ധുരന്ധര് 2വിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല; ദീപികയ്ക്ക് ട്രോള് പെരുമഴ, പിന്നാലെയെത്തി താരത്തിന്റെ കിടിലന് മറുപടി
ലോകമെമ്പാടുമായി ട്രെന്ഡിങ് ആയി ധുരന്ധര് 2 നിലനില്ക്കുമ്പോള് സിനിമയെ കുറിച്ചോ ഭര്ത്താവ് രണ്വീറിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചോ ദീപിക പദുക്കോണ് നിലനിര്ത്തിയ നിശബ്ദത ഏറെ ചര്ച്ചയായിരുന്നു.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 8, 2026 at 1:37 PM IST
രണ്വീര് സിങ്ങിന്റെ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം ധുരന്ധര് ദി റിവഞ്ച് ആഗോളതലത്തില് തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച് കുതിക്കുകയാണ്. ചിത്രം റിലീസായി മൂന്നാം വാരത്തിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴും ആധിത്യ ധര് സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസില് ആധിപത്യം തുടരുകയാണ്.
മാര്ച്ച് 19 ലോകമെമ്പാടുമുള്ള തിയേറ്ററുകളില് എത്തിയ ധുരന്ധര് 2, റിലീസായി 20 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോള് 1641.21 കോടി രൂപയാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.
ചിത്രത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് നിറഞ്ഞ കയ്യടിയാണ് രണ്വീര് സിങ്ങിന് ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല് ഈ സിനിമ ലോകമെമ്പാടുമായി ട്രെന്ഡിങ് ആയി നിലനില്ക്കുമ്പോള് സിനിമയെ കുറിച്ചോ ഭര്ത്താവ് രണ്വീറിന്റെ പ്രകടനത്തെ കുറിച്ചോ ദീപിക പദുക്കോണ് നിലനിര്ത്തിയ നിശബ്ദത ഏറെ ചര്ച്ചയായിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഒട്ടേറെ ട്രോളുകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാല് ഇതിന് മറുപടിയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ദീപിക.
ഇത്രയും ജനപ്രീതി നേടി തിയേറ്ററുകളില് വിജയകരമായി മുന്നേറുന്ന ഈ ചിത്രത്തെ കുറിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പോസ്റ്റുകളൊന്നും പങ്കുവയ്ക്കാത്തതാണ് പലരേയും ചൊടിപ്പിച്ചത്. ഇതോടൊപ്പം സിനിമയുടെ പ്രീമിയര് ഒഴിവാക്കി ഭര്തൃപിതാവിനോടൊപ്പം സിത്താര് കണ്സേര്ട്ടിന് പോയതോടെ ഇത് സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവച്ചു.
ഇതിന് പിന്നാലെ സംവിധായകനോടുള്ള വിയോജിപ്പാണോ ദാമ്പത്യത്തിലെ അസ്വാരസ്യമാണോ എന്ന ചോദ്യവും എത്തി. ഇതിന് ചുട്ട മറുപടിയാണ് താരം നല്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്സ്റ്റഗ്രാം റീലീന് താഴെയാണ് ദീപിക തന്റെ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
‘നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുന്നതിനും എത്രയോ മുൻപേ ഞാൻ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ആരായി വിഡ്ഢി?’- ദീപിക കുറിച്ചു.
ദീപികയുടെ ഈ മറുപടിക്ക് പിന്നാലെ നിരവധി പേരാണ് താരത്തിന് പിന്തുണയുമായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭര്ത്താവിന്റെ വിജയത്തില് നിന്ന് ശ്രദ്ധ തിരിക്കാതിരിക്കാനാണ് താരം പ്രമീയറിന് വരാതിരുന്നതെന്ന് ചിലര് അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി. ദീപിക എപ്പോഴും ട്രെന്ഡുകളില് നിന്ന് വിട്ടുനില്ക്കുന്ന ആളാണെന്നും സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാന് സോഷ്യല് മീഡിയ വേണമില്ലെന്നും ഒരു പ്രേക്ഷകന് കുറിച്ചു.
ജിയോ സ്റ്റുഡിയോസ്, ബി62 സ്റ്റുഡിയോസ് എന്നിവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ധുരന്ധര് 2വിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന് 1,237.21കോടി രൂപയാണ്. വിദേശത്ത് നിന്ന് മാത്രം 404 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം കൊയ്തെടുത്തത്. 1,033 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രോസ് കലക്ഷന്.
എക്കാലത്തെയും വലിയ ഹിന്ദി ഓപ്പണിങ് ഡേ കലക്ഷൻ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളക്ഷൻ നേടിയ പ്രീമിയർ ഷോകൾ, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദ്യ വാരാന്ത്യ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, ആദ്യ ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കലക്ഷൻ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന രണ്ടാം ആഴ്ച കലക്ഷൻ, ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ 1000 കോടി നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 100 കോടി, 200 കോടി, 300 കോടി, 400 കോടി, 500 കോടി, 600 കോടി, 700 കോടി, 800 കോടി, 900 കോടി, 1000 കോടി നേടിയ ചിത്രം എന്നീ നേട്ടങ്ങളും ധുരന്ധര് 2വിനാണ്.
വിദേശ വിപണികളിലെ ഏറ്റവും വലിയ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം (ആദ്യ ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ), വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ 25 മില്യൺ കലക്ഷൻ നേടിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, ജർമ്മനിയിൽ 1 മില്യൺ ഡോളർ മറികടക്കുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, വടക്കേ അമേരിക്കയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലക്ഷൻ നേടിയ ഇന്ത്യൻ ചിത്രം, 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ധുരന്ധർ പാർട്ട് 1 വിദേശ കളക്ഷൻ മറികടന്നു എന്നിങ്ങനെയാണ് 'ധുരന്ധർ: ദ റിവഞ്ച്' സ്ഥാപിച്ച റെക്കോർഡുകൾ.
രൺവീറിനൊപ്പം ആർ. മാധവൻ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, അർജുൻ രാംപാൽ തുടങ്ങിയവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
സിംഗം എഗെയ്ൻ എന്ന ചിത്രത്തിന് ശേഷം ദീപികയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങാനുള്ളത് വമ്പൻ പ്രോജക്റ്റുകളാണ്. ഷാരൂഖ് ഖാനൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്ന ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായ കിങ് 2026 ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്യും.
