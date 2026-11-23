'അടുത്ത വീട്ടിലെ പ്രഷർ കുക്കർ പോലും വില്ലനാകാം'; ശബ്ദലേഖനത്തിലെ വെല്ലുവിളികൾ പങ്കുവെച്ച് ഡോൺ വിൻസെൻ്റ്
ഡോൺ വിൻസെൻ്റ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന 'മെറി ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ ആദ്യവാരം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിലെയും ശബ്ദ- സംഗീത സമീപനങ്ങളിലെയും വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 23, 2026 at 5:19 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 5:50 PM IST
അക്കി വിനായക്
സൗണ്ട് എൻജിനീയർ, സൗണ്ട് ഡിസൈനർ, സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റ്, മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നിങ്ങനെ ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും വിവിധ മേഖലകളിൽ ഒരേസമയം തിളങ്ങുന്ന മലയാളത്തിലെ ചുരുക്കം കലാകാരന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ഡോൺ വിൻസെൻ്റ്. 'കമ്മട്ടിപ്പാടം', 'അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടൻ', 'കള', 'ന്നാ താൻ കേസുകൊട്', '2018', 'ലോക' തുടങ്ങി നിരവധി ശ്രദ്ധേയ ചിത്രങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം. ഡോൺ വിൻസെൻ്റ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന 'മെറി ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രം ഡിസംബർ ആദ്യവാരം പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, തൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിലെയും ശബ്ദ- സംഗീത സമീപനങ്ങളിലെയും വിശേഷങ്ങൾ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവെക്കുന്നു.
സിനിമയുടെ സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് ഒരൊറ്റ കൈപ്പിടിയിൽ
ശബ്ദമാണെങ്കിലും സംഗീതമാണെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ കേൾക്കുന്നത് ചെവി കൊണ്ടാണല്ലോ. രണ്ടും ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രാധാന്യം ഒന്നുതന്നെയാണ്. വിവിധ മേഖലകളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഒരു സിനിമയുടെ സൗണ്ട് സ്കേപ്പ് മുഴുവൻ നമ്മുടെ തന്നെ കൈകളിൽ ഒതുങ്ങാൻ സഹായിക്കും. ഒട്ടനവധി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിൽ സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ സിനിമ പ്രോജക്ടുകളുടെയും വിവിധങ്ങളായ കലാസാങ്കേതിക മേഖലയുടെ ഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും.
ശബ്ദത്തിലേക്കും സംഗീതത്തിലേക്കും ഒരേസമയം
ആദ്യം ഒരു മേഖലയിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ എൻ്റെ കരിയറിൽ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. എൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായ 'അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഓമനക്കുട്ടൻ്റെ' സൗണ്ട് ഡിസൈനും സംഗീതസംവിധാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകനായ രോഹിത്തുമായി നല്ല സൗഹൃദം ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയ്ക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളുടെ സംഗീത സംവിധാനവും സൗണ്ട് ഡിസൈനും നിർവഹിച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ്. ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും മേഖലയിലേക്ക് ഒരുമിച്ചാണ് കടന്നുവന്നത്.
'മെറി ബോയ്സ്' പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഗാനങ്ങളും
'മെറി ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംഗീത സംവിധായകനായ സാം സി. എസ്. ആണ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കാനാണ് ഞാൻ ആ ചിത്രത്തിലേക്ക് കടന്നുവരുന്നത്. ഒരു സിനിമയുടെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുന്ന സമയത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു ഗാനം ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നും, ചിലപ്പോൾ ഒന്നിലധികം ഗാനങ്ങൾ. അതൊരുപക്ഷേ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുക എന്ന പ്രോസസ് നടക്കുന്നതിനിടയിൽ പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഐഡിയ ആണ്. 'മെറി ബോയ്സ്' എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത ഗാനങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് സാം സി. എസ്. തന്നെയാണ്.
ഭക്ഷണത്തിലെ ഉപ്പുപോലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം
സ്വാഭാവികമായും സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ മുഖവിലക്കെടുക്കും. പക്ഷേ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കുമ്പോൾ സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്നിലധികം തവണ കണ്ടതിനുശേഷം ആണ് ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത്. സിനിമയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾക്കും കഥയ്ക്കും വൈകാരികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നൽകി തന്നെയാണ് പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടി.
പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരിക്കലും ഡയലോഗുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പാടില്ല, ഡയലോഗുകൾക്ക് പിന്തുണ നൽകുകയാണ് വേണ്ടത്. ഏതൊരു ഡയലോഗും പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും പശ്ചാത്തല സംഗീതമാണ്. പശ്ചാത്തല സംഗീതം കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ ആയിരിക്കണം. ഡയലോഗിൻ്റെയോ ദൃശ്യഭാഷയുടെയോ ഇൻ്റൻസിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ച് കൂടുതലോ കുറവോ സംഭവിക്കാനും പാടില്ല. സിനിമകളിലെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പിന് സമമാണ്. സംവിധായകൻ പലപ്പോഴും നമുക്ക് നൽകുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഐഡിയയാണ്. പക്ഷേ സംഗീതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സംഗീത സംവിധായകൻ്റെ മാനസിക ധർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ്— ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇമോഷണൽ രംഗത്തിൽ ഏത് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് സംഗീതം സൃഷ്ടിക്കണം എന്നതൊക്കെ.
ശബ്ദവും സംഗീതവും: രംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യാനുസരണം
ഒരു സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംഗീതം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി നിർത്താം. പക്ഷേ ശബ്ദം സംഗീതത്തെക്കാൾ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോമഡി ഡയലോഗ് പ്രേക്ഷകരിൽ കണക്ട് ആകുന്നതിനുവേണ്ടി ഒരു മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കണമെന്നില്ല. ഡയലോഗിൻ്റെ പഞ്ചിന് അനുസരിച്ച് ഒരു പക്ഷിയുടെ ശബ്ദമോ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ശബ്ദമോ കേൾപ്പിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കോമഡി വർക്കൗട്ട് ആകും.
കഥ, കഥ നടക്കുന്ന പശ്ചാത്തലം, കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും പ്രാധാന്യം നിർണയിക്കുന്നത്. 'കള' പോലൊരു ഡാർക്ക് മൂഡിലുള്ള സിനിമയിൽ ശബ്ദത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും ശബ്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൂടുമ്പോൾ അമിതമായി അവിടെ സംഗീതം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായി വരുന്നില്ല. സിനിമയിൽ സൗണ്ട് കൊണ്ട് മാജിക് സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു മാസ് സീൻ എടുക്കുമ്പോൾ, നായകൻ ധാരാളം വില്ലന്മാരെ ഇടിച്ചിട്ടശേഷം സ്ലോ മോഷനിൽ നടക്കുന്ന സമയം ശബ്ദം കൊണ്ട് മാത്രം അവിടെ ആഘോഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവിടെ സംഗീതത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
ഹോളിവുഡ് റഫറൻസുകൾ ആശയവിനിമയത്തിൻ്റെ എളുപ്പവഴി
നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സിനിമയും ഓരോ സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പലകാര്യങ്ങളും പലപ്പോഴും വർക്കൗട്ട് ആകണമെന്നില്ല. പ്രധാനമായും റഫറൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സംവിധായകനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്പ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സംഗീത സംവിധായകനായ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഒരു ദൃശ്യമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം— അതാണ് പച്ച, അതാണ് നീല എന്നൊക്കെ. പക്ഷേ ശബ്ദത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സംഗീതത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ചൂണ്ടിക്കാണിക്കലുകളിൽ പരിമിതിയുണ്ട്.
ഓടക്കുഴലും അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദവും പരിചിതമായ ഒരാളോട് ഓടക്കുഴലിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി സംസാരിക്കാം. എല്ലാവർക്കും ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും പല ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചും ധാരണയുണ്ടാകില്ല. അത്തരം ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോഴാണ് റഫറൻസുകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇങ്ങനെയൊരു രീതി അവലംബിക്കണമെന്ന് പരസ്പരം പറയുന്നത്. നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു വലിയ ബോംബ് പൊട്ടുന്നു, കണ്ണിൽനിന്ന് പൊന്നീച്ച പറക്കുന്നത് പോലെ കാതുകളിൽ ഒരു മുഴക്കം ഉണ്ടാകും. ആ മുഴക്കം അനുഭവിച്ചറിയാത്തവർക്ക് അതിങ്ങനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ 'ജോക്കർ' പോലെയുള്ള സിനിമകളിലെ വിഖ്യാതമായ രംഗങ്ങൾ റഫറൻസ് ആയി ഉപയോഗിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താം. പലപ്പോഴും റഫറൻസുകളെ ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്— കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആക്കാനുള്ള പ്രോസസ് ആണ് റഫറൻസുകൾ.
തൽസമയ റെക്കോർഡിങ്ങിലെ കരുത്തും അച്ചടക്കവും
'വൈറസ്' പോലെയുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ സിങ്ക് സൗണ്ട് റെക്കോർഡിസ്റ്റായി പ്രവർത്തിച്ചല്ലോ. ഒരു സിനിമയ്ക്ക് തൽസമയ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ബിങ് ആണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അഭിനേതാക്കളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അന്യഭാഷയിൽ ഉള്ള ഒരു താരം മലയാളിയായി അഭിനയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് തൽസമയ റെക്കോർഡിങ് ഒഴിവാക്കും. അതല്ല, മലബാർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തിരുവനന്തപുരത്തോ എറണാകുളത്തോ കഥാപാശ്ചാത്തലമായുള്ള സിനിമയിൽ അതാതു സ്ഥലത്തെ ഭാഷ സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടാകുമ്പോഴും സിങ്ക് സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കുകയാണ് പതിവ്.
പക്ഷേ ഇപ്പോഴുള്ള അഭിനേതാക്കൾ ഏതൊരു ഭാഷാശൈലിയും പഠിച്ചു ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ചാക്കോച്ചൻ. 'എന്നാ താൻ കേസുകൊട്' എന്ന ചിത്രത്തിൽ വളരെ മനോഹരമായാണ് അദ്ദേഹം മലബാർ ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നത്. തൽസമയ ശബ്ദ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു.
ഡബ്ബിങ് ഒഴിവാക്കി സിങ്ക് സൗണ്ടിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിലെയും സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ സഹകരണവും കഠിനാധ്വാനവും ഒരു പടി മുകളിൽ ആവശ്യമാണ്. സെറ്റിലെ ഡ്രൈവർ, ലൈറ്റ് ബോയ് തുടങ്ങി സംവിധായകൻ വരെ സിങ്ക് സൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരവാദിത്വബോധം പാലിക്കണം, സെറ്റിൽ വളരെയധികം ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് തൽസമയം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗുകളുടെ ഫീൽ വളരെയധികം പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഡബ്ബിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫീൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടണമെന്നില്ല. തീർച്ചയായും മികച്ച അഭിനേതാക്കൾക്ക് ഡബ്ബിങ്ങിൽ കൂടുതലായി ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡയലോഗിന് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത ഒരു മാറ്റ് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും. ഡബ്ബിങ് മോശമാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും അഭിപ്രായപ്പെടില്ല. ചിലപ്പോൾ ലൈവ് സൗണ്ടിനേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ചില അഭിനേതാക്കൾ ഡബ്ബ് ചെയ്തേക്കാം. പക്ഷേ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീൽ സിങ്ക് സൗണ്ടിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ്.
ലൊക്കേഷനിലെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രൊഡക്ഷൻ വെല്ലുവിളികളും
തൽസമയ ശബ്ദ റെക്കോർഡിങ്ങിൻ്റെ പ്രതിസന്ധികളിൽ, ഒരു സിനിമ ഏത് ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതു തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. നമ്മൾ ഒരു ഔട്ട്ഡോർ ലൊക്കേഷനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഉൾനാടൻ ഗ്രാമമാണ്, നിശബ്ദതയുണ്ട്. ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൊക്കേഷനിലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരും അഭിനേതാക്കളും വളരെയധികം ഡിസിപ്ലിനോടെ നിലകൊണ്ടു എന്നും കരുതുക. പക്ഷേ ലൊക്കേഷന് തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ അവരുടെ അടുക്കളയിൽ ഒരു കറി വച്ചാൽ തൽസമയ സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് കുഴപ്പത്തിലാകും. പ്രഷർ കുക്കർ സൗണ്ട്, കറി വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്ന സൗണ്ട് ഒക്കെ ഡയലോഗിനോടൊപ്പം റെക്കോർഡ് ആകും. നമുക്ക് അവരെ നിശബ്ദമാക്കാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്തിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്.
1990കളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മൂന്നാറിൽ ഒരു കഥ നടക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക. ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് താഴ്വാരത്ത് കൂടി ഒരു ഡീസൽ ഓട്ടോ കടന്നുപോയാൽ തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ ശബ്ദം കയറി വരും. ആ ഓട്ടോറിക്ഷ കടന്നുപോകുന്നതുവരെ ഷൂട്ടിങ് നിർത്തിവച്ച് കാത്തിരിക്കണം. അതിലൂടെ സമയനഷ്ടം സംഭവിക്കുന്നു. നമ്മുടേതല്ലാത്ത കാരണത്താൽ ചിത്രീകരണം നീണ്ടു പോകുമ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷന് അതൊരു വലിയ ബാധ്യതയാകും.
പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയും
ഒരു അഡീഷണൽ ഡയലോഗ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ഏതെങ്കിലും ഡയലോഗ് നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയാൽ അവ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിലാണ്. അഭിനയിച്ച അതേ ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ അഡീഷണൽ ആയി ഡബ്ബ് ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ ശബ്ദം നൽകേണ്ടി വന്നാൽ ആ ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം മുഴുവൻ ഡബ്ബ് ചെയ്യണം. ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നിർമിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ ഇപ്പോൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാം, ധാരാളം മാർഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്.
നിർമിത ബുദ്ധിയെ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഒരിക്കലുമില്ല. ഏതൊരു സാങ്കേതികവിദ്യയും ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. പണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കടന്നുവന്നപ്പോഴും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു. നിർമിതബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് എന്തും ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഒരു സൃഷ്ടി എഐ ആണോ അതോ ഒറിജിനൽ ആണോ എന്ന് നമ്മളെപ്പോലുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് മനസ്സിലാകും. എഐ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു നിർമാതാവോ സംവിധായകനോ സംതൃപ്തിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതും.
മോക് ഷൂട്ടും കോടതിയിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും
'ന്നാ താൻ കേസുകൊട്' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ സൗണ്ട് ഡിസൈനും സംഗീത സംവിധാനവും ഞാൻ തന്നെയാണ് നിർവഹിച്ചത്. ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഒരു മോക് ഷൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നു— അതായത് മറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു ട്രയൽ ഷൂട്ടിങ്. അതിലൂടെ ഒറിജിനൽ വേർഷൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് വരുമെന്ന് കൃത്യമായ ധാരണ ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൗണ്ട് ഡിസൈൻ മേഖലയിൽ ഒന്നിലേറെ തവണ പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു.
നിരവധി തവണ ട്രയൽ നോക്കിയ ശേഷമാണ് ഒറിജിനൽ പ്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. അതിനുള്ള സമയവും സാഹചര്യവും ആ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സമയം വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഘടകമാണ്, എങ്കിലേ ഗുണനിലവാരമുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രേക്ഷകന് നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും ചില സിനിമകൾക്ക് ഒരു മാസത്തിൽ താഴെയായിരിക്കും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷന് സമയം ലഭിക്കുക.
കോടതി രംഗങ്ങളിൽ ഒക്കെ ശബ്ദം കൊണ്ടും സംഗീതം കൊണ്ടും ധാരാളം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ആദ്യം പല സീനുകൾക്കും സാധാരണ സംഗീതമാണ് നൽകിയത്. പിന്നീടാണ് പ്രാവിൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ടും പേനയുടെ ശബ്ദം കൊണ്ടും പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കി നോക്കിയത്. അത് ചെയ്തു നോക്കിയപ്പോഴാണ് യോജിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടത്, അല്ലാതെ ആദ്യമേ പ്ലാൻ ചെയ്തതല്ല.
ക്ലാസിക് ഗാനത്തിൻ്റെ പുനഃസൃഷ്ടി
'ന്നാ താൻ കേസുകൊട്' ചിത്രത്തിൽ 'ദേവദൂതർ പാടി' എന്ന ഗാനം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 90-കളിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ടുതന്നെ അന്നത്തെ പാട്ടുകളുടെ സൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ രീതി എനിക്കറിയാം. പക്ഷേ അന്നത്തെ അതേ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ്സ് തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയകാലത്ത് അതേ ഗാനം റീക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതേ സൗണ്ടിങ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല, അനലോഗും ഡിജിറ്റലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ. പണ്ട് ഡിവോഷണൽ ഗാനങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് പരിചയമുള്ള ജാക്സൺ ചേട്ടൻ എന്നൊരു മ്യൂസിഷ്യനുണ്ട്. 'ദേവദൂതർ പാടി' എന്ന ഗാനത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായം തേടി. അക്കാലത്തെ സിന്ത് ടോൺ സെലക്ഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ജാക്സൺ ചേട്ടനാണ് എന്നെ സഹായിച്ചത്.
ഒരു പുതിയ ഗാനം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമല്ല ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്ലാസിക് ഗാനം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സംഗീത സംവിധായകനുള്ളത്. 99.9 ശതമാനം ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടിയോട് നീതിപുലർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അതിനു മുകളിൽ കൊടുക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടാറ്. 'ദേവദൂതർ പാടി' ഗാനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാം പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ബിജു നാരായണൻ ചേട്ടനെ വിളിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം വന്നു പാടാം എന്ന് സമ്മതിച്ചു. സാധാരണ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാണ് പഴയ ഗാനങ്ങളെ റീമിക്സ് ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കാറ്. പക്ഷേ 'ദേവദൂതർ പാടി' എന്ന ഗാനത്തിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിൽ അടക്കം സമാനതകൾ ആവശ്യമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് റീക്രിയേഷൻ എന്നൊരു കോൾ ഞങ്ങൾ എടുത്തത്.
സിനിമയുടെ സക്സസ് സെലിബ്രേഷൻ സമയത്ത് ഗാനത്തിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സൃഷ്ടാവായ ഔസേപ്പച്ചൻ സാറിനെ നേരിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ഒരിക്കൽ ഹിറ്റായി നിൽക്കുന്ന പാട്ട് വീണ്ടും ഹിറ്റായതിൻ്റെ സന്തോഷം അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. പല അഭിമുഖങ്ങളിലും ഗാനത്തിൻ്റെ പുനഃസൃഷ്ടിയിൽ സത്യസന്ധത പുലർത്തിയെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
നാടൻ ഈണങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് പരീക്ഷണങ്ങളും
'കമ്മട്ടിപ്പാടം' ചിത്രത്തിലെ ഗാനങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്തത് നടൻ വിനായകൻ ചേട്ടൻ ആയിരുന്നു. ഞാൻ മ്യൂസിക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. 'പറ.. പറ.. പടക്കം' ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് പാട്ടുകളുടെ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒപ്പം സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും ഒരുക്കിയത് ഞാൻ തന്നെ. ആ ചിത്രത്തിലെ ഓരോ ഗാനങ്ങൾക്കും ഓരോ കഥയുണ്ട്.
'പറ പറ' എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം കൊയ്ത്ത് സമയത്ത് പാടുന്ന ഗാനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ഒരുക്കിയതാണ്. അതുപോലെതന്നെ മറ്റു ഗാനങ്ങളിൽ കമ്മട്ടിപ്പാടം എന്ന സ്ഥലത്ത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ആലപിക്കുന്ന അയ്യപ്പൻ ഗാനങ്ങളുടെ സ്വാധീനമുണ്ട്. ഇത്തരം പ്രചോദനങ്ങളെ മോഡേൺ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് 'കമ്മട്ടിപ്പാട'ത്തിലൂടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇലക്ട്രോണിക് ജിഗും സിന്തസൈസറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു 'കമ്മട്ടിപ്പാട'ത്തിൻ്റേത്. നിയമാവലികളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രവർത്തിക്കാറില്ല, ഓരോ കാര്യവും ചെയ്തു ചെയ്തതാണ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
സോങ് പ്രൊഡക്ഷനിലെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയും ഇമ്മേഴ്സീവ് സൗണ്ടും
ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗാനം എന്ന് പറയുന്നത് കാതുകൾക്ക് ഇമ്പം പകരാനുള്ളതാണ്. പ്രൊഡക്ഷനിലെ സാങ്കേതിക വളർച്ചയൊക്കെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വളർന്നു വന്നതാണ്. നമ്മൾ ഇന്നും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന 'റോജ'യിലെ ഗാനങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആ ഗാനം ഡോൾബി അറ്റ്മോസിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ ഇനിയൊരിക്കൽ കേൾക്കുമ്പോൾ ആകും ആ ഗാനത്തിൻ്റെ മികവ് കൂടുതലായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക.
ഒരു ഗാനം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സാങ്കേതിക വശങ്ങളെ പറ്റി ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു എൻജിനീയർ ഗാനത്തിൻ്റെ ഏത് എലമെൻ്റ് ആണോ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് ആസ്വാദനം വ്യത്യസ്തപ്പെടാം. പക്ഷേ സംഗീതസംവിധായകൻ ഒരു പാട്ട് സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ പല സ്പീക്കറിൽ കൂടി കറങ്ങി കേൾക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാറില്ല. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇമ്മേഴ്സീവ് ആയ സൗണ്ടിന് പ്രാധാന്യം നൽകി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ ആയിരിക്കണം. സിനിമകളിൽ എപ്പോഴും ഇമോഷനും പശ്ചാത്തലത്തിനും ആണല്ലോ പ്രാധാന്യം നൽകി ഗാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരുപാട് സാങ്കേതികതയെ കുറിച്ച് ഒരു പാട്ട് ഒരുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറില്ല.
സ്വതന്ത്ര സംഗീത സംവിധായകരെ കുറിച്ച്
എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സംഗീതമേഖലയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഭൂരിഭാഗം പേരും സാമ്പത്തിക ലാഭം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നവരല്ല. അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ നല്ലതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അംഗീകരിക്കപ്പെടും. അതിൽ സിനിമ, സ്വതന്ത്ര ആൽബം അങ്ങനെയുള്ള വേർതിരിവുകൾ ഇല്ല.
'ലോക ചാപ്റ്റർ വണ്ണിൻ്റെ' സൗണ്ട് ഡിസൈൻ
സൗണ്ട് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും മ്യൂസിക് ആണെങ്കിലും ഒരു നല്ല സിനിമയുടെ വിജയം എന്നു പറയുന്നത് ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമല്ല, അതൊരു ടീം വർക്കിൻ്റെ പരിണിതഫലമാണ്. 'ലോക' എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൗണ്ട് എഫ്ക്സിനും മ്യൂസിക്കിനും ഡയലോഗിനും ഒക്കെ കൃത്യമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അതൊക്കെ എങ്ങനെ മികച്ച രീതിയിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂട്ടായ തീരുമാനത്തിൽ മാത്രം സംഭവിച്ചതാണ്. ചില സീനുകളിൽ സംഗീതം മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും, ചില രംഗങ്ങളിൽ എഫെക്സുകൾ ഒഴിവാക്കാം. സൗണ്ട് ഡിസൈനർ അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ നിർദ്ദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പ്രതികരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക രംഗത്തിൽ സംഗീതം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ, സംഗീത സംവിധായകൻ അത് പറ്റില്ല, ഞാൻ ചെയ്ത മ്യൂസിക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കാൻ ആകില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണകരമായി വർക്ക് മുന്നോട്ടു പോകില്ല.
'ലോക' സിനിമയിൽ ജേക്സ് ബിജോയ് ചേട്ടൻ ഒരുക്കിയ ഗാനം സീനിനനുസരിച്ച് ഒരു ട്രാൻസിഷനിലൂടെ ഹെഡ്ഫോൺ ശബ്ദത്തിലേക്ക് മാറുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കുക. പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത ഐഡിയ കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. ജേക്സ് ചേട്ടനെ പോലെയുള്ള കലാകാരന്മാരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പലതരം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ലഭിക്കും. വളരെ ഹെൽത്തിയായുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് 'ലോക' പോലെ മികച്ച വർക്കുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല ഡൊമിനിക് അരുൺ എന്ന സംവിധായകനുമായി നമുക്കുള്ള ആത്മബന്ധവും ക്രിയാത്മകമായ ചിന്തകൾക്ക് സഹായകരമായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത 'മൃത്യുഞ്ജയം' എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിലും പണ്ട് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷണങ്ങൾ ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധ്യതകൾ തെളിയുന്നത്. അത് ചെയ്തെടുക്കാൻ തീർച്ചയായും സംവിധായകരുടെ പിന്തുണയും വേണം. ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള സംവിധായകരെല്ലാം അത്തരത്തിൽ സഹൃദയരാണ്. എന്നാൽ ചിലർ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ മടി കാണിക്കും.
മിനിമൽ സംഗീതവും 'ന്നാ താൻ കേസുകൊട്' പരീക്ഷണവും
പണ്ട് സിനിമയുടെ സംഗീതം വിജയ ഘടകമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള സംഗീതം മതിയാകും. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് 'ന്നാ താൻ കേസുകൊട്'. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് രംഗങ്ങളിൽ മാസ് ആയ ഒരു പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കാനാണ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചത്. പക്ഷേ പിന്നീട് രംഗങ്ങളുടെ ഇമോഷണൽ വശം ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന തരത്തിൽ വളരെ മിനിമലായ സംഗീതമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്, അത് വർക്ക്ഔട്ട് ആയി. ചിലപ്പോൾ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഇമോഷൻ എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ നിൽക്കും. അവിടെ സംഗീതം ഒരുപക്ഷേ ശ്രദ്ധ തിരിക്കലാകും.
'2018'-ൻ്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതവും രണ്ട് സംഗീത സംവിധായകരും
'2018' ചിത്രത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിക്ക് പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ്. ക്ലൈമാക്സിനോട് അടുക്കുമ്പോൾ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്ന രംഗമുണ്ട്—സുധീഷ് ചേട്ടൻ ചെയ്ത കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്. എല്ലാ ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾക്കും മിനിമൽ സംഗീതം മതിയായെന്ന് വരില്ല. '2018'-ലെ ഈ പറഞ്ഞ സീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരുപാട് ടെൻഷൻ നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. മഴ, ഇടിവെട്ട്, വെള്ളപ്പൊക്കം അങ്ങനെ പ്രേക്ഷകനെ ഉദ്വേഗജനകമാക്കുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ആണത്. തൊട്ടുമുൻപുള്ള സീനുകളിൽ നിന്നുതന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സീനിനു വേണ്ടിയുള്ള ടെൻഷൻ സംഗീതത്തിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രേക്ഷകന് ഇമ്പാക്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ടോവിനോ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇമ്പാക്ട് ഒരു പീക്ക് ലെവലിലേക്ക് ഉയരുകയും ചെയ്യും. മാത്രമല്ല പ്രേക്ഷകന് ഒരു റിലാക്സേഷൻ ലഭിക്കുന്നതും അപ്പോഴാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സംഗീതം കൊണ്ട് വലിയൊരു ടെൻഷൻ പ്രേക്ഷകരിൽ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രമാണ് കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു സമാധാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അവിടെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സംഗീതം തന്നെ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം ഏരിയകളിൽ സംഗീതസംവിധായകൻ സ്വയം ഒന്ന് പമ്പ് ചെയ്യണം.
നോബിൾ ചേട്ടനാണ് '2018' സിനിമയുടെ ഗാനങ്ങൾ എല്ലാം ഒരുക്കിയത്. സമയബന്ധിതമായി വർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായപ്പോൾ അവസാന നിമിഷമാണ് ഞാനും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. നോബിൾ ചേട്ടനുമായി എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുള്ളതുകൊണ്ട് അല്ല ഞാൻ ആ സിനിമയിലേക്ക് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. പക്ഷേ രണ്ടുപേരുടെയും ശൈലി വ്യത്യസ്തമല്ലേ. ഒരു സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തല സംഗീതം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിനിമയുടെ ഇമോഷനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. വ്യത്യസ്ത ശൈലിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നവർ ആണെങ്കിലും '2018' എന്ന സിനിമയുടെ ഒറ്റ ഇമോഷൻ ആണല്ലോ രണ്ട് സംഗീത സംവിധായകർക്കും ലഭിക്കുന്നത്. സ്വാഭാവികമായി രണ്ടുപേരുടെയും സംഗീതം മുഴച്ചു നിൽക്കാതെ ബ്ലൻഡ് ആയിക്കോളും. സംവിധായകൻ എന്നൊരു ഫാക്ടർ മറക്കാൻ പാടില്ല. സംഗീതം രണ്ടു വഴിക്ക് പോകാതെ കോഡിനേറ്റ് ചെയ്തു നിർത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കെൽപ്പുണ്ട്. രണ്ടു സംഗീത സംവിധായകർക്കും ഒരേതരത്തിലുള്ള നറേഷൻ ആണല്ലോ ലഭിക്കുക.
ഇഷ്ട മേഖലയും അടുത്ത ചിത്രങ്ങളും
ശബ്ദത്തിൻ്റെയും സംഗീതത്തിൻ്റെയും എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റുകളിലും ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്കിഷ്ടമാണ്. ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനോട് മാത്രം പ്രത്യേകം താൽപര്യമില്ല, സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്.
സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ച 'മെറി ബോയ്സ്' അടുത്തതായി തിയേറ്റുകളിൽ എത്തും. 'ഹാപ്പിലൂപ്' എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ഞാൻ സൗണ്ട് ഡിസൈനറാണ്. പ്രശസ്ത ക്യാമറമാൻ സുജിത്ത് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ചിത്രത്തിലും ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
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