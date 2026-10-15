മോഹൻലാലിന്റെ മൂന്ന് ലുക്കുകളും വെട്ടിമാറ്റി; അടുത്ത ഭാഗമുണ്ടായാല് സഹകരിക്കില്ല, 'ജയിലർ 2'വിനെതിരെ കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീന്
ട്രെയിലറിൽ കണ്ട മോഹൻലാലിന്റെ രംഗങ്ങൾ പോലും സിനിമയിലില്ല; തുറന്നടിച്ച് കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 5:09 PM IST
സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്ത് നായകനായെത്തിയ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം 'ജയിലർ 2' റിലീസിന് പിന്നാലെ സോഷ്യല്മീഡിയയില് പുതിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയൊരുക്കുകയാണ്. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിച്ച കുറഞ്ഞ സ്ക്രീൻ ടൈമും ട്രെയിലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ചില രംഗങ്ങൾ തിയേറ്റർ പതിപ്പിൽ ഇല്ലാത്തതുമാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാകുന്നത്. ചിത്രത്തിൽ മോഹൻലാലിനായി വസ്ത്രങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ജിഷാദ് ഷംസുദീൻ പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പും ചര്ച്ചകള്ക്ക് ശക്തിപകരുകയാണ്.
ചിത്രത്തിനായി മോഹൻലാലിന്റെ വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകൾ ഒരുക്കിയിരുന്ന ജിഷാദ്, ഷൂട്ട് ചെയ്ത രംഗങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിച്ച പല രംഗങ്ങളും കാണാനായില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി. മോഹൻലാലിന്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ലുക്കുകൾ പൂർണമായും ഒഴിവാക്കിയെന്നും ട്രെയിലറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന രംഗം പോലും സിനിമയുടെ അന്തിമ പതിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ജിഷാദ് ഇന്സ്റ്റഗ്രാമില് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പില് പറയുന്നു.
മോഹൻലാലിനെപ്പോലൊരു സൂപ്പർതാരത്തിന്റെ രംഗങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വെട്ടിമാറ്റേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ജിഷാദ് വ്യക്തമാക്കി. 'ജയിലർ 2'വിന് തുടർച്ചയുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ താൻ ഭാഗമാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ പങ്കുവച്ച കുറിപ്പ്
"എന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും,
'ജയിലർ 2'-ന്റെ റിലീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!!
ചിത്രീകരിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ പ്രയത്നത്തിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു; ട്രെയിലറിൽ വെറും 2 സെക്കൻഡ് മാത്രം കാണിച്ചപ്പോൾ പോലും ആ വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ, മോഹൻലാൽ സാറിന്റെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ഗെറ്റപ്പുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു, ട്രെയിലറിൽ കണ്ട ആ രംഗം പോലും സിനിമയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
സിനിമയിലുള്ള എന്റെ അനുഭവത്തിൽ, മോഹൻലാൽ സാറിനെപ്പോലൊരു സൂപ്പർസ്റ്റാറിന്റെ രംഗങ്ങൾ വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നത് ഒട്ടും ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്.
നമ്മുടെ സൂപ്പർസ്റ്റാറിനെ ഇത്തരത്തിൽ ഒതുക്കിനിർത്തുന്നത് കാണുമ്പോൾ, ഇനി ഇതിനൊരു രണ്ടാം ഭാഗം (Sequel) വരികയാണെങ്കിൽ, അതിൽ ഞാൻ ഭാഗമായിരിക്കില്ല. എന്നിൽ വിശ്വാസമർപ്പിച്ച എല്ലാവരോടും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു.
ഞാൻ ഒന്നിനുവേണ്ടിയും വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നില്ല - അത് സഹായങ്ങളോ, ലാഭമോ, 'കോടി ക്ലബ്ബുകളോ' (crore clubs), അല്ലെങ്കിൽ താരപദവിയോ ആകട്ടെ.
ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് ആരാധകർക്കും, കലയെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും, മോഹൻലാൽ സാറിനും വേണ്ടി മാത്രമാണ്.
എന്റെ ഈ യാത്രയിൽ എപ്പോഴും കൂടെ നിന്നതിന് നന്ദി", ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീൻ കുറിച്ചു.
അതേസമയം മോഹന്ലാലിന്റെ സ്റ്റൈലിഷ് മേക്കോവറിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർ ജിഷാദ് ഷംസുദ്ദീന് ആണ്. മോഹൻലാലിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും താരത്തിനായി ഡിസൈൻ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ടാണ് ജിഷാദ് തന്റെ പ്രതികരണം അറിയിച്ചത്. പോസ്റ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ മോഹൻലാലിന്റെ ആരാധകർ അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തി. നിരവധി പേരാണ് കമന്റുമായി എത്തുന്നത്.
2023 ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് ചിത്രം 'ജയിലർ' ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ച മാത്യു എന്ന കഥാപാത്രം വലിയ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. ചിത്രത്തിൽ താരത്തിന് ലഭിച്ച പരിമിതമായ സ്ക്രീൻ ടൈം പോലും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശമുണ്ടാക്കിയതാണ്. രജനികാന്തിന്റെ ടൈഗർ മുത്തുവേൽ പാണ്ഡ്യനൊപ്പം മോഹൻലാലിന്റെ മാസ് എൻട്രിയും ആരാധകർ ആഘോഷമാക്കിയിരുന്നു.
ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ ഈ സ്വീകാര്യത രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും മോഹൻലാലിന്റെ കഥാപാത്രത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ആരാധകർക്കിടയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ 'ജയിലർ 2'വിൽ താരത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും കുറവാണെന്നാണ് ചില ആരാധകരുടെ പരാതി. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ജിഷാദിന്റെ കുറിപ്പും പുറത്തുവരുന്നത്.
ജിഷാദ് ഷംസുദീന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പോസ്റ്റിന് താഴെ നിരവധി പേരാണ് പ്രതികരണങ്ങളുമായി എത്തുന്നത്. മോഹൻലാലിന്റെ രംഗങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയെന്ന ആരോപണത്തിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈനർക്ക് പിന്തുണയുമായി ആരാധകരും രംഗത്തുണ്ട്.
'ഇങ്ങേരെ കാണിച്ചാൽ രജനി അണ്ണൻ സൈഡ് ആകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്, അതുകൊണ്ടാകും ഇൻട്രോ സീൻ പോലും കട്ട് ചെയ്തത്', 'അങ്ങേരെ നന്നായി കാണിച്ചാൽ രജനി പോലും ചിത്രത്തിൽ സൈഡായി പോകും', 'ചതിയായിപ്പോയി', 'ലാലേട്ടന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കുറവ് സ്ക്രീൻ ടൈം എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു' തുടങ്ങിയ പ്രതികരണങ്ങളാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്.
അതേസമയം നെല്സണ് ദിലീപ് കുമാര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'ജയിലര് 2' വിന് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് പ്രേക്ഷകരില് നിന്നും ലഭിക്കുന്നത്.