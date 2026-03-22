യഥാർഥ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് 'കാസർഗോഡ് എംബസി'; പുതിയ വിശേഷങ്ങളുമായി ദീപക് പറമ്പോൾ
ദീപക് പറമ്പോൾ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാകുന്ന 'കാസർഗോഡ് എംബസി' വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് മാഫിയയുടെ കഥ പറയുന്ന ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസാണ്. സി ഫൈവിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഇതിൽ കബീർ ദുഹാൻ സിംഗും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തുന്നു
Published : March 22, 2026 at 10:08 AM IST
അക്കി വിനായക്
മലയാള സിനിമയിൽ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തിയ നടൻ ദീപക് പറമ്പോൾ നായകനായി എത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വെബ് സീരീസ് 'കാസർഗോഡ് എംബസി' ഉടൻ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക്. പ്രശസ്ത തെന്നിന്ത്യൻ താരം കബീർ ദുഹാൻ സിംഗ്, റോണി എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്ന ഈ സീരീസ് സി ഫൈവിലൂടെയാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. പ്രശസ്ത നടി ഉമ നായർ ആണ് ഈ ക്രൈം ത്രില്ലർ നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ദീപക് ഇ ടി വി ഭാരതിനൊപ്പം.
ഇരുണ്ട ലോകത്തെ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
2010 കാലഘട്ടത്തിൽ കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നടന്ന യഥാർഥ സംഭവങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് സീരീസ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ പാസ്പോർട്ട് നിർമാണവും അതിനു പിന്നിലെ മാഫിയാ സംഘങ്ങളുമാണ് കഥയുടെ ഇതിവൃത്തം. ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് എന്ഐഎ അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എത്തുന്ന വിവേക് എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് ദീപക് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.
കാസർകോട് ജില്ലക്കാരനായ സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടുത്തെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം വളരെ കൃത്യമായി ഇതിൽ വരച്ചുകാട്ടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ടാണ് ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയതെങ്കിലും ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്തിട്ടില്ല.
മലയാള സിനിമയുടെ പുതിയ ഈറ്റില്ലമായി കാസർകോട്
കാസർകോഡ് ജില്ലയെ ആസ്പദമാക്കി ഇപ്പോൾ ധാരാളം സിനിമകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ ഇവിടെ വിജയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തെ തന്നെ ആസ്പദമാക്കി നിരവധി സിനിമകൾ കടന്നുവരുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന് ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് എന്ന ചലച്ചിത്രം പൂർണമായും കാസർകോട് തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചതാണ്. കാഞ്ഞങ്ങാട് തന്നെയുള്ള ധാരാളം ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു. കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഷ തന്നെയാണ് സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പണ്ടൊക്കെ ഇത്തരം പ്രാദേശിക സ്ലാങ്ങുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമോ എന്ന സംശയം സിനിമ പ്രവർത്തകർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആദ്യം തിരുവനന്തപുരം ബേസ് ചെയ്ത് സിനിമകൾ ഇറങ്ങി. പിന്നീട് കൊച്ചിയും പാലക്കാടും ഇടുക്കിയും മലയാള സിനിമയുടെ ഈറ്റില്ലങ്ങളായി. സിനിമയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് വിജയിക്കുക കൂടെ വേണം. ന്നാ താൻ കേസ് കൊട് അത്തരത്തിൽ വിജയിച്ചു. ആ സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഷ വളരെ വ്യക്തമായി പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി. കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ മാഷിനെ പോലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മലയാള സിനിമയിൽ ഉടലെടുത്തു. രാജേഷ് മാധവൻ, മൃദുൽ നായർ, സെന്ന ഹെഗ്ഡെ തുടങ്ങി നിരവധി പേർ ഇന്ന് കാസർകോട് നിന്നും മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമാണ്. ഞാനും പയ്യന്നൂർകാരനാണ്.
ബോളിവുഡ് തെന്നിന്ത്യൻ വമ്പൻ സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതനായ കബീർ ദുഹാൻ സിംഗ് ഈ വെബ് സീരീസിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹവുമായി എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കോമ്പിനേഷൻ സീനുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടാണ് കാസർഗോഡ് എംബസിയുടെ ചിത്രീകരണം ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ഗുണ നിലവാരത്തിൽ യാതൊരു കോംപ്രമൈസും ചെയ്തിട്ടില്ല.
വെബ് സീരീസുകൾ മലയാള ചലച്ചിത്ര ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഒരു സമാന്തര വരുമാനം ആയി മാറുകയാണ്. തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകളിൽ ചിലത് വിജയിക്കും ചിലത് പരാജയപ്പെടും. വേർതിരിവ് കുറയ്ക്കാൻ വെബ് സീരിസുകൾ ഒരുപക്ഷേ സഹായകമായകമയേക്കും. മാത്രമല്ല ഇത്തരം സീരിയസുകളുടെ ജന പിന്തുണ ബോളിവുഡിൽ ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ്. നവാസുധീൻ സിദ്ധിക്കിയെയും മനോജ് ബാജ്പേയിയേയും ഒരു അഭിനേതാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അടുത്തറിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഹിന്ദി വെബ് സീരീസുകളിലൂടെയാണ്. സിനിമയ്ക്ക് സമാനമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള കലാസൃഷ്ടികൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലൂടെ ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു.
ആ കഥാപാത്രങ്ങളെ സ്ക്രീനിൽ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിച്ചത് സംവിധായകൻ്റെയും തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയും പിന്തുണ കൊണ്ടുതന്നെയാണ്. ബേസിലുമായി സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞിരാമായണം എന്ന സിനിമയിലെ പപ്പടം എന്ന കഥാപാത്രം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത്. ഒരു അഭിനേതാവിന് എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് നല്ല സംവിധായകർക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാകും.
നടൻ റോണിയുടെ സഹോദരനായ റോബി വഴിയാണ് ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ എന്ന സിനിമയും കണ്ണൂർ സ്കോട് എന്ന സിനിമയും അഭിനയിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചത്. ഏതൊരു അഭിനേതാവിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് മമ്മൂക്കയോടൊപ്പവും ലാലേട്ടനോടൊപ്പവും അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളത്. മമ്മൂക്കയോടൊപ്പം രണ്ട് സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അതു തന്നെ വലിയ ഭാഗ്യം.
നടൻ റോണിയും കാസർഗോഡ് എംബസി എന്ന വെബ് സീരീസിൽ എന്നോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യാജ പാസ്പോർട്ടുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുറ്റവാളി ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വെബ് സീരീസിൽ വേഷമിടുന്നത്.
