിയാകും.
ക്യാമറയും ക്യാമറാമാനെയും ഇവിടെ നിന്നു തന്നെ ഹയർ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും തിരക്കഥയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആണെങ്കിലും സംവിധാനം ആണെങ്കിലും വസ്ത്രാലങ്കാരമാണെങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തത് പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതൊരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയും ആയിരുന്നുവെന്ന് ഇന്ദു പറഞ്ഞു.
അംഗീകാരങ്ങൾ
വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ അന്താരാഷ്ട്ര തദ്ദേശീയ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളിലേക്ക് ഡെസ് വെലർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ പതിനെട്ടോളം ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിം പോവുകയും 22 ഓളം പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്തു. നിരവധി മറ്റു ഫെസ്റ്റിവലുകളിൽ ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലും യുകെയിലും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കളർ ടേപ്പ് എന്ന ഫെസ്റ്റിവലിൽ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.
ചിത്രം ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട്ട് ഫിലിം, ക്യൂൻസ് ലാൻഡ് സംസ്ഥാനത്തിലെ ബെസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ഫിലിം എന്നിങ്ങനെയുള്ള രണ്ടു പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടാൻ സാധിച്ചു. മലയാളഭാഷയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ഒരു ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യമാണ്. അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് പുതിയ ആളുകൾ ആണെങ്കിലും ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർക്കുകൾ എല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് പരിചയസമ്പന്നനായ മലയാളം സിനിമയിലെ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരാണ്.
ഷൂട്ടിങ് അനുഭവങ്ങൾ
മുന്നിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടുക എന്നുള്ളത് തന്നെയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ചാലഞ്ച്. ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ അഭിനേതാക്കളായും മറ്റു മേഖലകളിലും സഹകരിക്കുന്നവർ പല സ്വഭാവമുള്ളവരും പല ദേശത്തു നിന്നുള്ളവരും ആണ്. അവരെയൊക്കെ ഒരേ മനസോടുകൂടി ഏകോപിപ്പിച്ച് നിർത്തണം. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ വിവിധ സാങ്കേതിക മേഖലകൾ ഒറ്റയ്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റൻ്റ് സംവിധായികക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന മാനസിക സമ്മർദ്ദം വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷേ അത് കലാസൃഷ്ടിയുടെ ഔട്ട്പുട്ടിലോ , മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിലോ പ്രകടമാകാനും പാടില്ല.
പലരും ഈ ചിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി അഭിനയിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മനസിൽ കാണുന്ന രീതിയിൽ പ്രകടനം എത്തണമെന്നില്ല. അവരുടെ പോരായ്മകൾ പറഞ്ഞു മനസിലാക്കി അവരെക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അഭിനയത്തിൽ ആണെങ്കിലും തിരക്കഥയിൽ ആണെങ്കിലും ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എത്രത്തോളം ഇമ്പ്രവൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീരുമാനമെടുക്കണം.
ഞാനൊരു പുതിയ സംവിധായിക ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള മലയാളി ജനത പൊതുവേ സഹകരണ മനോഭാവമുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ച ശേഷം ടീം വർക്കിൽ ഒരിക്കലും വിള്ളലുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ഷൂട്ടിങ്ങിനിടയിലെ ചില ഓർമ്മകൾ
പ്രധാന അഭിനേതാക്കളിൽ ഒരാളുടെ കുടുംബത്തിന് കോവിഡ് ബാധിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രീകരണം നടക്കുന്ന സമയമാണ്. അഞ്ചു ദിവസം കൊണ്ട് ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയാക്കണം. ഷൂട്ടിങ് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായ കാര്യവും. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം കൃത്യമായി മാനേജ് ചെയ്ത് ഷൂട്ടിംഗ് തുടരാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു. സെറ്റിലുള്ള എല്ലാവരും മാസ്സ് ഒക്കെ വച്ച് സഹകരിച്ചു. ചില സീനുകൾ നിർബന്ധിതമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതായി വന്നു. ചില സീനുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റിലൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ചു. പക്ഷേ അതൊന്നും ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല.
എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും നെഗറ്റീവ് ആയി സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമല്ലായിരുന്നു. ഞാനടക്കമുള്ളവർക്ക് ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ പൂർണ്ണസമയം സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അഞ്ചു ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിരുന്നു. അഭിനേതാക്കൾ ആണെങ്കിലും അവർക്കെല്ലാം ജോലിയുണ്ട്. എല്ലാവരും പല ഭാഗങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങളിലും ഒഴിവു ദിവസങ്ങളിലും ആയിരുന്നു ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ ചിത്രീകരണം നടന്നത്.
ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഓർമ്മ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഒരു ഫയറിങ് സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ആ ഒരു സീൻ എങ്ങനെ ചിത്രീകരിച്ചു എടുക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂഷനും എക്സൈറ്റ്മെൻ്റുമുണ്ടായിരു ന്നു. പ്രധാനമായും വെടിയേൽക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വശങ്ങളൊന്നും പക്കലില്ല. അതുപോലെതന്നെ വി എഫ് എക്സിൻ്റെ ചിലവും താങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒട്ടും അപക്വമായി തോന്നാതെ ഞങ്ങൾ ആ രംഗം ചിത്രീകരിച്ചടുത്തു. മനസിൽ കണ്ടതിനെക്കാൾ മനോഹരമായി ആ രംഗം വരികയും ചെയ്തു. വളരെയധികം കെയർഫുൾ ആയാണ് ആ രംഗത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ഷോട്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത്.
ഡെസ് വെലർ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്
ഈ വർഷം അവസാനമോ അടുത്തവർഷം ആദ്യമോ ചിത്രം പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തും. ജർമ്മൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്ക് മൊഴിമാറ്റി റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഒ ടി ടി ഓഫറും നിലവിലുണ്ട്.ഡെസ് വെലർ തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവസാന അധ്യായം അല്ലെന്ന് ഇന്ദു എം സുകുമാരൻ പറയുകയുണ്ടായി. അടുത്ത ഹ്രസ്വചിത്രത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് താൻ. ഫീച്ചർ ഫിലിം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങനെയൊരു സ്വപ്നം എളുപ്പമല്ല. ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം വലിയ പണ ചിലവ് തന്നെയാണ്.
സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരെ കേരളത്തിൽനിന്ന് കൊണ്ടുവരണം. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കലാകാരന്മാർക്കും കലാകാരികൾക്കും മികച്ച സാധ്യതയുണ്ട്. ഒരു കലാസൃഷ്ടി ഒരുക്കുന്നതിന് തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇവിടെ വിലങ്ങ് തടിയാകില്ല. പല ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള പിന്തുണ ധാരാളം ലഭിക്കും.
സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഗവൺമെൻ്റ് തന്നെ ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാൻഡ് വാങ്ങിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ തൊഴിൽ നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ടതായി വരും. ഡെസ് വെലർ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫിലിം ആൻഡ് ടെലിവിഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് പിന്തുണ ലഭിച്ചിരുന്നു. ക്യാമറ സഹായിയായും മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റായും സൗജന്യമായി രണ്ടുപേർ ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ വന്ന് സഹകരിച്ചു.
വനിതാ സംവിധായിക
അതിപ്പോൾ നാട്ടിൽ ആണെങ്കിലും ഇവിടെയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട്. ഒന്നാമത് പുതിയൊരാൾ. രണ്ട് വനിത. അങ്ങനെ ഒരാളെ എങ്ങനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കും എന്ന ചിന്താഗതി പലർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ ആദ്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്ന ക്യാമറാമാൻ അവസാനഘട്ടത്തിൽ പിന്മാറി. ഒരുപാട് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അഭിനേതാക്കളും ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ അവരൊന്നും സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല.
ഞാനെന്ന വ്യക്തിയോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷേ വിജയകരമായി ഒരു സംരംഭം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ പലരുടെയും ചിന്താഗതികളും മനോഭാവങ്ങളും മാറിമറിഞ്ഞു. അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇനിയൊരു ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ തങ്ങളെയും പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഡെസ് വെലർ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ പ്രീമിയർ കഴിഞ്ഞദിവസം ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ചില അംഗീകാരങ്ങൾ
- സ്വീഡൻ ഫിലിം അവാർഡ് - അവാർഡ് വിന്നർ / ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യു ഫിലിം
- കൂകൈ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - അവാർഡ് വിന്നർ , ബെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടൈം ഫിലിംമേക്കർ
- ഗ്ലോബൽ സിനിവേഴ്സ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - അവാർഡ് വിന്നർ ബെസ്റ്റ് ഡെബ്യു ഷോർട് ഫിലിം
- സിറ്റന്നവാസൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ - ബെസ്റ്റ് സ്കോർ , ബെസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഡിസൈൻ , ബെസ്റ്റ് ഡെബുട് ഫിലിംമേക്കർ , ബെസ്റ്റ് വുമൺസ് ഫിലിം.
- ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ബെസ്റ്റ് ഫിലിം
- ഷോർട്സ് ! യൂറോപ്യൻ Short ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ഫൈനലിസ്റ്റ് റെക്കോഗ്നിഷൻ
- 7th RIFF- റോഷ്നി ഇൻ്റർനാഷണൽ - , ബെസ്റ്റ് ഫിലിം - ഫോറിൻ
- ലുനെസ്സ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ബെസ്റ്റ് ത്രില്ലെർ ഫിലിം
- ഏതെൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ മന്ത്ലി ആർട്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ബെസ്റ്റ് ഫിലിം - ഹോണറബിൾ മെൻഷൻ
- ഏഷ്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസ് - ഹോണറബിൾ മെൻഷൻ - ബെസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ സ്റ്റോറി
- കളർടേപ്പ് ഇൻ്റ ർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ബെസ്റ്റ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഷോർട് ഫിലിം - 1സ്റ്റ് പ്ലേസ് , ബെസ്റ്റ് ഫിലിം മെയ്ഡ് ഇൻ ക്വീൻസ് ലാൻഡ്
- പെഷവാർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ - ബെസ്റ്റ് ഡെബുട് ഫിലിം
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