ദിൽജിത് ആരാധകർക്ക് ആശ്വാസം; ഡൽഹിയിലെ സംഗീതനിശയ്ക്ക് പൊലീസ് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ
ഒക്ടോബർ 30ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നൽകി
By ANI
Published : October 23, 2026 at 5:15 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ സംഗീതപരിപാടി റദ്ദാക്കിയെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്ക് വിരാമം. ഒക്ടോബർ 30ന് ന്യൂഡൽഹിയിലെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നൽകി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് സംഘാടകരും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ നടത്തിയ ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് തീരുമാനം. പരിപാടി റദ്ദാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും നിശ്ചയിച്ച തീയതിയിൽ തന്നെ നടക്കുമെന്നും ബുക്ക്മൈഷോയും (BookMyShow) വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്സവകാലത്തെ തിരക്കും പൊതുസുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളെ തുടർന്ന് പരിപാടിക്കുള്ള അനുമതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെച്ചിരുന്നു. ഇതാണ് പരിപാടി റദ്ദാക്കിയെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് വഴിവെച്ചത്. എന്നാൽ, അനുമതി താൽക്കാലികമായി തടഞ്ഞുവെച്ചതും പരിപാടി റദ്ദാക്കുന്നതും രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ബുക്ക്മൈഷോ വിശദീകരിച്ചു.
പൊലീസുമായി ചർച്ച നടത്തി സംഘാടകർ
പരിപാടിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡൽഹി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സംഘാടകരും ഒന്നിലധികം തവണ ചർച്ചകൾ നടത്തി. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണം, കാണികളുടെ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കൽ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ വിശദമായ പദ്ധതി സംഘാടകർ പൊലീസിന് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമെന്നും സംഘാടകർ ഉറപ്പുനൽകി.
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ഉത്സവകാലമായതിനാൽ പൊതുസുരക്ഷയിൽ കൂടുതൽ ജാഗ്രത ആവശ്യമാണെന്ന് പൊലീസ് സംഘാടകരെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അധിക സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണ നടപടികളും ജനക്കൂട്ടത്തെ കാര്യക്ഷമമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കണമെന്നായിരുന്നു നിർദേശം.
ഡൽഹി പൊലീസുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ വിശദമായ പദ്ധതി സമർപ്പിക്കുകയും സുരക്ഷാ, ഗതാഗത നിയന്ത്രണ നിർദേശങ്ങൾ പൂർണമായി പാലിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകുകയും ചെയ്തതായി ബുക്ക്മൈഷോ ലൈവ് അറിയിച്ചു. പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അനുഭവം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം പ്രദേശവാസികൾക്കും മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കും ഗതാഗത തടസങ്ങൾ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വ്യക്തമാക്കി.
ദിൽജിത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിനായി ആവേശത്തോടെ ആരാധകർ
ഡൽഹിയിലെ സംഗീതപ്രേമികൾ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ ‘AURA India Tour’-ൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള ഈ സംഗീതനിശ. പരിപാടി റദ്ദാക്കിയെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെ ആശങ്കയിലായിരുന്ന ആരാധകർക്ക് പുതിയ തീരുമാനം ആശ്വാസമായി.
പഞ്ചാബി സംഗീതലോകത്ത് ശ്രദ്ധേയനായ ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിന് ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തും വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ട്. ന്യൂയോർക്കിലെ മാഡിസൺ സ്ക്വയർ ഗാർഡൻ, ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയം തുടങ്ങിയ ലോകപ്രശസ്ത വേദികളിൽ അദ്ദേഹം പരിപാടികൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ പ്രധാന കലാകാരനായി പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ച് വേദിയിലെ ടിക്കറ്റുകൾ മുഴുവൻ വിറ്റഴിച്ച ആദ്യ പഞ്ചാബി കലാകാരനെന്ന നേട്ടവും ദിൽജിത് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗോളതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്സമയ സംഗീതപരിപാടികൾക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിലെ പരിപാടിയും ആരാധകർക്ക് ആവേശകരമായ അനുഭവമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഒക്ടോബർ 30ന് പരിപാടി നടത്താനാണ് നിലവിലെ തീരുമാനം.
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