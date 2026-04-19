'ഇൻ മൈ മോം ഇറ'; വീണ്ടും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവച്ച് ദീപിക പദുക്കോൺ
അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്. ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് 2018 ൽ ദീപികയും രൺവീറും വിവാഹിതരവുന്നത്. 2024 ലാണ് താര ദമ്പതികൾക്ക് ആദ്യ കുഞ്ഞായ ദുവ ജനക്കുന്നത്.
Published : April 19, 2026 at 7:57 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രണ്ടാമതും അച്ഛനമ്മമാരാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവച്ച് ബോളിവുഡ് താരങ്ങളായ ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിങ്ങും. വീണ്ടും അമ്മയാകാൻ പോകുന്നുവെന്ന വാർത്ത ദീപിക തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. പോസിറ്റീവായ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന മകൾ ദുവയുടെ ചിത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്താണ് വൈകാരികമായ നിമിഷം ദീപിക ആരാധകരിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
പോസ്റ്റിനടിയിൽ രണ്ട് ഈവൾ ഐ ഇമോജി ചിത്രങ്ങളും താരം അടിക്കുറിപ്പായി കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിത്രം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ താരങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങളുമായി നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയത്.
2024 ലാണ് താര ദമ്പതികൾക്ക് ആദ്യ കുഞ്ഞായ ദുവ ജനക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ അധികം വൈകാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ കൺമണിക്ക് കൂട്ടിന് ഒരാൾ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന സന്തോഷ വാർത്ത പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് താരങ്ങൾ. ഇതോടെ ദീപിയുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രൊഫൈൽ 'ഇൻ മൈ മോം ഇറ' എന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം വ്യക്തിജീവിതത്തിലെ വലിയ സന്തോഷങ്ങൾക്കിടയിലും കരിയറിലെ മികച്ച സമയത്തിലൂടെയാണ് രൺവീർ കടന്നുപോകുന്നത്. ആദിത്യ ധാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ധുരന്ധർ എന്ന ചിത്രം വലിയ വിജയമാണ് കൈവരിച്ച്. 2025 ഡിസംബറിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രം ആഗോളത്തലത്തിൽ 1,300 കോടിയിലധികം കലക്ഷൻ നേടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ ഇറങ്ങിയ രണ്ടാം ഭാഗം ധുരന്ധർ: ദി റിവഞ്ച് ആഗോളതലത്തിൽ 1,730 കോടിയധികം കലക്ഷൻ ഇതിനകം നേടി കഴിഞ്ഞു. 2026 ലെ ഇതുവരെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഇന്ത്യൻ ഹിറ്റായി ചിത്രം ബോക്സ് ഓഫിസ് ഭരണം തുടരുകയാണ്.
ഏറെ നാളത്തെ പ്രണയത്തിനൊടുവിലാണ് 2018 ൽ ദീപികയും രൺവീറും വിവാഹിതരവുന്നത്. സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലി സംവിധനം ചെയ്ത രാംലീല എന്ന സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും പ്രണയത്തിലാകുന്നത്. തനിക്ക് വിഷാദ രോഗം ബാധിച്ച സമയത്ത് എന്നും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന ആളാണ് രൺവീർ എന്നും ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും തന്നെ കൈവിടാതിരുന്ന ആളാണ് രൺവീർ എന്നും ഒരിക്കൽ അഭിമുഖത്തിനിടെ ദീപിക പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഇത് തന്നെയാണ് രൺവീറിനെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാരണമെന്നും ദീപിക തുറന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇറ്റിലിയിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുകളും മാത്രം പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങിൽ രാജകീയമായിട്ടായിരുനു വവാഹ ചങ്ങുകൾ. കൊങ്കണി, സിന്ധ് ആചാര പ്രകാരമായിരുന്നു വിവാഹം നടത്തിയിരുന്നത്.
