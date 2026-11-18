ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രം! റൊമാന്സും ഹ്യൂമറും ത്രില്ലറും ചേർന്ന 'ക്രിംസൺ പിയറിന്' തുടക്കം
നടന്മാരായ അച്ഛനും മക്കളും ഒന്നിക്കുന്നുവെന്ന പ്രത്യേകതയും ഈ ചിത്രത്തിനുണ്ട്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 12:27 PM IST
ബ്ലൂ ഹെയ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ പ്രശാന്ത് പന്മനാഭൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന 'ക്രിംസൺ പിയർ' എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ പൂജയും സ്വിച്ചോൺ കർമവും കോഴിക്കോട് മുക്കത്ത് നടന്നു. റൊമാൻസിനും ഹ്യൂമറിനും പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ചിത്രം രണ്ടാം പകുതിയിൽ ത്രില്ലർ മൂഡിലേക്ക് മാറുന്ന രീതിയിലാണ് ഒരുക്കുന്നത്.
സിദ്ദിഖ്, ബാബുരാജ്, ഷഹീൻ സിദ്ദിഖ്, അക്ഷയ് ബാബുരാജ്, ഷോൺ ജോയ്, ഹരീഷ് കണാരൻ, സോഹൻ സീനുലാൽ, കൃഷ്ണപ്രസാദ്, അപ്പുണ്ണി ശശി, വിജിലേഷ്, അമൃത വർഷിണി, അനു, ഷിമി, ജിത്തു അഭിമന്യു, മനു പ്രശാന്ത്, ശിവദാസ് കണ്ണൂർ, രഞ്ജിത്ത്, വിനീത് തട്ടിൽ, നന്ദിത എന്നിവർ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.
'ആരം' എന്ന ചിത്രത്തിനു ശേഷം സിദ്ദിഖും മകൻ ഷഹീൻ സിദ്ദിഖും വീണ്ടും ഒന്നിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ബാബുരാജിന്റെ മകൻ അക്ഷയ് ബാബുരാജിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രവുമാണ്. ഈ ചിത്രമായ 'ക്രിംസൺ' പിയറിലും അച്ഛനും മകനും ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു. അമൃതവർഷിണി നന്ദിനി .എസ്. ചെറിയാൻ എന്നിവരാണ് ചിത്രത്തില് നായികമാരായി എത്തുന്നത്.
പുതിയ തലമുറയില്പ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം കൂടിയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. കോളജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി എത്തിയ നാലുയുവാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ കഥ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇവർ സ്വയം തൊഴിൽ കണ്ടെത്തുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ അരങ്ങേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും അതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ കെണിയുമാണ് സംഭവ ബഹുലമായ മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്..
ചിത്രത്തിന് സംഗീതം ഒരുക്കുന്നത് ബിജിപാല് ആണ്.ഗാനത്തിന് വരികള് കുറിക്കുന്നത് സന്തോഷ് വർമ്മ, ഹരിനാരായണൻ എന്നിവരുമാണ്. പ്രമോദ് കെ. പിള്ളയാണ് ഛായാഗ്രഹണം. രതീഷ് രാജ് എഡിറ്റിംഗും, ബില്ല ജഗൻ ആക്ഷനും നിർവഹിക്കുന്നു. ജോസ് വാരാപ്പുഴ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളറും ഗിരീഷ് കൊടുങ്ങല്ലൂർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനറുമാണ്. ജബ്ബാർ മതിലകം ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ്.
മേക്കപ്പ് :മനോജ് അങ്കമാലി, കലാസംവിധാനം :ശ്രീകുമാർ ആലപ്പുഴ, വസ്ത്രലങ്കാരം :കുക്കു ജീവൻ, ഫിനാൻസ് കൺട്രോളർ : പ്രശാന്ത് ചന്ദ്രപ്പൻ, അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ: എ.എം. അജിത് കുമാർ, അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ട്ടേഴ്സ് : നിതീഷ് കോഴിക്കോട്, ബിബി, ശ്രീരാജ് കെ. സ്റ്റിൽസ് : അജീഷ് ആവണി, പി ആർ ഒ: വാഴൂര് ജോസ്.