ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീയായി ധുരന്ധര്‍; ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോളിവുഡ് ഹിറ്റായി ചിത്രം

ആന്‍മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സാറാ അര്‍ജുന്‍ ആണ് റണ്‍വീറിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്.

Movie Poster (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 24, 2025 at 11:17 AM IST

2 Min Read
വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബോളിവുഡ് ഹിറ്റായി മാറുകയാണ് റണ്‍വീര്‍ സിങ് നായകനായി എത്തിയ സ്പൈ ആക്ഷന്‍ ത്രില്ലര്‍ ചിത്രം ധുരന്ധര്‍. ആഗോളതലത്തില്‍ ഡിസംബര്‍ അഞ്ചിന് റിലീസായ ഈ ചിത്രത്തിന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് പ്രേക്ഷകരില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്. നടന്‍ അക്ഷയ് ഖന്നയുടെ പ്രകടനത്തിന് വലിയ കയ്യടിയാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

ആദിത്യ ധര്‍ സംവിധാനം ചെയ്‌ത ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കലക്ഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തു വരുന്നത്. വെറും 19 ദിവസം കൊണ്ട് ആഗോളതലത്തില്‍ 897.7 കോടിയാണ് ചിത്രം ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ സ്വന്തമാക്കിയത്. 589.5 കോടി രൂപയാണ് ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്.

28 കോടി രൂപയാണ് ഓപ്പണിങ് ദിനത്തില്‍ ഹിന്ദിയില്‍ നിന്ന് മാത്രം ചിത്രം വാരിക്കൂട്ടിയത്. സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തി 19 ാം ദിവസം പിന്നിടുമ്പോഴും ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ തീപ്പാറിക്കുകയാണ്. റണ്‍വീര്‍ കപൂര്‍ പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ അനിമലിന്‍റെ കലക്ഷനും വരും ദിവസങ്ങളില്‍ മറികടക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Movie Poster (ETV Bharat)

915 കോടി രൂപയാണ് അനിമലിന്‍റെ കലക്ഷന്‍. ക്രിസ് മസ് ദിനത്തില്‍ ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങള്‍ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ മാറ്റുരയ്ക്കാന്‍ എത്തുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ പോലും ധുരന്ധര്‍ 1000 കോടി കടക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ട്രാക്കര്‍മാരുടെ വിലയിരുത്തല്‍. നിലവില്‍ ധുരന്ധര്‍, കാന്താര, സ്ത്രീ 2, ബാഹുബലി 2 എന്നിയുടെ ആഗോള ബോക്‌സ് ഓഫിസ് കലക്ഷനെയാണ് മറികടന്നിരിക്കുകാണ്. വിദേശ ബോക്‌സ് ഓഫിസില്‍ നിന്ന് മാത്രം 190 കോടി രൂപയാണ് ചിത്രം നേടിയത്.

കൂലി (180.50 കോടി) സയാര (172.2 ) എന്നീ ചിത്രങ്ങളെ മറികടന്ന് അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കലക്ഷന്‍ നേടിയ ഇന്ത്യന്‍ ചിത്രമെന്ന നിലയില്‍ ധുരന്ധര്‍ ഇപ്പോള്‍ മാറി.

പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലെ അധോലോകത്തിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്ന ഹംസ എന്ന റോ ഏജന്‍റിന്‍റെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഐസ് ഐയുടെ നീക്കങ്ങളെ തകര്‍ക്കാന്‍ സ്വന്തം ജീവന്‍ പണയപ്പെടുത്തി ഹംസ നടത്തുന്ന പോരാട്ടാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയം.

ആന്‍മരിയ കലിപ്പിലാണ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കിയ സാറാ അര്‍ജുന്‍ ആണ് റണ്‍വീറിന്‍റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. ബാലതാരമായി സിനിമയിലെത്തിയ സാറാ നായികയായി എത്തുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ചിത്രം മലയാളികള്‍ക്കിടയില്‍ ചര്‍ച്ചാ വിഷയമായത്.

രൺവീർ സിംഗ്, അക്ഷയ് ഖന്ന, അർജുൻ രാംപാൽ, സഞ്ജയ് ദത്ത്, ആർ. മാധവൻ തുടങ്ങിയ വലിയ താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തില്‍ അണിനിരക്കുന്നുണ്ട്.

