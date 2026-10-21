രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി രണ്വീറും ദീപികയും; അനിയത്തിക്ക് സ്നേഹ ചുംബനവുമായി ദുവ
ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേരാണ് താര കുടുംബത്തിന് ആശംസകളുമായി എത്തുന്നത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 1:43 PM IST
ബോളിവുഡിലെ പ്രിയപ്പെട്ട താരദമ്പതികളായ ദീപിക പദുക്കോണും രൺവീർ സിങ്ങും തങ്ങളുടെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി. ദസറയുടെ ശുഭദിനത്തിലാണ് ഇളയ മകൾളുടെ പേര് ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്. കുടുംബത്തോടൊപ്പമുള്ള മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങള് പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടാണ് താരദമ്പതികള് കുഞ്ഞിന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
'ദേവി പദുക്കോൺ സിങ്' എന്നാണ് കുഞ്ഞിന് നല്കിയിരിക്കുന്ന പേര്. പാരമ്പര്യത്തിനും പുരാണങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന പേരുകൾ മക്കൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇതോടെ ദീപികയും രൺവീറും കൂടി. താരദമ്പതികളുടെ പുതിയ പോസ്റ്റ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.
നാല് കുടുംബാംഗങ്ങളും പരമ്പരാഗത സ്വർണനിറത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച ചിത്രമാണ് ദീപികയും രൺവീറും പങ്കുവച്ചത്. ചിത്രത്തിൽ മൂത്ത മകൾ ദുവ തന്റെ കുഞ്ഞനുജത്തിയെ സ്നേഹത്തോടെ ചുംബിക്കുന്നതും കാണാം.
'ദേവി പദുക്കോൺ സിങ്. സ്നേഹത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും...' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് താരദമ്പതികൾ ചിത്രം പങ്കുവച്ചത്. പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ കുടുംബത്തിന് ആശംസകളുമായി എത്തി. ബിപാഷ ബസു, സോണി റസ്ദാൻ, മൃണാൾ താക്കൂർ, ഷർവാരി, ഭൂമി പെഡ്നേക്കർ തുടങ്ങിയ താരങ്ങൾ സ്നേഹം പങ്കുവച്ചു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ലൈക്കുകളാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.
ദൈവികതയെയും ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തെയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന പേരുകൾ മക്കൾക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരികയാണ്. ദീപികയുടെയും രൺവീറിന്റെയും രണ്ടാമത്തെ മകൾക്ക് ദേവി എന്ന് പേരിട്ടതോടെ ഈ പ്രവണത വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നു. ബിപാഷ ബസുവും കരൺ സിങ് ഗ്രോവറും തങ്ങളുടെ മകൾക്ക് ദേവി ബസു സിങ് ഗ്രോവർ എന്നാണ് പേരിട്ടത്. 2022 നവംബറിലായിരുന്നു കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം. അതുപോലെ, കിയാര അദ്വാനിയും സിദ്ധാർഥ് മൽഹോത്രയും മകൾക്ക് സാരായ എന്ന പേരാണ് നൽകിയത്. രാജ്കുമാർ റാവുവും പത്രലേഖയും മകൾക്ക് പാർവതി പോൾ റാവു എന്ന് പേരിട്ടപ്പോൾ സോനം കപൂറും ആനന്ദ് അഹൂജയും മകന് വായു എന്നാണ് പേരിട്ടത്. അതിയ ഷെട്ടിയും ക്രിക്കറ്റ് താരം കെ.എൽ. രാഹുലും മകൾക്ക് ഇവാര എന്ന പേരാണ് നൽകിയത്. ആത്മീയതയും സംസ്കാരവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഇത്തരം പേരുകൾക്ക് ആരാധകർക്കിടയിലും വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്.
2026 സെപ്റ്റംബർ 19നാണ് ദീപികയും രൺവീറും രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനെ വരവേറ്റത്. കുഞ്ഞിന്റെ ചെറിയ കാലടിയുടെ ചിത്രം പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി എത്തിയ വിവരം താരദമ്പതികൾ അറിയിച്ചത്. ഈ വർഷം ഏപ്രിലിൽ ഗർഭധാരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചന നൽകുന്ന പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിനായുള്ള കാത്തിരിപ്പ് ഇരുവരും ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചത്.
2018 നവംബറിൽ ഇറ്റലിയിലെ ലേക്ക് കോമോയിൽ വച്ചായിരുന്നു ദീപികയുടെയും രൺവീറിന്റെയും വിവാഹം. 2024 സെപ്റ്റംബർ 8നാണ് ഇരുവർക്കും ആദ്യത്തെ മകളായ ദുവ ജനിച്ചത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ പേരും വെളിപ്പെടുത്തിയതോടെ താരദമ്പതികൾക്ക് ആശംസകളുമായി ആരാധകർ എത്തുകയാണ്.
അതേസമയം, സിനിമാരംഗത്തും ഇരുവരും തിരക്കിലാണ്. അല്ലു അർജുൻ നായകനാകുന്ന 'റാക്ക'യാണ് ദീപികയുടെ പുതിയ ചിത്രങ്ങളിലൊന്ന്. ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി ആരാധകർ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. 'ധുരന്ധർ', 'ധുരന്ധർ 2' എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്കുശേഷം രൺവീർ സിങ് അടുത്തതായി അഭിനയിക്കുന്നത് 'പ്രാലൈ' എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്.
ജയ് മേത്ത സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റ്-അപ്പോക്കലിപ്റ്റിക് സോംബി സർവൈവൽ ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായ ചിത്രത്തിൽ കല്യാണി പ്രിയദർശനാണ് നായിക. കുടുംബജീവിതത്തിലെ സന്തോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം പുതിയ സിനിമകളിലൂടെയും പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ദീപികയും രൺവീറും.