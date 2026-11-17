ആദ്യം പരിഹാസം, ഒടുവിൽ നെഞ്ചിലേറ്റി! പ്രചോദനമാണ് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന്റെ ജെയിംസ് ബോണ്ട്
ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ആരാധകരും നിരൂപകരും മുറവിളി കൂട്ടി. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരവും ഒരുപക്ഷേ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ആണ്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 17, 2026 at 11:26 AM IST
ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ആറ് നടന്മാരിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനമാണ് ഇപ്പോൾ പടിയിറങ്ങിയ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിനുള്ളത്. ദി മോഡേൺ ബോണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശേഷണം തന്നെ. ഒ ജി ബോണ്ടായ ഷോൺ കോണറി തന്നെയാണ് ബോണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ചതിൽ ഒന്നാമൻ, ആദ്യ നായകൻ. ജെയിംസ് ബോണ്ട് എന്ന കഥാപാത്രം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത താരം. കഥാപാത്രത്തിന്റെ സ്റ്റൈൽ, സ്വാഗ് മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ ഒക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിൽ കോറിയിട്ട അഭിനേതാവ്. അതിനൊരു കോട്ടം വർഷങ്ങൾ എത്ര കഴിഞ്ഞാലും തട്ടുകയില്ല.
പിന്നീട് പലരും ബോണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളായി പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നാൻ ബോണ്ട് കുപ്പായം അണിഞ്ഞപ്പോൾ ലഭിച്ച ജനസ്വീകാര്യത ഏറെ വലുതായിരുന്നു. ഏറ്റവും സുന്ദരനായ കഥാപാത്രത്തോട് പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ നീതിപുലർത്തുന്ന രൂപസാദൃശ്യമുള്ള ബോണ്ട്. ഏറ്റവും സ്റ്റൈലിഷ് ബോണ്ട് എന്നും പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നാന് വിശേഷണം ഉണ്ട്. അദ്ദേഹം നായകനായി എത്തിയ ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളായ ഗോൾഡൻ ഐ, ടുമാറോ നെവർ ഡൈസ് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ ബോക്സ് ഓഫീസ് ചരിത്രമായി. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നാന്റെ ബോണ്ട് സീരീസിൽ നിന്നുള്ള പടിയിറക്കം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ജെയിംസ് ബോണ്ട് ആരാധകർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
പിയേഴ്സ് ബ്രോസ്നാനോട് ഉണ്ടായിരുന്ന ആരാധനയും ഇഷ്ടവും തന്നെയാണ് പിന്നീട് ജെയിംസ് ബോണ്ടായി അവസരം ലഭിച്ച ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗനോടുള്ള വെറുപ്പായി മാറിയതും. ജെയ്സ് ബോണ്ട് സീരീസ് സിനിമകളിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ചലച്ചിത്രമായി ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ആദ്യം വേഷമിട്ട കാസിനോ റോയൽ മാറിയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ അംഗീകരിക്കാൻ പ്രേക്ഷകർ അപ്പോഴും തയ്യാറായില്ല. അതുതന്നെയാണ് ഒരുപക്ഷേ രണ്ടാമത്തെ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്യാ ക്വാണ്ടം ഓഫ് സോലെസിന് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രത്തേക്കാൾ മികച്ച രീതിയിൽ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ തിളങ്ങാൻ സാധിക്കാതെ പോയതും. ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായിരുന്നു ക്വാണ്ടം ഓഫ് സ്വലേസ്.
കാസനോ റോയൽ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പ്രൊമോഷണൽ വേളയിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ജെയിംസ് ബോണ്ടിന് സ്വാഗതം എന്ന പ്ലക്കാർഡുകളാണ് ആരാധകർ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത്. വളരെ ഉറച്ച ശരീരമുള്ള, ഉയരം കുറഞ്ഞ ഇയാൾ ബോണ്ട് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ യോഗ്യതയില്ലെന്ന് ആരാധകരും നിരൂപകരും മുറവിളി കൂട്ടി. സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ തുടക്കകാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം ട്രോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട ചലച്ചിത്ര താരവും ഒരുപക്ഷേ ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗ് ആണ്. ഇംഗ്ലീഷ് പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ പുതിയ ബോർഡിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാർട്ടൂൺ സ്റ്റോറികൾ പതിവായി. മറ്റുള്ള ബോണ്ടുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് ഒട്ടും സ്വാഗും സ്റ്റൈലും ഇല്ലെന്ന തരത്തിൽ ആദ്യകാല സോഷ്യൽ മീഡിയ ബോഡി ഷേമിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നീളം കുറഞ്ഞ കുറ്റി മുടിയും പരിഹാസപാത്രമായി. കാസിനോ റോയൽ എന്ന ചിത്രത്തിനു മുൻപ് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തോളം ആരാധകരും നിരൂപകരും ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് പകരം മറ്റൊരു നടനെ കണ്ടെത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് എം ജി എം സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒപ്പുവച്ച നിവേദനം സമർപ്പിച്ചതും ലോക സിനിമാ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.
എന്നാൽ ആരാധകരുടെ ആവശ്യത്തെ മുഖവിലക്കെടുക്കാൻ നിർമ്മാണ കമ്പനിയും സംവിധായകനായ മാർട്ടിൻ ക്യാമ്പെല്ലും തയ്യാറായില്ല. എതിർപ്പുകളിൽ തളരാതെ ഡാനിയൽ ക്രയിഗ് തലയുയർത്തി നിന്നു. ആദ്യചിത്രം 600 മില്യൺ ഡോളറാണ് ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാരിയത്.
പിന്നീടുള്ള 15 വർഷത്തിൽ അഴകിയ രാവണൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ പ്രശസ്ത ഡയലോഗ് പോലെ വെറുത്തു വെറുത്തു ഒടുവിൽ അത് അയാളോടുള്ള ഇഷ്ടമായി മാറി. ബോണ്ടായി വേഷപ്പകർച്ച നടത്തിയ 15 വർഷത്തിനിടയിൽ വെറുത്തവർ പോലും അയാളുടെ ആരാധകരായി. ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഇമോഷണൽ വശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന, ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിൽ അതിസാഹസികനായ ബോണ്ട് എന്ന വിശേഷണം ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് നേടിയെടുത്തു.
അവസാന ബോണ്ട് ചിത്രമായ ടുമാറോ നെവർ ഡൈസിൽ ലോകത്തിനുവേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന ബോണ്ട് കഥാപാത്രം ഏതൊരു പ്രേക്ഷകനെയും കണ്ണീരണിയിക്കും.
എന്തായാലും ഡാനിയൽ ക്രെയ്ഗിന് തുടക്കകാലത്ത് ലഭിച്ച എതിർപ്പുകൾ റോബർട്ട് പാറ്റിൻസണ്ണിന് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കരിയറിലെ ഹിറ്റ് വാമ്പയർ കഥാപാത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ധാരാളം ട്രോളുകളും സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് . പുതിയ ബോണ്ട് രക്തം കുടിക്കുന്ന വാമ്പയർ ആയിരിക്കുമോ എന്ന തമാശ രൂപത്തിലുള്ള സംശയവും പ്രേക്ഷകർ ഉന്നയിക്കുന്നു. റോബർട്ട് പാറ്റിൻസൺ അഭിനയിച്ചു ഹിറ്റായ ടുലൈറ്റ് എന്ന സിനിമ സീരീസിനെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ഇത്തരം തമാശകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ലോകത്ത് അരങ്ങേറുന്നത്.