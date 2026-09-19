നിറവയറിലുള്ള ദീപിക! പ്രിയതമയുടെ കൈകള് ചേര്ത്ത് പിടിച്ച് രണ്വീര്; സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തിലെത്തി താരദമ്പതികള്
രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെ ക്ഷേത്ര സന്ദര്ശനം നടത്തി ദമ്പതികള്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 19, 2026 at 4:21 PM IST
ബോളിവുഡ് ദമ്പതികളായ രൺവീർ സിങ്ങും ദീപിക പദുക്കോണും വെള്ളിയാഴ്ച മുംബൈയിലെ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിച്ചു. ദമ്പതികൾ തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സന്ദർശനം.
മുംബൈയിലെ സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രത്തില് രണ്വീര് സിങ്ങിന്റെ മാതാപിതാക്കളായ ജഗ്ജിത് സിംഗ് ഭവ്നാനി, അഞ്ജു ഭവ്നാനി എന്നിവർക്കൊപ്പമാണ് രൺവീറും ദീപികയും ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിയത്. രാജ്യമൊട്ടാകെ ഗണേശോത്സവങ്ങള് നടക്കുന്ന വേളയില് ഗണപതിയുടെ അനുഗ്രഹം തേടിയെത്തിയ താരകുടുംബത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളും ദൃശ്യങ്ങളും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
ലളിതമായ പരമ്പരാഗത വസ്ത്രങ്ങളണിഞ്ഞാണ് ദമ്പതികൾ എത്തിയത്. ഓറഞ്ചും മഞ്ഞയും നിറങ്ങളിലുള്ള എംബ്രോയ്ഡറി ചെയ്ത കുർത്തയും പർപ്പിൾ നിറത്തിലുള്ള സൽവാറും ബീജ് നിറത്തിലുള്ള ദുപ്പട്ടയുമായിരുന്നു ദീപികയുടെ വേഷം. മുടിയില് മുല്ലപ്പൂ വച്ച് ഭംഗിയായി കെട്ടിയിരുന്നു.
ദമ്പതികളെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ ആരാധകർ ക്ഷേത്രത്തിന് പുറത്ത് തടിച്ചുകൂടി. ഇതോടെ താരങ്ങള്ക്കും കുടുംബത്തിനും സുരക്ഷയൊരുക്കുകയും ചെയ്തു. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച കടന്ന ദീപികയും രണ്വീറും തിരിച്ച് ഇറങ്ങുമ്പോള് ആരാധകരെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കൈവീശി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതാദ്യമല്ല ഗർഭകാലത്ത് താരദമ്പതികള് സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്നത് . 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ, അവരുടെ ആദ്യത്തെ മകൾ ദുവയുടെ ജനനത്തിന് തൊട്ടുമുമ്പ്, ദമ്പതികൾ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിച്ചിരുന്നു. 2024 സെപ്റ്റംബർ 8 നാണ് ദുവ ജനിച്ചത്.
അടുത്തിടെ ദീപികയുടെ മെറ്റേണിറ്റി ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആരാധകരുടെ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. നിറവയറില് നില്ക്കുന്ന ദീപികയുടെ വയറില് രണ്വീര് തലോടുന്നതും ദുവ തൊട്ടരികില് ഇരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആരാധകരുടെ ഹൃദയം കവര്ന്നിരുന്നു. ഏപ്രില് 19 നാണ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിക്കാന് പോകുന്ന വിവരം താരങ്ങള് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. പോസിറ്റീവ് ഗർഭപരിശോധനാ ഫലമുള്ള കിറ്റ് കൈയിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുന്ന മകൾ ദുവ പദുക്കോൺ സിങ്ങിന്റെ ചിത്രവും പ്രഖ്യാപനത്തിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
സിദ്ധിവിനായക ക്ഷേത്രം സന്ദര്ശിക്കുന്നതിന് ഒരു ദിവസം മുന്പ് മുംബൈയിലെ ലാല്ബൗഗ്ച രാജയില് നടന്ന ഗണേശോത്സവത്തില് രണ്വീര് സിങ് പങ്കെടുത്തിരുന്നു. പരമ്പരാഗത കുര്ത്തയും പൈജാമയും ധരിച്ചാണ് നടന് ക്ഷേത്രത്തില് എത്തിയത്.
ഷാരൂഖ് ഖാന്, സുഹാന ഖാന് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം സിദ്ധാര്ഥ് ആനന്ദിന്റെ കിംഗിലാണ് ദീപിക പദുക്കോണ് അടുത്തതായി വേഷമിടുന്ന ചിത്രം. അല്ലു അർജുൻ അഭിനയിക്കുന്ന ആറ്റ്ലിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ചിത്രമായ റാക്കയിലും ദീപികയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.