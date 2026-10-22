നടനും പഞ്ചാബി ഗായകനുമായ ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ സംഗീത പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ച് ഡൽഹി പൊലീസ്
ഒക്ടോബർ 30 ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലക്ക്.
Published : October 22, 2026 at 6:29 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പഞ്ചാബി ഗായകനും നടനുമായ ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സംഗീത പരിപാടിക്ക് ഡൽഹി പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു. ഒക്ടോബർ 30 ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിപാടിക്കാണ് പൊലീസിൻ്റെ വിലക്ക്. ദിൽജിത്തിൻ്റെ ' ഓറ ഇന്ത്യ ടൂർ' ന് ഈ സംഗീത പരിപാടിയിലൂടെ തുടക്കം കുറിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അനുമതി നിഷേധിച്ചത്.
പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാനുള്ള അപേക്ഷ പരിശോധിച്ച ശേഷം പൊലീസ് അനുമതി നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. സുരക്ഷാ ആശങ്കകൾ, ഉത്സവ സീസൺ, മറ്റ് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങളായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണറുടെ ഓഫീസ് ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈ ഷോയിലേക്ക് അയച്ച കത്തിൽ, പരിപാടി നടത്താനുള്ള അഭ്യർഥന അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
STORY | Delhi Police denies permission for Diljit Dosanjh's Oct 30 concert at JLN stadium Delhi Police has denied permission for Punjabi singer Diljit Dosanjh's scheduled concert at Jawaharlal Nehru Stadium on October 30, citing security concerns and the festive season, an official said on Thursday. READ: https://t.co/cORgJqZ5or— Press Trust of India (@PTI_News) October 22, 2026
ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് ദിൽജിത്തിൻ്റെ പ്രകടനം കാണാൻ കാത്തിരുന്ന ആരാധകരെ ഒന്നടങ്കം ഈ തീരുമാനം നിരാശരാക്കി. എന്നാൽ ഈ തീരുമാനം സംഗീത കച്ചേരിയെയും ടൂർ ഷെഡ്യൂളിനെയും എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡൽഹി ഷോയ്ക്ക് സംഘാടകർ ഒരു ബദൽ ക്രമീകരണം തേടുമോ എന്നതും വ്യക്തമല്ല.
ദിൽജിത് ദോസഞ്ജിൻ്റെ 'ഓറ ഇന്ത്യ ടൂർ'
രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി പ്രധാന നഗരങ്ങളിലും നടത്താന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന ദിൽജിത്തിൻ്റെ ഓറ ഇന്ത്യ ടൂറിന് തുടക്കാന് കുറിക്കാൻ ഡൽഹിയിലെ സംഗീത പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഷെഡ്യൂളിൽ ഇൻഡോർ, അഹമ്മദാബാദ്, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ലഖ്നൗ, ചണ്ഡീഗഡ്, കൊൽക്കത്ത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗായകനായ ദിൽജിത്തിൻ്റെ അന്താരാഷ്ട്ര പ്രകടനങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിയും ഊർജ്ജവും ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ടൂറിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
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എന്നിരുന്നാലും, ഉദ്ഘാടന പരിപാടിക്ക് അനുമതി നിഷേധിച്ചത് ഓറ ഇന്ത്യ ടൂറിൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 21 ന് അഹമ്മദാബാദിലെ നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രകടനത്തെക്കുറിച്ച് ദിൽജിത് നേരത്തെ സംസാരിച്ചിരുന്നു.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വേദികളിൽ ഒന്നിലേക്ക് പഞ്ചാബി സംഗീതത്തെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം എടുത്തു പറഞ്ഞു. “ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഇന്ത്യയിലാണ്. അവിടെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച് സ്റ്റേഡിയം നിറച്ചത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം ഉണ്ടായിരിക്കെ അവിടെ പഞ്ചാബികൾ എത്താതിരിക്കുക എന്നത് സംഭവിക്കാനിടയില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.” അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകരിലേക്കും വലിയ വേദികളിലേക്കും പഞ്ചാബി സംഗീതത്തെ എത്തിക്കാനുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹമാണ് ഈ പരാമർശങ്ങളിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നത്.
ആഗോള വേദികളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേഡിയങ്ങളിലേക്ക്
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പ്രധാന വേദികളിലേക്ക് കച്ചേരികൾ നയിച്ച ദിൽജിത്തിന് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഒരു സംഗീത കച്ചേരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാന് കഴിഞ്ഞു. ന്യൂയോർക്കിലെ മാഡിസൺ സ്ക്വയർ ഗാർഡനിലും ലണ്ടനിലെ വെംബ്ലി സ്റ്റേഡിയത്തിലും നടന്ന ഷോകളിൽ ദിൽജിത് പങ്കെടുത്തു. അവിടെ അദ്ദേഹം വേദിയിൽ മുഴുവൻ ആൽബങ്ങളും വിറ്റുപോയ ആദ്യത്തെ പഞ്ചാബി കലാകാരനായി മാറി. 2024 ലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാൻകൂവറിലെ ബിസി പ്ലേസിലെ പ്രകടനവും ദിൽ-ലുമിനാറ്റി ടൂറും ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു.
പഞ്ചാബി ആൽബങ്ങളിലൂടെയാണ് ദിൽജിത്ത് സംഗീത യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ഡു യു നോ, പട്യാല പെഗ്, ലവർ തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ ട്രാക്കുകളിലൂടെ അംഗീകാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കി. സംഗീത ജീവിതത്തോടൊപ്പം, പഞ്ചാബിയിലും ബോളിവുഡിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ സ്ഥാനം ഉറപ്പിച്ചു.
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