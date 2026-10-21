ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആരാധകർക്ക് സുവർണാവസരം; ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ്ൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളും ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ ആദ്യപതിപ്പ് പുസ്തകങ്ങളും ലേലത്തിന്
പ്രൊപ്സ്റ്റോർ (Propstore) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ദി ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഓക്ഷൻ’ എന്ന ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ 400 ഇനങ്ങളാണുള്ളത്
By PTI
Published : October 21, 2026 at 5:22 PM IST
ലോസ് ആഞ്ചലസ്: ഹോളിവുഡിലെ പ്രശസ്ത ചാരനായ ജെയിംസ് ബോണ്ടിൻ്റെ സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും വാച്ചുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപൂർവ വസ്തുക്കൾ ആഗോള ഓൺലൈൻ ലേലത്തിന്. ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് നായകനായ ‘സ്കൈഫാൾ’ (Skyfall) സിനിമയിൽ ധരിച്ച ടോം ഫോർഡ് സ്യൂട്ട്, ഒമേഗ വാച്ചുകൾ, സിനിമാ പോസ്റ്ററുകൾ, ബോണ്ട് നോവലുകളുടെ ആദ്യപതിപ്പുകൾ തുടങ്ങി ആരാധകർക്ക് സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്ന നിരവധി ശേഖരങ്ങളാണ് ലേലത്തിലുള്ളത്.
പ്രൊപ്സ്റ്റോർ (Propstore) സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ‘ദി ജെയിംസ് ബോണ്ട് ഓക്ഷൻ’ എന്ന ഓൺലൈൻ ലേലത്തിൽ 400 ഇനങ്ങളാണുള്ളത്. 1962-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഡോ. നോ’ (Dr. No) മുതൽ 2021-ലെ ‘നോ ടൈം ടു ഡൈ’ (No Time to Die) വരെയുള്ള ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒക്ടോബർ 27 വരെയാണ് ലേലം നടക്കുകയെന്ന് ‘ദി ഹോളിവുഡ് റിപ്പോർട്ടർ’ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
ഡാനിയൽ ക്രെയ്നിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് 53,000 ഡോളർ വരെ
2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘സ്കൈഫാൾ’ സിനിമയിൽ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ധരിച്ച ടോം ഫോർഡ് സ്യൂട്ട്, ഷർട്ട്, കഫ്ലിങ്കുകൾ എന്നിവയാണ് ലേലത്തിലെ പ്രധാന ആകർഷണങ്ങൾ. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 53,000 ഡോളർ വരെ വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ താരം ഉപയോഗിച്ച ഒമേഗ വാച്ച്, ടോം ഫോർഡ് സൺഗ്ലാസുകൾ, മറ്റ് വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ലേലത്തിനുണ്ട്.
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‘നോ ടൈം ടു ഡൈ’ എന്ന ചിത്രത്തിൽ അന ഡി അർമാസ് ധരിച്ച വസ്ത്രവും ചെരിപ്പുകളും ലേലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവയ്ക്കും ഏകദേശം 53,000 ഡോളർ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ബോണ്ട് സിനിമകളിലെ താരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച വസ്ത്രങ്ങളും അനുബന്ധ വസ്തുക്കളും സ്വന്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അപൂർവ അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത്.
സിനിമകളുടെ ചിത്രീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്ക് പുറമേ, ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടവായ ഇയാൻ ഫ്ലെമിങ്ങിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ലേലത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ ഇനങ്ങളാണ്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് നോവലുകളുടെ 14 ആദ്യപതിപ്പുകൾ അടങ്ങിയ ശേഖരത്തിന് 50,000 ഡോളറിലധികം വില ലഭിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ.
ഡോ. നോ പോസ്റ്ററും ‘ഒക്ടോപസി’ ക്ലാപ്പർബോർഡും ലേലത്തിൽ
1962-ലെ ഡോ. നോ സിനിമയുടെ ലിനൻ പിന്തുണയുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ക്വാഡ് പോസ്റ്ററും 1983-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ഒക്ടോപസി സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്ലാപ്പർബോർഡും ലേലത്തിനുണ്ട്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളുടെ ചരിത്രവും അവയുടെ കലാപരമായ വളർച്ചയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നിരവധി വസ്തുക്കൾ ഈ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ആരാധകർക്ക് അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓർമകൾ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ലേലം ഒരുക്കുന്നതെന്ന് പ്രൊപ്സ്റ്റോറിലെ കൺസൈൻമെൻ്റ് വിഭാഗം ഡയറക്ടർ അലസ്റ്റർ മക്ക്രിയ പറഞ്ഞു.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സിനിമാലോകത്ത് സജീവമായ ജെയിംസ് ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് ഇന്നും വലിയ ആരാധകവൃന്ദമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സീൻ കോണറി, പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നൻ, ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബോണ്ട് താരങ്ങളിലൂടെ പല തലമുറകളിലേക്കും ഈ കഥാപാത്രം എത്തി. ഓരോ തലമുറയ്ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ബോണ്ടും സിനിമയും ഓർമകളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിനിമകൾ, അഭിനേതാക്കൾ, ഗാഡ്ജറ്റുകൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ, യഥാർഥ കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശേഖരണത്തിന് ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ താൽപര്യമുണ്ട്. ഇതാണ് ജെയിംസ് ബോണ്ട് സിനിമകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ വിപണിയെ ഇന്നും സജീവമാക്കുന്നതെന്നും മക്ക്രിയ വ്യക്തമാക്കി.
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