'എന്തൊരു തിളക്കമാണ്'; ബേബി ബംപുമായി ദീപിക! രണ്വീറിനൊപ്പം കുശലം പറഞ്ഞ് പുതിയ വീട്ടില് താരം
2026 ഏപ്രിലില് ആണ് ദീപിക മൂന്നു മാസം ഗര്ഭിണിയാണെന്ന വിവരം ആരാധകരുമായുള്ള പങ്കുവച്ചത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 9, 2026 at 4:16 PM IST
ബോളിവുഡിന്റെ ഹാപ്പി കപ്പിളാണ് ദീപിക പദുക്കോണും രണ്വീര് സിങ്ങും. ഇവരുടെ ഓരോ വിശേഷങ്ങളും വലിയ ആവേശത്തോടെയാണ് ആരാധകര് ഏറ്റെടുക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോഴിതാ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേല്ക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് ഈ ദമ്പതിമാര്.
മുംബൈയിലെ ബാന്ദ്രയില് കടലിന് അഭിമുഖമായുള്ള തങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ നിര്മാണ പുരോഗതി പരിശോധിക്കാന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇരുവരും എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോയുമാണ് ഇപ്പോള് സോഷ്യല് മീഡിയയില് തരംഗമായികൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
വീടിന്റെ ബാല്ക്കണിയില് നിന്ന് സംസാരിക്കുന്ന രണ്വീറിനെയും ദീപികയേയുമാണ് വീഡിയോയിലും ചിത്രങ്ങളിലുമൊക്കെ കാണാന് കഴിയുന്നത്. എന്നാല് ഇരുവരും ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളില് ആരാധകരുടെ കണ്ണുടക്കിയത് ദീപികയുടെ വയറിലേക്കാണ്. കുഞ്ഞ് വളരുന്നതിനോടൊപ്പം ദീപികയുടെ വയറും വലുതായെന്നാണ് ആരാധകര് ചൂണ്ടികാണിച്ചിരിക്കുന്നത്.
നിരവധി പേരാണ് ചിത്രത്തിന് ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. ഇപ്പോള് ആറ് മാസമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നവരുമുണ്ട്. ഗര്ഭകാലത്ത് എന്തൊരു തിളക്കമാണ് ദീപികയ്ക്ക് എന്നാണ് പലരും അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.
ലളിതമായ, വെളുത്ത കോ-ഓർഡ് വസ്ത്രമാണ് ദീപിക ധരിച്ചിരുന്നത്. ചുവന്ന ടി-ഷർട്ടും കറുത്ത പാന്റ്സും ന്യൂയോർക്ക് യാങ്കീസ് തൊപ്പിയുമായിരുന്നു രൺവീറിന്റെ വേഷം.
വളർന്നുവരുന്ന കുടുംബത്തോടൊപ്പം പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് മാറാൻ തയ്യാറെടുക്കുന്നതിനിടെ ഇന്റീരിയര് ജോലികളുടെ പുരോഗതി പരിശോധിക്കുകയായിരുന്നു ദമ്പതികൾ. നിലവിൽ ബാന്ദ്രയിൽ തന്നെയാണ് ദമ്പതിമാർ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നത്.
ഏപ്രില് മാസത്തിലാണ് താരം രണ്ടാമതും ഗര്ഭിണിയാണെന്ന വാര്ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്. മകള് ദുവയാണ് ദീപികയുടെ ഗര്ഭ പരിശോധനയുടെ ചിത്രം പങ്കിട്ടത്.
2018 ലായിരുന്നു ദീപികയുടെയും രണ്വീറിന്റെയും വിവാഹം. കൊങ്കിണി, സിന്ധി പാരമ്പര്യ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2024 ല് ആയിരുന്ന ആദ്യമകള് ദുവയുടെ ജനനം. മാസങ്ങള്ക്ക് ശേഷം 2025 ദീപാവലി സമയത്താണഅ കുഞ്ഞിന്റെ മുഖം ആരാധകര്ക്കായി പങ്കുവച്ചത്. മനോഹരമായ കുടുംബ ഫോട്ടോ പങ്കുവച്ചായിരുന്നു ദുവയുടെ ഫോട്ടോ താരദമ്പതിമാര് പുറത്തു വിട്ടത്.
തങ്ങളുടെ കരിയറും പാരന്റിങ്ങും വിജയകരമായി ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ഇരുവരും നേരത്തെ തുറന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം 'കിംഗ്' എന്ന ചിത്രത്തിലായിരിക്കും ദീപികയെ അടുത്തതായി അഭിനയിക്കുക. ഇതിന് പുറമെ അല്ലു അര്ജുനോടൊപ്പമുള്ള റാക്കയിലും ദീപിക പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തുന്നുണ്ട്. ആറ്റ്ലിയുടെ സംവിധാനത്തില് സണ് പിക്ചേഴ്സ് ആണ് ചിത്രം നിര്മിക്കുന്നത്. 2027 ല് ചിത്രം തിയേറ്ററുകളില് എത്തും.
അതേസമയം, ആദിത്യ ധറിന്റെ ധുരന്ധർ ദി റിവഞ്ച് എന്ന ചിത്രത്തിലാണ് രൺവീർ അവസാനമായി അഭിനയിച്ചത്, കൂടാതെ ഡോൺ 3 യെച്ചൊല്ലി ഫർഹാൻ അക്തറുമായുള്ള അഭിപ്രായവ്യത്യാസത്തിന്റെ പേരിൽ അടുത്തിടെ വാർത്തകളിൽ ഇടം നേടിയിരുന്നു.