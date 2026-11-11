"അമ്മയുടെ താലിമാല പണയം വെച്ചാണ് അന്ന് കാർഡെടുത്തത്"; ഫെഫ്കയിലെ 'ലക്ഷങ്ങളുടെ' പിരിവിനെതിരെ അവാർഡ് ജേതാവ്
ഫെഫ്കയുടെ 3 ലക്ഷം രൂപ അംഗത്വ ഫീസിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് സംസ്ഥാന അവാർഡ് ജേതാവും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുമായ മെൽവി. സംഘടനയുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കും പ്രമുഖരുടെ മൗനത്തിനും എതിരെ മെൽവി. ജെ. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 4:45 PM IST
അക്കി വിനായക്
കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷമായി അറുപതോളം സിനിമകളിൽ പ്രവൃത്തിച്ച കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ആണ് മെൽവി. ജെ. ഫ്രെയിമുകൾക്കും കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും പുതിയ നിറവും ശൈലിയും നൽകി, ദേശീയ- സംസ്ഥാന തലങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ മെൽവിൻ മലയാള സിനിമ വിടുന്നു എന്ന വാർത്ത വലിയ ഞെട്ടലോടെയാണ് സിനിമാ ലോകം കേട്ടത്. 'ലോക', 'മിന്നൽ മുരളി' തുടങ്ങി നിരവധി ചിത്രങ്ങളുടെ വസ്ത്രാലങ്കാരം നിർവഹിച്ച് മികച്ച കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ മെൽവി, ഫെഫ്ക സംഘടന ഈടാക്കുന്ന ഭീമമായ അംഗത്വ ഫീസിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംഘടനയുടെ ചൂഷണങ്ങൾക്കും പ്രമുഖരുടെ മൗനത്തിനും എതിരെ മെൽവി. ജെ. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
സിനിമാ യാത്രയും പ്രതിസന്ധികളും
ഒരു വ്യക്തി സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരിക, അവിടെ നിലനിൽക്കുക, നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യുക എന്നത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി തുടരുന്ന എൻ്റെ സിനിമ യാത്രയുടെ കഥയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സിനിമാ സംഘടനകളും അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നല്ലതുതന്നെ. പക്ഷേ, അംഗത്വ ഫീസ് എന്ന നിലയിൽ വലിയ തുക ചെലവഴിച്ചാൽ മാത്രമാണ് സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്ന സാഹചര്യം വലിയ ബുദ്ധിമുണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചെന്നൈയിലെ ചലച്ചിത്ര സംഘടനയിലായിരുന്നു എനിക്ക് ആദ്യം മെമ്പർഷിപ്പ്. അവിടെ മൂന്നു ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നു അംഗത്വ ഫീസ്. പിന്നീട് മലയാള സിനിമയിൽ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫെഫ്കയിൽ അംഗത്വം എടുത്തേ മതിയാകൂ എന്ന സ്ഥിതിവിശേഷമുണ്ടായി. ഈ നിർബന്ധിത പിരിവിനെതിരെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു.
അമ്മയുടെ താലിമാലയും കറുത്ത യാഥാർഥ്യങ്ങളും
കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ എനിക്ക് ഒട്ടനവധി സഹപ്രവർത്തകരുണ്ട്. അംഗത്വ ഫീസ് എടുക്കാൻ പണമില്ല എന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്നെയും ഒപ്പമുള്ളവരെയും സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അടിസ്ഥാനമാണുള്ളത്?
എൻ്റെ തന്നെ അനുഭവം പറയാം. ആദ്യ സിനിമയുടെ 90 ശതമാനവും പൂർത്തിയായപ്പോഴാണ് സംഘടന കാർഡില്ല എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എനിക്ക് നിർബന്ധിമായി മാറിനിൽക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ആ ഒരു പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ സഹായിച്ചത് എൻ്റെ അമ്മയാണ്. അമ്മയുടെ താലിമാല പണയം വെച്ചാണ് എനിക്ക് പണം നൽകിയത്. ആ പണം കൊണ്ടാണ് യൂണിയൻ കാർഡ് എടുത്തത്. പുതിയതായി സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന ഒരു സാധാരണ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകന് 2 ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് യൂണിയൻ കാർഡ് എടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ?
ഭീമമായ തടസ്സങ്ങളും ഫെഫ്കയുടെ കണക്കുകളും
ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ അംഗത്വ ഫീസായി ഫെഫ്ക ചോദിക്കുന്ന തുക 3 ലക്ഷം രൂപയാണ്. സഹ ഡിസൈനർക്ക് ഏകദേശം 2 ലക്ഷം രൂപ നൽകണം. ചീഫ് ഡിസൈനർക്ക് ഓരോ സിനിമ കഴിയുമ്പോഴും 2500 രൂപ ലെവി നൽകണം. അതിപ്പോൾ പുതുക്കി 3500 രൂപയിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഈ തുക ഒരുമിച്ച് അടക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല, 50,000 രൂപ നൽകിയാൽ താൽക്കാലിക കാർഡ് ലഭിക്കും, ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്നു ലക്ഷം രൂപ അടച്ചാൽ മതിയെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഒരു ടെക്നീഷ്യന് സിനിമ ഉറപ്പുനൽകാനോ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത ഉറപ്പുവരുത്താനോ സംഘടന ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അംഗത്വ ഫീസും നൽകണം, സിനിമകൾ നമ്മൾ സ്വന്തമായി കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം.
അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം
സമരം ചെയ്യാനോ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം നടത്താനോ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയണം. നമ്മുടെ വർക്കുകളെ പറ്റി പ്രേക്ഷകരും നിരൂപകരും നല്ല അഭിപ്രായം പറയുന്നു. സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ എനിക്ക് ഇനി മുന്നോട്ടുള്ള വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി സ്വയം പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ, മറ്റുള്ളവരുടെ അവസ്ഥ അങ്ങനെയല്ല. ഒരുപാട് പേർ ഒരു അവസരത്തിനു വേണ്ടി പുറത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചിലർ ഒന്നോ രണ്ടോ ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിച്ച് ഇവിടെ ചുവടുറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരാണ്. അംഗത്വ ഫീസ് എന്ന ഭീമമായ തുകയ്ക്കെതിരെ ആരും പ്രതികരിക്കാത്തത് അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭയം കൊണ്ടാണ്.
ഞാൻ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇനി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നോടൊപ്പം സഹകരിക്കുമ്പോൾ സംഘടനയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സമ്മർദ്ദം നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ പലരും നമ്മളെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രതികരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ജീവിക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ നെട്ടോട്ടമോടുന്നതിനിടയിൽ സംഘടനകൾ വലിയ തലവേദനയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. സിനിമാ സംഘടനകളെ ഭയന്ന് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഈ ഭീകരാവസ്ഥ മാറേണ്ടതുണ്ട്. ക്രിയാത്മകമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി.. ആരെങ്കിലും അതിനിടയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാനസികമായി നമ്മൾ തളരും. കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കരിയർ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമ്പോൾ പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട..
തുടക്കക്കാരുടെ സങ്കടങ്ങളും അടഞ്ഞ വാതിലുകളും
ഒരു ചീഫ് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറുടെ സഹായിയായി എത്തുന്നതിൽ ഭൂരിഭാഗവും പുതിയ കുട്ടികളാണ്. എല്ലാവരും നല്ല സാമ്പത്തിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാകണമെന്നില്ല. സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ അംഗത്വ ഫീസ് എന്നൊരു വലിയ ബാധ്യതയാണുള്ളത്. അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയി എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളമാകട്ടെ വളരെ കുറവുമാണ്.
ലൊക്കേഷനുകളിൽ വെച്ച് ഒരുപാട് സങ്കടകരമായ അവസ്ഥകൾ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നിർബന്ധമായി യൂണിയൻ കാർഡ് എടുക്കണം എന്ന് സംഘടന സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമ്പോൾ, ഒപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കഴിവുള്ള പലരെയും നമുക്ക് പറഞ്ഞുവിടേണ്ടതായി വരും. കാരണം യൂണിയനിൽ അടയ്ക്കാൻ അവരുടെ കൈയിൽ പണമുണ്ടാകില്ല. ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയോ മറ്റോ എൻ്റെ ഒപ്പമുള്ളയാൾ യൂണിയൻ കാർഡ് എടുത്തു എന്ന് കരുതുക. അവർക്ക് തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സിനിമയിൽ അവസരം നൽകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. സിനിമയുടെ ബഡ്ജറ്റ്, ലൊക്കേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ എണ്ണത്തിൽ മാറ്റം വരും.
എങ്ങനെയെങ്കിലും പണം സംഘടിപ്പിച്ച് യൂണിയൻ കാർഡുമായി വന്ന എത്രയോ കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷേ പിന്നീട് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അവർക്ക് സിനിമ കിട്ടില്ല. സിനിമ എന്നത് പകുതി അധ്വാനവും പകുതി ഭാഗ്യവുമാണല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ സംഘടനകൾ യൂണിയൻ കാർഡിനായി നിർബന്ധം പിടിക്കാൻ പാടുണ്ടോ?
കൊള്ളയടിക്കുന്ന തുകയും സംഘടനയോടുള്ള ചോദ്യവും
അംഗത്വ ഫീസും ലെവിയും പൂർണമായി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തുകയുടെ വലിപ്പം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കണം. മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസായി 25,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെയാക്കുന്നത് ന്യായമായ തുകയാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയെങ്കിലും അടച്ചുതീർക്കാൻ സാധിക്കും.
സിനിമയിൽ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വന്നാൽ ഫെഫ്ക കൂടെ നിൽക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. സംഘടനയില്ലാതെ സിനിമ മതി എന്ന് ഞാൻ വാദിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, ഫെഫ്ക ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള സിനിമയല്ല ഇപ്പോഴുള്ളത്. തുടക്കകാലത്ത് ഇരുപതിനായിരവും മുപ്പതിനായിരവും രൂപയായിരുന്നു മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ. 250 രൂപയ്ക്ക് പഴയ സംഘടനയായ 'മാക്ട'യിലൊക്കെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തവരെ എനിക്കറിയാം. അതേ സംഘടനയാണ് പെട്ടെന്ന് സ്വിച്ചിട്ടതുപോലെ അടയ്ക്കേണ്ട തുക കുത്തനെ വർധിപ്പിച്ചത്. ഇത് കൊള്ളയടിക്കുകയാണോ അതോ സേവിക്കുകയാണോ? അങ്ങനെയൊരു ചോദ്യത്തിന് തീർച്ചയായും പ്രസക്തിയുണ്ട്.
വിരമിക്കൽ ഫണ്ടും അമിത പിരിവും
സംഘടനയുമായുള്ള ചർച്ചയ്ക്കിടയിൽ എന്തിനാണ് മൂന്നുലക്ഷം രൂപ എന്ന തുക എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. പഴയ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ വിരമിക്കുമ്പോൾ 3 ലക്ഷം രൂപ വിരമിക്കൽ തുകയായി നൽകാനും, പിന്നീട് വന്നവർ വിരമിക്കുമ്പോൾ ആ തുകയോ അതിന് മൂല്യമുള്ളതോ ആയ പെൻഷൻ ആനുകൂല്യമായി നൽകാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ രീതി എന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്.
പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ മൂന്നുലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിലിട്ടാൽ ഇതിൽ കൂടുതൽ തുക പലിശയിനത്തിൽ പത്തോ പതിനഞ്ചോ വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ലഭിക്കില്ലേ?
സംഘടനയ്ക്ക് മുന്നിൽ ബദൽ നിർദേശങ്ങൾ
നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ച ശേഷം മെമ്പർഷിപ്പ് തുകയും ലെവിയും ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. പണം സമ്പാദിക്കലാണ് സംഘടനയുടെ ഉദ്ദേശമെങ്കിൽ അതിനു ധാരാളം മറ്റ് വഴികളുണ്ട്.
സംഘടനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സിനിമാ പഠന കേന്ദ്രങ്ങളോ പരിശീലന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളോ ആരംഭിക്കാം. സിനിമകളിൽ സ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊലീസ് വേഷങ്ങൾ, കോട്ടുകൾ തുടങ്ങിയവ പുറത്തുനിന്നാണ് നിലവിൽ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത്. ഈ വാടക തുക മുഴുവൻ പുറത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. സംഘടനയ്ക്ക് സ്വന്തമായി ഒരു കോസ്റ്റ്യൂം ശേഖരമുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തുപോകുന്ന ഈ വരുമാനം മുഴുവൻ സംഘടനയ്ക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വരും.
ആയിരം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സിന് സംഘടന ജോലി നൽകുകയാണെങ്കിൽ 1000 വരുമാന വാതിലുകളാണ് തുറക്കപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ സംഘടനയിൽ 250-ലധികം ആളുകളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ 120-ഓളം പേർ പൂർണ അംഗങ്ങളല്ല. പണം ഗഡുക്കളായി അടച്ചു തീർക്കുന്നവർക്ക് താൽക്കാലിക മെമ്പർഷിപ്പ് മാത്രമാണ് നൽകുന്നത്. ഈ സിസ്റ്റം മാറണം.
ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ പ്രതികരണവും പിന്തുണയും
കേരളത്തിലെ ഒരുപാട് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സ് എനിക്ക് പരസ്യമായും രഹസ്യമായും പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട നിരവധി സാധാരണക്കാരായ ടെക്നീഷ്യന്മാർ എനിക്ക് മെസ്സേജുകൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു സാഹചര്യവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തുറന്നുപറച്ചിലിന് മുതിർന്നത്. അല്ലാതെ സംഘടനകളെ തകർക്കാനല്ല.
ജോലിക്കാരെ പറഞ്ഞുവിട്ടു എന്ന ആരോപണവും യാഥാർഥ്യവും
ഞാൻ ജോലിക്കാരെ പറഞ്ഞുവിട്ടതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനാണ് സംഘടനയ്ക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചത് എന്നതൊക്കെ അവർ പറയുന്ന വാദങ്ങളാണ്. ഞാനൊരിക്കലും ഒപ്പം കൂട്ടിയവരെ പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകാറില്ല. സംഘടന പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ആ ചോദ്യമെങ്കിലും ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് തികച്ചും തെറ്റാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യക്തികൾക്ക് തൊഴിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനറാണ് ഞാൻ. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ജോലി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതോടെ ഒരുപാട് പേരുടെ ജോലിയും അവസരവും കൂടിയാണ് അവതാളത്തിലാവുന്നത്. ഇതാണോ ഒരു സംഘടന ജോലി എല്ലാവർക്കും സുരക്ഷിതമാക്കും എന്ന് പറയുന്നത്?
ചെന്നൈ കാർഡും ലക്ഷങ്ങളുടെ പെനാൽറ്റിയും
എനിക്ക് ആദ്യം ചെന്നൈ യൂണിയൻ കാർഡാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ മലയാള സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ ലെവിയടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് അടച്ചത്. പിന്നീട് കേരള യൂണിയൻ കാർഡിലേക്ക് മെമ്പർഷിപ്പ് മാറ്റിയപ്പോൾ കൃത്യമായ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സംഘടനകൾ തമ്മിൽ ഉണ്ടായില്ല. ഞാൻ സംഘടനയ്ക്ക് അടച്ചിട്ടുള്ള തുകയൊന്നും ചെന്നൈ യൂണിയനിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെന്നൈ യൂണിയനിൽ എനിക്ക് അടച്ചുതീർക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് 45,000 രൂപയായിരുന്നു.
ഇവിടെ നിന്നുള്ള അപ്ഡേഷൻ പോകാത്തതു കാരണം പെനാൽറ്റിയായി ഒന്നരലക്ഷം രൂപ പെട്ടെന്ന് അടയ്ക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായി. ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് പെനാൽറ്റി. ഏകദേശം 45,000 രൂപ അടയ്ക്കാനുള്ള ബാലൻസുണ്ടായിരുന്നു. പണം കൊടുത്ത് കാർഡ് പുതുക്കാൻ ഞാൻ തയാറായിരുന്നു. പക്ഷേ, ഞാനൊരു സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഫീസ് പ്രശ്നം മുൻനിർത്തി 'മെൽവിനെ തുടർന്ന് സഹകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അഥവാ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം അവതാളത്തിലാകും' എന്ന് സംഘടന നിലപാടെടുത്തു. അങ്ങനെ ഒന്ന് കേട്ടാൽ പിന്നെ നിർമാതാക്കൾക്കും സംവിധായകർക്കും മറ്റു വഴിയില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് സിനിമ പകുതി വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നാട്ടിലെത്തിയത്.
അപേക്ഷിക്കാനില്ല, എങ്കിലും ഭയമില്ല
സംഘടനയുമായി സംസാരിച്ച് പ്രശ്നം തീർക്കാൻ ഞാൻ തയാറായിരുന്നു. എന്നു കരുതി കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി ഞാൻ ഇവിടെ മുൻനിര സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തുടർന്നും ഇവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊരു സ്റ്റേജ് ഒക്കെ ഞാൻ കടന്നുവന്നു. ഇനി അങ്ങനെ അപേക്ഷിച്ചാലും നമ്മളെ വേട്ടയാടുന്ന സാഹചര്യമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്.
അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രതികരിക്കണം. ഞാൻ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇനി വരുന്ന തലമുറകൾക്ക് സംഘടന വലിയ ബാധ്യതയാകും. ഒരു ബലിയാട് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രശ്നം ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നുചെല്ലുന്നത്. നാളെ സിനിമ മേഖലയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികളും യുവതലമുറയും ചിന്തിക്കണം - ഭീമമായ പണം കൊടുത്ത് ഒരു ജോലി വാങ്ങണോ എന്ന്? എന്നാൽ, സംഘടന ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമവും എൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല.
തുറന്ന അവസരങ്ങളും മലയാള സിനിമയുടെ സാധ്യതകളും
ഒരുപാട് പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മലയാളം. മറ്റു ഭാഷാ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർക്ക് ഇവിടെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. സിനിമയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും കോസ്റ്റ്യൂം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റിൽ സോഴ്സിങ്, പർച്ചേസിങ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ഹ്രസ്വകാല ജോലി സാധ്യതകളുണ്ട്. നിലവിലെ ബാറ്റ 1,600 രൂപയാണ്. അത് കുറവാണ്, എങ്കിലും മാസം 40,000 മുതൽ 45,000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത്തരം സാധ്യതകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടാത്തത്?
തുറന്ന അവസരങ്ങളെ സംഘടനകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ്. നിലവിലുള്ളവരുടെ ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതെന്നാണ് അവരുടെ വാദം. എന്നാൽ ഒരു സമയത്ത് സമീറ സനീഷ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിനിമകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ, പിന്നീട് മറ്റൊരാൾക്ക് കൂടുതൽ സിനിമകൾ ലഭിക്കും. ഇതൊരു നല്ല പ്രവണതയാണ്. പുതിയ ആളുകൾ കടന്നുവരട്ടെ. എന്നോടൊപ്പം മലയാള സിനിമയിലെ മുൻനിര കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനേഴ്സിനൊപ്പം മത്സരിക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പക്ഷേ യൂണിയൻ ഫീസ് എന്ന കടമ്പയാണ് അവരെയെല്ലാം പുറത്തു നിർത്തുന്നത്.
ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മത്സരമാണ് വർദ്ധിക്കുക. കഴിവുള്ളവർ സർവേവ് ചെയ്യപ്പെടും. ജോലി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യവും കൂടുതൽ സുഗമമാവും. ഞാൻ ഒരേ സമയം നാല് സിനിമകൾ വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് ഏകദേശം 20 പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ 10 കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർമാർ ഇവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ എത്രപേർക്ക് ജോലി സാധ്യത തെളിയും. അത്രയും സിനിമകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. മലയാള സിനിമയുടെ ഏറ്റവും മികച്ച കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ.
ക്യാമറയ്ക്കുമുന്നിലെ തുടക്കവും ഇന്നത്തെ യാഥാർ്യവും
എൻ്റെ ആദ്യചിത്രമായ 'വെൽക്കം ടു സെൻട്രൽ ജയിൽ' എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷനിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു സിനിമ പൂർണമായി കാണുന്നത്. ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഒരു വസ്ത്രം ആദ്യമായി ക്യാമറാമാൻ അഴകപ്പൻ എന്ന ലെജൻഡറി മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലാണ് കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചത്. അന്നുമുതൽ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം ഞാനും സഞ്ചരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സിനിമ വളരുന്നത് അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ് ഞാൻ.
പഴയ കൺവെൻഷനൽ നിയമങ്ങളൊക്കെ മാറി. കൊവിഡിനു ശേഷമുള്ള സിനിമ ലൊക്കേഷൻ സാഹചര്യങ്ങൾ വിഭിന്നമാണ്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ഒരു നെഗറ്റീവ് റിവ്യൂ കൊണ്ട് സിനിമ തകരുന്ന കാലമാണിത്. സാധ്യതകൾ ഒരുപാടുള്ളപ്പോൾ മറ്റൊരാളുടെ ജോലി നിഷേധിക്കുന്നത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്.
ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പല സിനിമകളിലും എൻ്റെ പേരിൽ സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ തുടർച്ചയായി സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ഒരു രീതിയിലും പ്രതികരിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ എന്തു വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോളൂ... സിനിമ എന്ന സ്വപ്നവുമായി നാട്ടിൽനിന്ന് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പിന്തുണ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. നിലവിൽ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സിനിമകൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും തീർക്കണം. സംഘടനയുടെ അംഗത്വം എടുത്തിട്ട് ഇനി എനിക്ക് സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമില്ല. സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന സിനിമകളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും.
സിനിമാസംഘടനകളെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമുക്ക് നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് മത്സരിക്കാനോ അടി ഉണ്ടാക്കാനോ പോകാത്തത്. അമ്മയും കുറച്ചു കുടുംബക്കാരും കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ടുപോയാൽ പിന്നെ നമ്മളെ പൂർണമായി ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ മറുഭാഗത്തുനിന്ന് ആരംഭിക്കും. പക്ഷേ സത്യം തുറന്നു പറയാൻ പേടിക്കുന്നില്ല. സമൂഹത്തിലേക്ക് പകരുന്ന ഒരു അറിവാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
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