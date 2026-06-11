സമുറായികളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു മലയാളി സ്പർശം; ജാപ്പനീസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമുമായി സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ
യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടി മുന്നേറുന്ന 'കഥാന' എന്ന ജാപ്പനീസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് പിന്നിലെ മലയാലി സ്പര്ശം തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാമ്പിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറായ സൽമാൻ ഇസ്മായിൽ
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 11, 2026 at 3:31 PM IST|
Updated : June 11, 2026 at 3:50 PM IST
അക്കി വിനായക്
ഹോളിവുഡ് വിഷ്വലുകളെയും ജാപ്പനീസ് സമുറായി സംസ്കാരത്തെയും നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന സിനിമാപ്രേമികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇതാ ഒരു വിസ്മയക്കാഴ്ച എത്തിയിരിക്കുന്നു, അതും ഒരു ശുദ്ധ മലയാളി സ്പർശത്തോടെ! ദൈർഘ്യം കൊണ്ട് ഒരു ഹ്രസ്വചിത്രമെന്ന് വിളിക്കാമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആഴമേറിയ ആശയവും ഗംഭീരമായ ദൃശ്യാവിഷ്കാരവും കൊണ്ട് ഏതൊരു വമ്പൻ സിനിമയോടും കിടപിടിക്കുന്ന രാജ്യാന്തര നിലവാരമുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി. യൂട്യൂബിൽ റിലീസ് ചെയ്ത് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ആഗോള ശ്രദ്ധ നേടി മുന്നേറുന്ന 'കഥാന' (Katana) എന്ന ജാപ്പനീസ് ഷോർട്ട് ഫിലിമിന് പിന്നിൽ ഒരു തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയുടെ പ്രതിഭയുണ്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു മലയാളിയുടെയും നെഞ്ച് അഭിമാനം കൊണ്ട് നിറയും. തിരുവനന്തപുരം എആർ ക്യാമ്പിലെ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറായ സൽമാൻ ഇസ്മായിൽ ആണ് ഈ അപൂർവ ഇന്തോ-ജാപ്പനീസ് ചലച്ചിത്ര വിരുന്നിൻ്രെ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശേഷങ്ങളുമായി സല്മാന് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് കാവലിരുന്ന കാക്കി
ഒരു സാധാരണ മിഡിൽ ക്ലാസ് കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച്, കുട്ടിക്കാലം മുതൽക്കേ സിനിമ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടന്ന സൽമാന് ജീവിതസാഹചര്യങ്ങൾ കാരണം സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു വരുമാനത്തിനായി ശ്രമിക്കേണ്ടി വന്നു. കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇക്കണോമിക്സിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയ ശേഷം പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലൂടെ സൽമാൻ നേടിയെടുത്തത് കേരള പൊലീസിൻ്റെ കുപ്പായമാണ്. എന്നാൽ, ഡ്യൂട്ടിക്കിടയിലും ഉള്ളിലെ സിനിമാമോഹം സൽമാൻ കൈവിട്ടില്ല. അകിര കുറസോവ, കിയോഷി കുറസോവ തുടങ്ങിയ ലെജൻഡുകളുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് വളർന്ന സൽമാൻ ജാപ്പനീസ് ഭാഷയും സ്വന്തമായി പഠിച്ചെടുത്തു.
ജീവിതത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത് ജപ്പാനിൽ ഉപരിപഠനം നടത്താനുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചതാണ്. ജോലിയിൽ നിന്നും ലോങ്ങ് ലീവെടുത്ത് സൽമാൻ നേരെ പറന്നത് ജപ്പാനിലെ പ്രശസ്തമായ ക്യോതോ കോളജ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിലേക്ക് (The Kyoto College of Graduate Studies for Informatics) ആണ്. അവിടെ 'എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ടെക്നോളജി' എന്ന കോഴ്സിൽ ചേർന്നതോടെയാണ് സൽമാൻ്റെ സിനിമാ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകുമുളച്ചത്.
ജാപ്പനീസ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചറസ്റ്റിക് വിഷ്വൽ മാജിക്
ഒരു മുഴുനീള സിനിമയിലേക്കുള്ള തൻ്റെ ചുവടുവെപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പരീക്ഷണമായാണ് സൽമാൻ 'കഥാന' ഒരുക്കിയത്. പരമ്പരാഗത ജാപ്പനീസ് നാടോടിക്കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, രണ്ട് പോരാളികൾ തമ്മിലുള്ള ആദർശപരമായ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളും അവരുടെ വൈകാരിക തലങ്ങളും പറയുന്ന ഒരു ഫ്യൂച്ചറസ്റ്റിക് സിനിമയാണിത്.
പരമ്പരാഗത ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളും പ്രേക്ഷകരെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തുന്ന അപ്രതീക്ഷിതമായ ക്ലൈമാക്സ് സസ്പെൻസുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം. ഷോർട്ട് ഫിലിമിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻസ് നിറഞ്ഞ കഥാവഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാനും സംവിധായകൻ മറന്നില്ല.
കേരളവും ജപ്പാനും കൈകോർത്തപ്പോൾ
ചിത്രീകരണം പൂർണമായും ജപ്പാനിലായിരുന്നുവെങ്കിലും, ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികളെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചത് സൽമാൻ്റെ സ്വന്തം നാടായ കേരളത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഒരു മികച്ച ഇന്തോ-ജാപ്പനീസ് സമുച്ചയമാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ്.
സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ സിനിമാ മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യൻ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയോ അഭിനേതാക്കളുടെയോ സാന്നിധ്യം വളരെ കുറവാണ്. ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അന്തർദേശീയ കൂട്ടായ്മകൾ സജീവമാകുന്നതോടെ ഭാഷയുടെയും സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിച്ച് സിനിമകൾ ഒന്നാകുമെന്ന വലിയ പ്രതീക്ഷയും സൽമാൻ പങ്കുവെക്കുന്നു.
കഥാന
ജപ്പാനിലെ യോദ്ധാക്കളായ സമുറായുടെ വാളിനെയാണ് കഥാന എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ജാപ്പനീസ് സംസ്കാരവും സിനിമയും എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളും സംസ്കാരവും ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ധാരാളം മികച്ച ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളും സിനിമകളും നാട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അക്കീര കുറസോവയുടെ 1950 പുറത്തിറങ്ങിയ റോഷമൊൻ എന്ന സിനിമ ജീവവായു ആയശേഷം സമാന സ്വഭാവവും ആഖ്യാനവും ഉള്ള ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന മോഹം ഉള്ളിലുദിച്ചത്. അതെൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമായി പുറത്തുവരണമെന്ന് ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങനെയൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ പോയി ചെയ്യണമെന്ന നിർബന്ധ ബുദ്ധിയും എനിക്ക് ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രികളെ സമ്മാനിച്ചു.
ലോകത്ത് എവിടെപ്പോയാലും ഒരു മലയാളി ഉണ്ടാകും. ഏത് ജോലി മേഖലയിലും ഒരു മലയാളി സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാണ്. എന്നാൽ മലയാളികൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖല സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രി തന്നെയാണ്. ഹോങ്കോങ്, ചൈന തുടങ്ങിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾ പരിശോധിച്ചാൽ പരമാവധി ഒന്നോ രണ്ടോ മലയാളികൾ മാത്രമാകും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക.
ജാപ്പനീസ് ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള അൻഷു ചൗഹാൻ. എന്തുകൊണ്ട് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എനിക്കൊരു തുടക്കമിട്ടു കൂടാ എന്ന് ചിന്തിച്ചു. ഒരുപക്ഷേ എനിക്ക് ഇവിടെ വേര് ഉറപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ മാതൃകയാക്കി ഇങ്ങോട്ട് എത്തുന്നവർക്ക് ഒരു കൈത്താങ്ങും ആകാം. സമ്മിശ്ര സംസ്കാരങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുള്ള സിനിമകൾ എന്നിലൂടെ ജപ്പാനിൽ സംഭവിച്ചാൽ അധികം വൈകാതെ തന്നെ നാട്ടിലും ഇവിടെയും ഒരു ക്രോസ് കൾച്ചർ ഫിലിം മേക്കിങ് കേപ്പബിലിറ്റി സ്വാഭാവികമായും ഉടലെടുക്കും. ഇപ്പോൾ തന്നെ ജപ്പാനിൽ മലയാള സിനിമകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി. മോഹൻലാൽ ചിത്രം മലയിക്കോട്ടെ വാലിബൻ ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിൽ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തു. സിനിമയുടെ വിജയപരാജയങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാം. പക്ഷേ മൈലുകളും സംസ്കാരങ്ങളും താണ്ടി നമ്മുടെ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് പ്രേക്ഷകർ ഉണ്ടാവുക എന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. ബോളിവുഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകൾക്കാണ് ജപ്പാനിൽ ഏറെ പ്രിയം.
അക്കിര കുറസോവയ്ക്കുള്ള ഗുരുദക്ഷിണ
നമ്മൾ മലയാളികൾ ലോകത്ത് ഏത് ഭാഷയിൽ സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയാലും കാണുന്നവരാണ്. പക്ഷേ ജാപ്പനീസ് സിനിമകളും വിഖ്യാത സംവിധായകൻ കുറസോവയുടെ സിനിമകളും നമ്മൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ട് അധികകാലം ആയിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ അക്കിര കുറസോവയുടെ മരണത്തിനു ശേഷമാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല വിഖ്യാത ചിത്രങ്ങളും മലയാളികൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. എന്നെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ച ഫിലിം മേക്കറാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കഥാന ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്.
ലോകത്ത് എവിടെയും മാനുഷിക വികാരങ്ങൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. അത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത്. മനുഷ്യൻ്റെ കഥ പറയുമ്പോൾ ആ ചിത്രം കാണുന്ന ഏതൊരു മനുഷ്യനും ആശയം വ്യക്തമാകും. കഥാന കാണുന്ന മലയാളികൾക്ക് ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയം വളരെ പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ആവുന്നതിന് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാടോടി കഥകളുമായി സാമ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ജപ്പാനിലും ഉണ്ട്. വടക്കൻ പാട്ടിലെ കഥകളുമായി സാമ്യതയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥകളിലും ഉണ്ട്. ഇവിടെയുള്ള യോദ്ധാക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ പോരാളികളെ സമുറായി, നിൻജ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ വേഷവിധാനങ്ങളും ആചാരങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിലെ പല കാര്യങ്ങളുമായി സാമ്യതയുണ്ട്. സാമ്യതയുണ്ടെന്നു പറയുമ്പോൾ ഒരുപോലെയാണ് എന്ന അർഥമില്ല. ജപ്പാനിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ രീതികൾ ഉണ്ട്.
വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ ചതിയൻ ചന്തുവും സമുറായികളും
ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന നിഞ്ചമാരുടെയും സമുറായികളുടെയും കഥ പറയുന്ന കഥാന പുറത്തിറങ്ങിയതോടെ, ഇത് കേരളത്തിലെ വടക്കൻ പാട്ടുകളിലെ ചതിയൻ ചന്തുവിൻ്റെ കഥയുമായി സാമ്യമുള്ളതാണോ എന്ന ചോദ്യം പല കോണുകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സംശയങ്ങൾക്ക് സംവിധായകന് വ്യക്തമായ മറുപടിയുമുണ്ട്
ചതിയൻ ചന്തു എന്ന ആശയം എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ജപ്പാനിലെ നാടോടി കഥകൾക്കും ചരിത്രത്തിനും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കഥകളുമായി അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന സാമ്യമുണ്ട്. ഞാൻ ജപ്പാനിൽ എത്തിയശേഷം നാടിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു. അതിൽ നിന്നൊക്കെ മനസ്സിലായ ആശയങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് കഥാന എഴുതിയത്. നിഞ്ച, സമുറായി വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ചതിയിലൂടെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഇവിടെ വന്നശേഷം മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ക്യൂബൻ ഗോറില്ല യുദ്ധമുറകൾ. ഇത് പഴശ്ശിരാജ ചെയ്തതായി ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള സമാനതകളാണ് കഥാനയ്ക്ക് ചതിയൻ ചന്തുവുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് സംശയം തോന്നാൻ കാരണം. ഇന്ത്യൻ നാടോടി കഥകൾ എന്നെ ഒരിക്കലും കഥാന ചെയ്യുന്നതിന് സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല.
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഞാൻ കഥാനയുടെ തിരക്കഥ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കിയത്. പിന്നീട് എൻ്റേതായ രീതിയിൽ തർജമ ചെയ്തു കഥാനയിൽ പ്രധാന വേഷം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന എൻ്റെ ഗുരു സ്ഥാനീയനായ മുറ സടോഷിയെ സമീപിച്ചു. ആശയത്തിൽ മികവുണ്ടെങ്കിലും ഭാഷയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നവീന ജാപ്പനീസ് ഭാഷയാണ്. സമുറായി കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രത്തിന് ഈ ഭാഷാപ്രയോഗം യോജിച്ചതല്ല. അങ്ങനെ പീരീഡ് കാലഘട്ടത്തിലെ ജാപ്പനീസ് ഭാഷാപ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാക്കുകളെ കുറിച്ചും പഠിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മുറ സടോഷിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ അത്യാവശ്യം വശമുണ്ട്. തുടർന്ന് ഭാഷ റിസർച്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി വക്കബയാഷി എന്നൊരു വ്യക്തിയെ സമീപിച്ചു. അതിനുപുറമേ കൃത്യമായ തർജമയ്ക്ക് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് കൂടിയായ ഡേവിഡ് എന്ന അമേരിക്കൻ വംശജൻ്റെ സഹായം കൂടി തേടി. അദ്ദേഹത്തിന് ജാപ്പനീസ് ഭാഷയിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനം ഉണ്ട്.
ജാപ്പനീസ് തർജമയ്ക്ക് ഏകദേശം ആറുമാസത്തെ സമയമാണ് എടുത്തത്. ഇരുവരുമായും പത്തോളം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഞങ്ങൾ നടത്തി. തർജമ പൂർത്തിയായതോടെ ആക്ടിങ് വർക്ഷോപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. പ്രായം കുറഞ്ഞ യോദ്ധാവായി അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്യോതോ കോളജ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസിൽ നാലാം വർഷ അഭിനയ വിദ്യാർഥിയായ അയ്മി ഹിക്കിട്ടയാണ്. അഭിനയമേഖലയുമായി വളരെയധികം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ കഥാനയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെയും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായില്ല. നമ്മുടെ ആശയം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ഭാഷ ഒരു പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജാപ്പനീസ് ആധികാരികമായി ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു.
അത്യാവശ്യം ജാപ്പനീസ് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നതിനും എഴുതുന്നതിനും വായിക്കുന്നതിനും എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പക്ഷേ ജാപ്പനീസ് കാഞ്ചി ലെറ്റേഴ്സ് എന്നൊരു മേഖലയുണ്ട് അത് പഠിക്കുന്നതിനും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഏകദേശം 2300 ഓളം കാഞ്ചി അക്ഷരങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് വളരെ എളുപ്പം പഠിച്ചെടുക്കുക അസാധ്യമാണ്. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ചിത്രത്തിലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ
ഞാനും ഈ ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന അഭിനേതാക്കളും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി ഡിസൈൻ ചെയ്തതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തതും. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച വക്കബയാഷിക്ക് വാൾപ്പയറ്റിൽ ജ്ഞാനമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഹായവും ലഭിച്ചു. വളരെ ഗൗരവപരമായ രീതിയിൽ വേണം ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ. കാരണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാളുകളൊക്കെ തന്നെയും ഒറിജിനൽ ആണ്. ഇവിടെത്തന്നെ പരമ്പരാഗത ശൈലിയിലുള്ള ജാപ്പനീസ് സിനിമകൾക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോയ് സ്റ്റുഡിയോസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെനിന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വാളുകളും മറ്റ് ആർട്ട് പ്രോപ്പർട്ടികളും ലഭിച്ചത്.
ലൊക്കേഷൻ
തിരക്കഥ പൂർണമായി ലോക്ക് ചെയ്തശേഷം ആക്ടിങ് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചു. എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങും പൂർത്തിയാക്കിയശേഷം ഞങ്ങൾ ഷൂട്ടിങ് ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തു. ജപ്പാനിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ക്യോതോ മേഖലയിൽ ഷിഖ എന്നൊരു പ്രദേശമുണ്ട്. അവിടെ ഹൊട്സു ഹചിമാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പരമ്പരാഗത ബുദ്ധ ക്ഷേത്രമാണ് ലൊക്കേഷനായി തീരുമാനിച്ചത്. വനമേഖലയായതിനാല് ഷൂട്ടിങ് അനുമതി ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടു ദിവസത്തെ പെർമിഷൻ ലഭിച്ചു. ജപ്പാനിൽ എന്ത് കാര്യം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും പൊലീസ് പെർമിഷൻ ആവശ്യമാണ്. അത്തരം നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിലുള്ള ഒരു സന്യാസി ആണ്.
ധാരാളം ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ജപ്പാനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1982 ൽ ഐ വി ശശി സാർ ഒരു സിനിമ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പെർമിഷൻ എളുപ്പം ലഭിക്കും. പക്ഷേ അവരുടെ നിയമാവലികൾ നമ്മൾ കൃത്യമായി പാലിക്കണം. എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ള സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക കാര്യങ്ങളെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സ്വൈര്യ വികാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ഒരു ഷൂട്ടിങ്ങും ഇവിടെ അനുവദിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഷൂട്ടിങ്ങിന് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ജപ്പാനിൽ ഉള്ളത്.
ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നതുപോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇവിടെയില്ല. ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ജോലിയാണ്, ആ ജോലിയെ മാനിക്കണം, ബഹുമാനിക്കണം എന്നുള്ള ധാരണ ജപ്പാൻ ജനതയ്ക്ക് ഉണ്ട്. ചില മേഖലകളിലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിലും ഷൂട്ടിങ് പെർമിഷൻ കിട്ടാൻ ചിലപ്പോൾ കാലതാമസം എടുത്തേക്കാം. പക്ഷേ പെർമിഷൻ കിട്ടിയാൽ ജപ്പാനിൽ ഒരു സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. മാത്രമല്ല താരാരാധന എന്നൊരു സംഗതി ജപ്പാനിൽ വളരെ കുറവാണ്. നാട്ടിൽ ഒരു താരത്തെ കാണുമ്പോൾ ഓടിക്കൂടുന്ന പ്രവണത ഇവിടെയില്ല. പക്ഷേ അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല. ഞാൻ നാട്ടിൽ ഒരു ഷൂട്ടിങ് കണ്ടാൽ സ്വാഭാവികമായും അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുകയും അവിടെയുള്ള താരത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു.
കഥാനയിലെ യുദ്ധരംഗം
എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കഥാനയിലെ യുദ്ധരംഗം ചിത്രീകരിക്കാൻ സ്വീകരിച്ചത്. അൺ റിയൽ എൻജിൻ എന്ന സാങ്കേതികവിദ്യയും ബ്ലെൻഡർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും ആണ് എ ഐ ചിത്രീകരണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ മേഖലയൊക്കെ ചെയ്തെടുത്തത് കേരളത്തിലാണ്. അണ്ടർ റിയൽ എൻജിൻ റിയൽ ടൈം ഫിലിം റെണ്ടറിങ് സാധ്യമാക്കുന്ന ഒരു എ ഐ ടൂൾ ആണ്. അൺ റിയൽ എൻജിൻ 5 തികച്ചും സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. എ ഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിലൂടെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ട സീനുകളുടെ ഫീഡ് എല്ലാം തന്നെ ജപ്പാനിൽ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് വിഷ്വൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ എത്തിയത്. അതായത് കോസ്റ്റ്യൂം, ആർട്ട്, ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ എന്നിവയുടെയൊക്കെ മാതൃകകൾ ജപ്പാനിൽ ചിത്രീകരിച്ചു. എത്രത്തോളം ഒറിജിനൽ വിശദാംശങ്ങൾ എ ഐ എഞ്ചിന് നൽകുന്നോ അത്രയും റിയലിസ്റ്റിക് ആയ ദൃശ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയുള്ള എഡിറ്ററായ വിഷ്ണുവാണ് ഈ ഷോർട്ട് ഫിലിം എഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശിയായ സന്ദീപ് ചൗഹാൻ എന്ന വ്യക്തിയും ജപ്പാനീസ് സിനിമകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഡെമോൺ സിറ്റി എന്നൊരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ചിത്രം അത്യാവശ്യ ശ്രദ്ധ നേടിയ ഒരു കലാസൃഷ്ടിയാണ്. അദ്ദേഹവുമായി കൊളാബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിമിൻ്റെ സാധ്യതകളെപ്പറ്റി ചർച്ച നടക്കുന്നു. പുതിയ വർക്കിൻ്റെ ആശയം ഒരിക്കലും ഒരു പിരീഡ് സബ്ജക്ട് ആവുകയില്ല. വർത്തമാനകാലത്തെ ജാപ്പനീസ് സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി തന്നെയാണ് ഇനിയൊരു ചിത്രം സംഭവിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ച ശേഷം മലയാള സിനിമയിലേക്ക് കടന്നുവരണം എന്ന് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹം.
കേരളത്തിലെ ചലച്ചിത്ര മേഖല ഒരുപാട് അന്യമായി തോന്നിയിട്ടില്ല. സഹ സംവിധായകനായും അഭിനേതാക്കളായും സുഹൃത്തുക്കളും ചില ബന്ധുക്കളും മലയാള സിനിമയുടെ ഭാഗമാണ്. അവർ സ്വയം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിലാണ്. സിനിമാ മേഖലയിൽ അവരുടെതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ എന്നെയും സഹായിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊരു വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ. സ്വപ്നങ്ങൾ തേടിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മളുടെതായ വഴികളും സ്വീകരിക്കണം.
തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകളുടെ ആരാധകരാണ് ജാപ്പനീസ് സിനിമ പ്രേക്ഷകർ. ബോളിവുഡ് സിനിമകളെ പറ്റിയും ബോളിവുഡ് താരങ്ങളെ പറ്റിയും അധികം ചർച്ച ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടില്ല. പരിചയപ്പെട്ട ജാപ്പനീസുകാരോട് ഷാരൂഖാനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഷാരൂഖ് ഒരു വലിയ മോഡൽ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന തരത്തിലാണ് പലർക്കും അറിയാവുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകൾ ഇവിടെ പോപ്പുലർ അല്ല. പക്ഷേ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമകൾക്ക് ജപ്പാനിൽ ഒരുപാട് പ്രശസ്തിയുണ്ട്. കമൽഹാസനും രജനീകാന്തും തന്നെയാണ് ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തി ആർജിച്ച ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ. മലയാള സിനിമയ്ക്കും ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിൽ പ്രശസ്തി ഏറുകയാണ്.
മലയാള സിനിമയിൽ നിന്ന് പൃഥ്വിരാജ് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ താരം. ഒരു വൈകുന്നേരം ജപ്പാനിലെ തെരുവിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ സാത്തി എന്നൊരു പെൺകുട്ടി എമ്പുരാൻ എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രം പതിപ്പിച്ച ടീഷർട്ട് ധരിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. ഉടൻതന്നെ ഞാൻ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു. പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ വലിയ ഫാൻ ആണെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി എന്നോട് പറഞ്ഞു. അവരുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും ഞാൻ മലയാളത്തിലെ പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ നിർമൽ സഹദേവിന് അയച്ചുകൊടുത്തു. സലാർ എന്ന സിനിമ ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആണ് ഇവിടെയുള്ളവർ കൂടുതലായി രാജു ചേട്ടനെ ആരാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്.
കാക്കിയുടെ ഭാവി
ഒരു ഫീച്ചർ ഫിലിം എന്ന സ്വപ്നം മനസ്സിലുണ്ട്. ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചുവരണം. തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും. മലയാള സിനിമ നമുക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മേഖലയാണല്ലോ.
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