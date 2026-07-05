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'ഖൽബിലെ ഇമ്മിണി ബല്യ അനുഭവങ്ങൾ', ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട്

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സാഹിത്യ ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച സംഭാവനകൾ ഇന്നും വായനക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ബഷീറിൻ്റെ 32-ാം ചരമദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളുടെ ആഴവും അർഥവും വീണ്ടും വായിച്ചറിയാം...

VAIKOM MUHAMMED BASHEER BEYPORE SULTAN വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
Representational Image (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 5, 2026 at 12:07 PM IST

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"എൻ്റെ എഴുത്തുകൾ വായിച്ച് ഏറ്റവുമധികം ചിരിച്ചത് ഞാനായിരിക്കും കരഞ്ഞതും ഞാനായിരിക്കും. കാരണം അതൊക്കെ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു..."

സാഹിത്യ ലോകത്ത് കടലോളം പേറുന്ന അനുഭവങ്ങളെ ഒരു തരിയാക്കി വായനക്കാരിലേയ്‌ക്ക് പകരുകയായിരുന്നു ബേപ്പൂർ സുൽത്താൻ എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ. വായനക്കാരൻ്റെ മനസിനെ മറ്റൊരു ലോകത്തിൽ എത്തിച്ച് ചിരിപ്പിക്കുകയും ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്രപഞ്ചത്തേയും മനുഷ്യാത്മാവിനേയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ബഷീർ കൃതികൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ലളിതമായ ഭാഷാ ശൈലി, ഹാസ്യാത്മകത, അനുഭൂതികളുടെ വെളിച്ചം, അനുഭവങ്ങളുടെ തീവ്രത, സ്വാഭാവികത, സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം, ജന്തുജാലങ്ങളോടുള്ള കരുതൽ, പ്രകൃതി സ്‌നേഹം എന്നിങ്ങനെ സാഹിത്യ ലോകത്ത് കൃതികൾ വേറിട്ട പാതകൾ സഞ്ചരിച്ചു.

VAIKOM MUHAMMED BASHEER BEYPORE SULTAN വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ (ETV Bharat)

കൃതികളിലെ മനുഷ്യ-പ്രകൃതി ബന്ധം

തൻ്റെ എല്ലാ രചനകളിലും പ്രകൃതിക്ക് അഗ്രഗണ്യമായ സ്ഥാനം ബഷീർ നൽകിപ്പോന്നിരുന്നു. ഇതിലൂടെ ഭാവിയിലേക്കും അദ്ദേഹം വിരൽചൂണ്ടി. 'ഒരഞ്ഞൂറു കൊല്ലത്തിനകത്ത് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ്വജന്തുക്കളേയും പക്ഷികളേയും മൃഗങ്ങളേയും എല്ലാം മനുഷ്യർ കൊന്നൊടുക്കും. മരങ്ങളേയും ചെടികളേയും നശിപ്പിക്കും. മനുഷ്യർ മാത്രം ഭൂമിയിൽ അവശേഷിക്കും', എന്ന് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ എഴുതിച്ചേർത്തത് പ്രകൃതിയോടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ക്രൂരതകൾ അതിരുകടന്നപ്പോഴായിരുന്നു. ഒരു ഉറുമ്പിനെപ്പോലും ഓമനിക്കാൻ ഈ ചെറിയ ലോകത്തിൽ ബഷീറിന് സാധിച്ചു. പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ മാത്രം സ്വത്തല്ലെന്നും സർവ്വചരാചരങ്ങൾക്കും തുല്യാവകാശമുണ്ടെന്നും ബഷീർ വരച്ചുകാട്ടി.

VAIKOM MUHAMMED BASHEER BEYPORE SULTAN വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ മമ്മൂട്ടിയോടൊപ്പം (ETV Bharat)

'ഭൂഗോളം തന്നെ ഒട്ടധിക ഭാഗവും കഷണം കഷണമായി ഓരോരുത്തർ, അതായത് മനുഷ്യർ തീറുവാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പക്ഷി മൃഗാദികൾ എന്ത് ചെയ്യും? എവിടെയങ്കിലും ജീവിക്കട്ടെ..' എന്നത് ഭൂമിയുടെ അവകാശികളിൽ ഭാര്യയ്‌ക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ്. കാലത്തിന് മുന്നേ വായനക്കാർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ ഓരോ കഥയിലൂടെയും വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

VAIKOM MUHAMMED BASHEER BEYPORE SULTAN വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ (ETV Bharat)

സഖാവ് മൂർഖൻ, ചപ്ലാച്ചി, ഡിം

കഥയിലെ ദുരന്തത്തെപ്പോലും നർമ്മത്തിൽ ചാലിച്ച് ബഷീർ അവതരിപ്പിച്ചു. ലളിതമായ ആഖ്യാനത്തിലൂടെ പ്രാദേശിക ഭാഷയിലൂന്നിയുള്ള ശൈലീ പ്രയോഗമായിരുന്നു രചനകളിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നത്. കഥകളിൽ വ്യാകരണത്തിന് പ്രാധാന്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചപ്ലാച്ചി, ഡിം, ഓഹോ തുടങ്ങിയ പദങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ബഷീറിയൻ കൃതികളെ അലങ്കരിച്ചു. പാത്തുമ്മയുടെ ആട് 'ഡിം' എന്ന് പ്രസവിച്ചു, 'സഖാവ് മൂർഖൻ' പത്തി താഴ്‌ത്തി, ഇമ്മിണി ബല്യ കഥ, തള്ള്, കള്ളബടുക്കൂസുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ വായനക്കാരനെ കൂടുതൽ ബഷീറുമായി അടുപ്പിച്ചു. വളരെ കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ വലിയ അർഥതലങ്ങൾ സൃഷ്‌ടിച്ച് വികാരങ്ങളുടെ തീവ്രത ബലപ്പെടുത്തി.

VAIKOM MUHAMMED BASHEER BEYPORE SULTAN വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ (ETV Bharat)

സാഹിത്യത്തിലെ സുൽത്താൻ

പാത്തുമ്മയുടെ ആട്, മതിലുകൾ, പ്രേമലേഖനം, ബാല്യകാലസഖി, വിശ്വവിഖ്യാതമായ മൂക്ക്, ൻ്റുപ്പുപ്പുപ്പാക്കൊരാനേണ്ടാർന്ന്, ശബ്‌ദങ്ങൾ, ആനവാരിയും പൊൻകുരിശും, മുച്ചീട്ടുകളിക്കാരൻ്റെ മകൾ, അനർഘനിമിഷം തുടങ്ങി ഇന്നും ബഷീറിൻ്റെ കൃതികൾ വായനക്കാർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. എല്ലാവർഷവും ജൂലൈ അഞ്ചിന് ബഷീർ സാഹിത്യ പൈതൃകം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിനും അനുസ്‌മരത്തിനുമായി കേരളത്തിലെമ്പാടും വിവിധ സാഹിത്യ പരിപാടികൾ സ്‌കൂളുകളിലും സാംസ്‌ക്കാരിക വേദികളിലും നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്. പുസ്‌തക വായന മത്സരങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തിപ്പോരുന്നുണ്ട്.

1908 ജനുവരി 21 ന് കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വൈക്കത്തിനടുത്ത് തലയോലപ്പറമ്പിലായിരുന്നു മഹാനായ എഴുത്തുകാരൻ്റെ ജനനം. 1994 ജൂലൈ 5 ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ ബേപ്പൂരിൽ വച്ച് അന്തരിച്ചു. 1982 ൽ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ പുരസ്‌ക്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു. 1970 ൽ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെല്ലോഷിപ്പ് നൽകി. ഏറ്റവും അധികം വായിക്കപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാൾ എന്നും അദ്ദേഹം വിശേഷണം ഏറ്റുവാങ്ങി.

പ്രേമലേഖനവും കേശവൻ നായരും

'പ്രിയപ്പെട്ടെ സാറാമ്മേ,

ജീവിതം യൗവ്വനതീക്ഷ്‌ണവും, ഹൃദയം പ്രേമസുരഭിലവുമായിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ കാലഘട്ടത്തെ എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്ത് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു? ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ നിമിഷങ്ങൾ ഓരോന്നും സാറാമ്മയോടുള്ള പ്രേമത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. സാറാമ്മയോ? ഗാഢമായി ചിന്തിച്ച് മധുരോധാരമായ ഒരു മറുപടിയാൽ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ചുകൊണ്ട്, സാറാമ്മയുടെ കേശവൻ നായർ.....' പ്രണയത്തിൻ്റെ മധുരാനുഭവത്തെ വായനക്കാർക്ക് മുൻപിൽ അതേ അനുഭവത്തോടെ പകരുകയായിരുന്നു പ്രേമലേഖനത്തിലൂടെ. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട പ്രണയകഥകളിലൊന്നാണ് പ്രേമലേഖനം. ഇന്നും പ്രേമലേഖനത്തിന് ആരാധകർ ഏറെയാണ്.

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാളി

കേരളത്തിൽ മഹാത്മാഗാന്ധി എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേത്തെ കാണാൻ വീട്ടിൽ നിന്നും ഒളിച്ചോടിയതായിരുന്നു ബഷീറിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവ്. എറണാകുളത്ത് നിന്നും കാളവണ്ടി കയറി കോഴിക്കോടെത്തിയ ബഷീർ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര രംഗത്തേക്ക്‌ എടുത്തുചാടി. താൻ ഗാന്ധിജിയെ തൊട്ടു എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. ഗാന്ധിജിയെ തൊട്ടപ്പോൾ ഒരു 'പിളുപിളുപ്പ്' അനുഭവപ്പെട്ടു എന്നാണ് അന്ന് തൻ്റെ അനുഭവത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് 1930 ൽ കോഴിക്കോട്ട് ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ജയിലിലായതിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്.

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TAGGED:

VAIKOM MUHAMMED BASHEER
BEYPORE SULTAN
വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ അനുസ്‌മരണം
WRITER BASHEER DEATH ANNIVERSARY
32 ND BASHEER DEATH ANNIVERSARY

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