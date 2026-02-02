ചരിത്രം കുറിച്ച് ലാമര്; ഗ്രാമിയില് തിളങ്ങി ദലൈലാമയും സ്പില്ബര്ഗും, കെ പോപ്പിനും പുരസ്കാരം
ദലൈലാമയ്ക്ക് 90 ാം വയസില് ആദ്യ ഗ്രാമി പുരസ്കാരം. പ്രഖ്യാപിച്ചത് 68 ാമത് ഗ്രാമി പുരസ്കാരം.
68 ാമത് ഗ്രാമി പുരസ്കാര തിളക്കത്തില് ടിബറ്റന് ആത്മീയ ഗുരു ദലൈലാമയും ഹോളിവുഡ് സംവിധായകന് സ്റ്റീവന് സ്പില്ബര്ഗും കെ പോപ്പും. മികച്ച ഓഡിയോ ബുക്ക് , നരേഷന് , സ്റ്റോറി ടെല്ലിംഗ് ആന്ഡ് റെക്കോര്ഡിങ് എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങളാണ് ദലൈലാമ സ്വന്തമാക്കിയത്.
ദലൈലാമയുട ആദ്യ ഗ്രാമി പുരസ്കാരമാണിത്. മ്യൂസിക് ഫോർ ജോൺ വില്യംസ്’ മികച്ച സംഗീത സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം നേടിയതോടെയാണ് സ്റ്റിവന് സ്പില്ബര്ഗിന് ആദ്യമായി ഗ്രാമി അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത്. ഇതോടെ, എമ്മ, ഗ്രാമി, ടോണി, ഓസ്കര് എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങള് നേടിയ കലാകാരനായി സ്പില്ബര്ഗ് മാറി. ഡീമൺ ഹണ്ടേഴ്സി’ലെ ‘ഗോൾഡൻ’ എന്ന മികച്ച ഗാനത്തിലൂടെയാണ് കെ പോപ്പ് പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹനായത്.
അമേരിക്കൻ ഗായികയും ഗാനരചയിതാവും നടിയുമായ ലേഡി ഗാഗയും ആദ്യമായി ഗ്രാമി പുരസ്കാരം നേടി. ‘ആബ്ര കാ ഡാബ്ര’യിലൂടെ ഡാന്സ് പോപ്പ് റെക്കോര്ഡിങ് വിഭാഗത്തിലാണ് അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കിയത്. അമേരിക്കന് റാപ്പര് കെന്ഡ്രിക് ലാമര് റാപ്പ് വിഭാഗത്തില് മൂന്ന് പുരസ്കാരങ്ങളാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗ്രാമി പുരസ്കാര ചരിത്രത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതല് അവാര്ഡുകള് നേടിയ ഹിപ് ഹോപ് താരം എന്ന നേട്ടവും ലാമര് സ്വന്തമാക്കി. 26 അവാര്ഡുകളാണ് ഇതുവരെ ലാമര് സ്വന്തമാക്കിയത്. ഒന്പത് നോമിനേഷനുകളാണ് ലാമര്ക്ക് ഗ്രാമിയില് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പുലിസ്റ്റര് വിജയി കൂടിയാണ് ലാമര്.
മികച്ച ഗ്ലോബല് മ്യൂസിക് പെര്ഫോമന്സിന് ലാറ്റിൻ റാപ്പറായ ബാഡ് ബണ്ണിക്ക് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. അതേസമയം, ഇന്ത്യയുടെ പ്രതീക്ഷകളായിരുന്ന സിദ്ധാന്ത് ഭാട്ടിയ, ചാരു സുരി, അനുഷ്ക ശങ്കർ എന്നിവർക്ക് പുരസ്കാരം നേടാനായില്ല.
ഞായറാഴ്ച ഉച്ചക്കഴിഞ്ഞ് നടന്ന പ്രീമിയര് ചടങ്ങിലാണ് 90 ാംവയസില് 14 ാമത് ദലൈലാമയുമായ ആദ്യമായി ഗ്രാമി അവാര്ഡ് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. ദലൈലാമയ്ക്ക് വേണ്ടി അവാർഡ് സ്വീകരിച്ചത് സംഗീതജ്ഞൻ റൂഫസ് വെയ്ൻറൈറ്റ് ആയിരുന്നു.
"നന്ദിയോടും വിനയത്തോടും" കൂടിയാണ് തനിക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചതെന്നും അത് "നമ്മുടെ പൊതുവായ സാർവത്രിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുള്ള" അംഗീകാരമാണെന്നും ആദ്യ ഗ്രാമി പുരസ്കാരം നേടിയതിനെക്കുറിച്ചതിന് ശേഷം ദലൈലാമ പറഞ്ഞു.
"ഇതിനെ വ്യക്തിപരമായ ഒന്നായി ഞാൻ കാണുന്നില്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ പൊതുവായ സാർവത്രിക ഉത്തരവാദിത്തത്തിനുള്ള അംഗീകാരമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. സമാധാനം, അനുകമ്പ, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയോടുള്ള കരുതൽ, മാനവികതയുടെ ഏകത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ എന്നിവ എട്ട് ബില്യൺ മനുഷ്യരുടെയും കൂട്ടായ ക്ഷേമത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രാമി അംഗീകാരം ഈ സന്ദേശങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നതിൽ ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ്," തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എക്സിൽ ഒരു പോസ്റ്റിൽ ആത്മീയ നേതാവ് പറഞ്ഞു.
ലോസ് ആഞ്ജലീസിലെ ക്രിപ്റ്റോ ഡോട്ട്കോം അരീനയായിരുന്നു ഗ്രാമ പുരസ്കാര വേദി. 100 വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് ഗ്രാമി പുരസ്കാരം ഇത്തവണ മത്സരം നടന്നത്. ഹാസ്യതാരവും എഴുത്തുകാരനുമായ നടനും ട്രെവര് നോവയായിരുന്നു അവതാരകന്. തുടര്ച്ചയായി ഇത് ആറാം തവണയാണഅ ട്രെവര് ഗ്രാമിയുടെ അവതാരകനാകുന്നത്.
