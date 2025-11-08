ETV Bharat / entertainment

കടന്നാക്രമിച്ച് ഒരു നടനോട് ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കുമോ? ബോഡി ഷെയിമിംഗ് വിഷയത്തില്‍ പ്രസ്‌താവന ഇറക്കി ഗൗരി കിഷന്‍; മാപ്പ് പറഞ്ഞ് യൂട്യൂബര്‍

പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ ബോഡി ഷെയിമിംഗിന് വിധേയയായ സംഭവത്തില്‍ തനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയവര്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് നടി ഗൗരി കിഷന്‍. സമാനമായ അനുഭവങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ശബ്‌ദമുയര്‍ത്താന്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും ഗൗരി പറയുന്നു.

Gowri Kishan Gowri Kishan statement Body shaming ഗൗരി കിഷന്‍
Gowri Kishan (Gowri Kishan Instagram)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 8, 2025 at 4:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

സിനിമ പ്രൊമോഷന്‍റെ ഭാഗമായുള്ള പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ ബോഡി ഷെയിമിംഗിന് വിധേയയായ സംഭവത്തില്‍ തനിക്ക് പിന്തുണ നല്‍കിയവര്‍ക്ക് നന്ദി അറിയിച്ച് നടി ഗൗരി കിഷന്‍. തനിക്ക് നേരെയുണ്ടായ ബോഡി ഷെയിമിംഗ് അനുഭവത്തെ കുറിച്ചും ഇതുപോലുള്ള അനുഭവങ്ങളുണ്ടായാല്‍ ശബ്‌ദമുയര്‍ത്താന്‍ ആര്‍ക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും ഗൗരി പറയുന്നു. സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്‌താവനയിലാണ് നടി ഇക്കാര്യം വ്യക്‌തമാക്കിയത്.

"എല്ലാവര്‍ക്കും നമസ്‌കാരം, പത്രസമ്മേളനത്തിനിടെ ഒരു യൂട്യൂബ് വ്‌ളോഗറും ഞാനും തമ്മില്‍ നടന്ന വാഗ്‌ദാനം അപ്രതീക്ഷിതമായി രൂക്ഷമായി. കലാകാരന്‍മാരും മാധ്യമങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പ്രോത്സഹിപ്പിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോള്‍ നടന്ന ഈ വിഷയത്തിന് പിന്നിലുള്ള വിശാലമായ പ്രശ്‌നത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു.

പൊതുരംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വ്യക്‌തി എന്ന നിലയില്‍ സമൂഹത്തിന്‍റെ വിലയിരുത്തല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്‍റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഒരു വ്യക്‌തിയുടെ ശരീരത്തെയോ രൂപത്തെയോ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ അത് നേരിട്ടായാലും അല്ലാതെ ആയാലും, ഒരു കാരണവശാലും ഉചിതമല്ല.

അവിടെ വന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നോട് ഞാന്‍ ചെയ്‌ത സിനിമയെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് പോകുന്നു. ഇതേ ശൈലിയില്‍ ഇതുപോലെ കടന്നാക്രമച്ച് കൊണ്ട് അവര്‍ ഒരു നടനോട് ഇതേ കാര്യം ചോദിക്കുമോ എന്നും എനിക്ക് സംശയം തോന്നാതിരുന്നില്ല.

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യത്തില്‍ എന്‍റെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ ഞാന്‍ കൃതജ്‌ഞത രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഞാന്‍ അവിടെ പ്രതികരിച്ചത് എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല, സമാനമായ അനുഭവം നേരിട്ട ഏതൊരാള്‍ക്കും വേണ്ടിയാണ്. എന്നാല്‍ യാഥാര്‍ത്ഥ്യം അല്ലാത്ത സൗന്ദര്യ സങ്കല്‍പ്പങ്ങളെ നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ട് തമാശ എന്ന പേരില്‍ ബോഡി ഷെയിമിംഗ് സാധാരണമാക്കുന്ന പ്രവണത ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്.

ഇത് പുതിയ കാര്യമല്ല, ഇതുപോലുള്ള അനുഭവം നേരിട്ട ആര്‍ക്കും ശബ്‌ദം ഉയര്‍ത്താന്‍ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കുന്ന സംഭവമായി ഇത് മാറുമെന്ന് ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുക്ക് നമ്മുടെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍, തെറ്റാണെങ്കില്‍ ചോദ്യം ചെയ്യാന്‍ ഈ ദുഷിച്ച രീതി അവസാനിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കാന്‍ അവകാശം ഉണ്ട്.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്‌തിയെ ലക്ഷ്യം വയ്‌ക്കാനോ ഉപദ്രവിക്കാനോ ഉള്ള ആഹ്വാനമായി ഇതിനെ കാണരുതെന്നും ഞാന്‍ വ്യക്‌മാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പകരം, കൂടുതല്‍ സ്‌നേഹത്തോടെയും മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്‌പ്പായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണയ്‌ക്ക് ഞാന്‍ അങ്ങേയറ്റം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് തീര്‍ത്തും അപ്രതീക്ഷിതവും എന്നെ സാന്ത്വനിപ്പിക്കുന്നതുമായിരുന്നു.

ചെന്നൈ പ്രസ് ക്ലബ്ബ്, അമ്മ അസോസിയേഷന്‍, സൗത്ത് ഇന്ത്യ നടികര്‍ സംഘം എന്നിവര്‍ എനിക്ക് പിന്തുണയുമായി നല്‍കിയ പ്രസ്‌താവനകള്‍ക്ക് നന്ദി. മാധ്യമങ്ങള്‍ക്കും ഈ അചഞ്ചലമായ പിന്തുണ്‌ക്ക് ഞാന്‍ നന്ദി പറയുന്നു. സ്‌നേഹം മാത്രം." -ഇപ്രകാരമാണ് ഗൗരി പുറത്തുവിട്ട പ്രസ്‌താവന.

അതേസമയം തന്നെ ബോഡി ഷെയിമിംഗ് നടത്തിയ സംഭവത്തില്‍ യൂട്യൂബര്‍ ആര്‍.എസ് കാര്‍ത്തിക് ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു. തന്‍റെ ചോദ്യത്തില്‍ നടിക്ക് മനോവിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും കാര്‍ത്തിക് പറഞ്ഞു.

Also Read: ശരിക്കും ഇവരാണ് കട്ടപ്പമാര്‍..പുറത്തു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ബിബി ഹൗസില്‍ ബോംബ് പൊട്ടിച്ച് ആദില; കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും അനുമോളെ വിശ്വസിക്കാതെ മത്സരാര്‍ത്ഥികള്‍

TAGGED:

GOWRI KISHAN
GOWRI KISHAN STATEMENT
BODY SHAMING
ഗൗരി കിഷന്‍
GOWRI KISHAN ABOUT BODY SHAMING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

'ദിസ് ടൈം ഫോർ ഇന്ത്യ'..! മൂന്നാം മൂഴത്തില്‍ പി​ഴ​ക്കാതെ, ലോകകപ്പ് കിരീടത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ഇതാ..

ബലാബലം, ത്രിശങ്കു, തൂക്കുഭരണം, എല്ലാം തീര്‍ക്കുമോ പുത്തന്‍ വാര്‍ഡുകള്‍; പുതുതായെത്തിയത് 1501 വാർഡുകള്‍

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2025: കനല്‍ ഒരു തരി; ദിവ്യ ഗൗതം-ഇടത് പാര്‍ട്ടിയിലെ ഏക വനിതാ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി, സുശാന്ത് രജപുതുമായി ബന്ധം അറിയാം

പിഎം ശ്രീ ഫണ്ട് വേണ്ട, കേരളം കേന്ദ്രത്തോട് ചോദിക്കുന്ന എസ്‌എസ്‌കെ ഫണ്ട് എന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.