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ദീപികയുടെ നിറവയറില്‍ തലോടി രണ്‍വീര്‍ സിങ്; രണ്ടാമത്തെ കണ്‍മണിയെ കാത്ത് താരദമ്പതികള്‍, ആരാധകരുടെ മനം കവര്‍ന്ന് ചിത്രങ്ങള്‍

മകള്‍ ദുവയുടെ രണ്ടാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ദീപിക പദുക്കോണും രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും പുതിയ ചിത്രങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ചത്.

DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH DUA SECOND BIRTHDAY DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH
Deepika Padukone, Dua and Ranveer Singh (Photo: ANI, Instagram)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 9, 2026 at 12:43 PM IST

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ബോളിവുഡ് താരദമ്പതികളായ ദീപിക പദുക്കോണിന്‍റെ മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആണ് ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. മകള്‍ ദുവ ദീപിക പദുക്കോണിന്‍റെ രണ്ടാം ജന്മദിനത്തിലാണ് ദീപികയും ഭര്‍ത്താവും നടനുമായ രണ്‍വീര്‍ സിങ്ങും മെറ്റേണിറ്റി ചിത്രങ്ങള്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

ബ്ലാക്ക് ആന്‍ഡ് വൈറ്റ് തീമിലുള്ള ചിത്രങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇരുവരും സന്തോഷം പങ്കിടുന്നത് കാണാം. ആദ്യ ചിത്രത്തില്‍ കൈകള്‍കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചുപിടിച്ച ദുവയേയും അവളെ ചേര്‍ത്തു പിടിച്ച മാതാപിതാക്കളേയും കാണാം. രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തില്‍ ദീപികയുടെ നിറവയറില്‍ രണ്‍വീര്‍ തലോടുന്നതും പുഞ്ചിരിയോടെ ദുവയും ദീപികയും രണ്‍വീറിനോട് ചേര്‍ന്നിരിക്കുന്നതും കാണാം. മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ രൺവീറും ദീപികയും ചിരിക്കുകയും മകളെ നോക്കി സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിമിഷങ്ങളുമുണ്ട്.

DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH DUA SECOND BIRTHDAY DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH
Deepika Padukone and Ranveer Singh (Photo: IANS)

ദുവയുടെ ജന്മദിനമായ സെപ്‌റ്റംബര്‍ 8 ന് താരങ്ങള്‍ പങ്കുവച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ ആരാധകരുടെ മനം കവരുന്നത്. ദുവയുടെ പിറന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നതിനിടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് താരദമ്പതികൾ.

വെള്ള ലേസ് കോ-ഓർഡ് വേഷത്തിലാണ് ദീപിക ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. വെള്ള ഷർട്ടും ട്രൗസറും ധരിച്ചായിരുന്നു രൺവീർ. വെള്ള ടോപ്പും ബാഗി പാന്‍റ്സുമാണ് ദുവയുടെ വേഷം. റിബണോടുകൂടിയ മുടിയൊരുക്കവും ദുവയുടെ രൂപത്തിന് കൂടുതൽ മനോഹരിയാക്കുന്നുണ്ട്.

DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH DUA SECOND BIRTHDAY DEEPIKA PADUKONE RANVEER SINGH
Deepika Padukone and Ranveer Singh (Photo: IANS)

"ബേബി ദുവയും ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളും വലുതാകുകയാണ്! നിങ്ങളുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നന്ദി!", എന്ന കുറിപ്പോടെയാണ് രൺവീർ സിങ്ങ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമില്‍ ആരാധകര്‍ക്കായി ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്.

പോസ്റ്റിൽ ദീപികയെയും രൺവീർ ടാഗ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിന് പിന്നാലെ നിരവധി ആരാധകരാണ് ദുവയ്ക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്. 'ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന', 'നിങ്ങളുടെ കുടുംബം വളരുകയാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലൊക്കെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു', ‘പെർഫെക്റ്റ് ഫാമിലി’ എന്നിങ്ങനെ ഒട്ടേറെ കമന്‍റുകളാണ് ആരാധകര്‍ കുറിക്കുന്നത്.

നേരത്തെ രണ്ടാമതും കണ്‍മണിക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വിവരം ദീപികയും രണ്‍വീറും ചേര്‍ന്നാണ് ഇന്‍സ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്.. രണ്ട് വ്യക്തമായ പിങ്ക് വരകളുള്ള ഗർഭപരിശോധനാ ഫലം ദുവ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിത്രവും ദീപിക പങ്കുവച്ചിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലാണ് താരം രണ്ടാമതും ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവിട്ടത്.

ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍പ് മുംബൈയിലം ബാന്ദ്രയില്‍ പുതിയ വീടിന്‍റെ നിര്‍മാണ പുരോഗതി പരിശോധിക്കാന്‍ എത്തിയ ദീപികയുടെയും രണ്‍വീറിന്‍റെ ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ തരംഗമായിരുന്നു. അന്നത്തെ ദീപികയുടെ തിളക്കത്തെ കുറിച്ചും ഗര്‍ഭകാലത്തെ കുറിച്ചുമൊക്കെ ആരാധകര്‍ക്കിടയില്‍ വലിയ ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു.

2018 ലായിരുന്നു ദീപികയുടെയും രണ്‍വീറിന്‍റെയും വിവാഹം. കൊങ്കിണി, സിന്ധി പാരമ്പര്യ പ്രകാരമായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. 2024 ല്‍ ആയിരുന്ന ആദ്യമകള്‍ ദുവയുടെ ജനനം. മാസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം 2025 ദീപാവലി സമയത്താണ് കുഞ്ഞിന്‍റെ മുഖം ആരാധകര്‍ക്കായി പങ്കുവച്ചത്.

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TAGGED:

DEEPIKA PADUKONE
RANVEER SINGH
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