മൗണ്ടൻ ഡ്യൂ കേസ്; തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകിയതിന് ഹൃതിക് റോഷനും കമ്പനിക്കും നോട്ടീസ്
ഉത്പന്നത്തിൻ്റെ പരസ്യം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ജനങ്ങളിലേയ്ക്കെത്തിച്ചെന്നും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചെന്നുമാണ് പരാതിക്കാരൻ്റെ ഹർജി.
Published : February 19, 2026 at 7:56 PM IST
ജയ്പൂർ: മൗണ്ടൻ ഡ്യൂ പരസ്യ കേസിൽ ബോളിവുഡ് നടൻ ഹൃത്വിക് റോഷനും സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് നിർമാണ കമ്പനിക്കും നോട്ടീസ്. തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകിയതിന് രാജസ്ഥാനിലെ ജലവാർ ഉപഭോക്തൃ കോടതിയാണ് പെപ്സികോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് ബ്രാൻഡായ മൗണ്ടൻ ഡ്യൂവിനും നടനും നോട്ടീസ് നൽകിയത്. പരസ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കക്ഷികളോടും മറുപടി സമർപ്പിക്കാൻ കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
വസ്തുതകൾ അന്വേഷിച്ച ശേഷമാണ് കോടതി നടപടിയെന്ന് ഉപഭോക്തൃ കോടതി അംഗം വീരേന്ദ്ര സിംഗ് റാവത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ജലവാർ ബാർ അസോസിയേഷൻ അംഗവും അഭിഭാഷകനുമായ ഗുർചരൺ സിങ്ങിൻ്റെ പരാതിയിലാണ് ജലാവർ ഉപഭോക്തൃ കോടതി കേസെടുത്തത്. സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കമ്പനിയും അതിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡർ ഹൃത്വിക് റോഷനും ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ടെലിവിഷൻ പരസ്യം വഴി ഉപഭോക്താക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുവെന്ന് പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
പരസ്യം കണ്ടതിനു ശേഷം താൻ ഉത്പന്നം വാങ്ങി കഴിച്ചെന്ന് ഗുർചരൺ സിംങ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, പരസ്യത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഗുണങ്ങളൊന്നും തനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും പരസ്യം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് തെറ്റായ ധാരണ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.
"ഈ തണുത്ത പാനീയം കുടിക്കുന്നത് അതിശയകരമായ ഊർജ്ജവും ശക്തിയും നൽകുന്നുവെന്ന് പരസ്യങ്ങൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസാധ്യമെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു. പരസ്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉത്പന്നം വാങ്ങി കഴിച്ചു. എന്നാൽ പരസ്യത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങൾ പോലെ ഒന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്" അഡ്വക്കറ്റ് ഗുർചരൺ സിംങ് പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2019 ലെ ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 2(28) പ്രകാരം, ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം, സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്ന ഏതൊരു പരസ്യവും 'തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം' ആയി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ പരസ്യം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ കമ്പനിയും നടനും ഉപഭോക്തൃ അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചുവെന്ന് പരാതിക്കാരൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.
ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ ഉന്നയിച്ച വാദങ്ങളിൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. ഹർജി ഗൗരവമായി എടുത്ത്, വിഷയത്തിൽ മറുപടി നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഹൃത്വിക് റോഷനും പാനീയ നിർമാതാവിനും ഉപഭോക്തൃ കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചത്. പരസ്യത്തിലെ അവകാശവാദങ്ങൾക്ക് ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയുണ്ടോ അതോ കൂടുതൽ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രം മാത്രമാണോ എന്ന് കോടതി കൂടുതൽ അന്വേഷിക്കും.
Also Read: ബിഹാർ നിയസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, 42 എംഎൽഎമാർക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ്