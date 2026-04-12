നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളില് മാത്രമേ എനിക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകൂ, ആ ശബ്ദം എന്നെന്നും നിലനില്ക്കും: ആശാ ഭോസ്ലെയെ ഓർത്ത് മലയാളം
അന്തരിച്ച പ്രശസ്ത ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയ്ക്ക് ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് സാംസ്കാരിക-രാഷ്ട്രീയ കേരളം. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ ഗായകരും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു.
By PTI
Published : April 12, 2026 at 6:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം : ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് വിഡി സതീശനും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറും. കാലാതീതമായ ഗാനങ്ങളിലൂടെ അവരുടെ ശബ്ദം എന്നെന്നും നിലനില്ക്കുമെന്ന് വിഡി സതീശൻ എക്സില് കുറിച്ചു. ആശാ ഭോസ്ലെയുടെ അനശ്വര ഗാനങ്ങളിലൂടെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അവർ ജീവിക്കുമെന്ന് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രി കൂടിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും, ആശാ ഭോസ്ലെ ആലപിച്ച എണ്ണമറ്റ നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങളിലൂടെ എപ്പോഴും ജനങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കില് പങ്കിട്ട കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
"ആശാ ഭോസ്ലെ ജിക്ക് ഹൃദയംഗമമായ ആദരാഞ്ജലികൾ. ഗസലുകൾ മുതൽ പോപ്പ് വരെ, അവരുടെ ശ്രേണി യഥാർഥത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്തതായിരുന്നു. അവരുടെ ശബ്ദം എന്നെന്നും നിലനിൽക്കും." -വിഡി സതീശൻ എക്സില് കുറിച്ചതിങ്ങനെ.
Heartfelt tribute to #AshaBhosle ji — a sensational and supremely versatile artist. From ghazals to pop, her range was truly unmatched. Her voice will live on forever.
'ഇതിഹാസ ഗായിക ആശാ ഭോസ്ലെ ജിക്ക് വിട. കാലമെത്ര കടന്നുപോയാലും, താൻ പാടി അനശ്വരമാക്കിയ അനേകം ഗാനങ്ങളിലൂടെ ആശാ ജി എന്നും നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സംഗീതസാന്ദ്രമാക്കിയ ആ സുവർണ്ണ ശബ്ദത്തിന് നന്ദി. കുടുംബത്തിന്റെയും ആരാധകരുടെയും സംഗീത ലോകത്തിന്റെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നതിനൊപ്പം അനുശോചനവും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഓം ശാന്തി" -രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
ആദരാഞ്ജലികള് എന്ന് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി കുറിച്ചു. 'സംഗീത റാണി ആശാ ഭോസ്ലെ അന്തരിച്ചു. ഹൃദയത്തില് വേദന' എന്ന് ഗായകൻ എംജി ശ്രീകുമാർ പങ്കുവച്ചു.
നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളില് മാത്രമേ എനിക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയൂ: കുറിപ്പുമായി എം ജയചന്ദ്രൻ
ഫേസ്ബുക്കില് നീണ്ടൊരു കുറിപ്പ് പങ്കിട്ടാണ് ഗായകൻ എം ജയചന്ദ്രൻ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ആശാ ഒരിക്കലും ഒരു ഗായിക ആയിരുന്നില്ല. വികാരങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു എന്നാണ് ജയചന്ദ്രൻ കുറിച്ചത്.
'അവരെപ്പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദത്തിന് ഒരിക്കലും നിശബ്ദമാകാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയില്ല...
ആശാ ജി ഒരിക്കലും ഒരു ഗായിക ആയിരുന്നില്ല.
വികാരങ്ങളുടെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു അവർ...
ലാഘവം, വശീകരണം, ഭക്തി, വേദന, വികൃതി, നിഷ്കളങ്കത... എല്ലാം ഒരേ ശ്വാസത്തിൽ.
“ചുര ലിയ ഹേ തുംനെ” മുതൽ “ദിൽ ചീസ് ക്യാ ഹേ” വരെ,
“ഇൻ ആങ്കോം കി മസ്തി” യുടെ സൗന്ദര്യം മുതൽ
“ജവാനി ജാൻ-ഇ-മാൻ” ന്റെ തിളക്കം വരെ,
“സാത്തി രേ” യുടെ ആഴം മുതൽ
“ഭീനി ഭീനി ഭോർ” ന്റെ മൃദുത്വം വരെ...
അവരുടെ ശബ്ദത്തിൽ ഒരു അപൂർവ സത്യമുണ്ടായിരുന്നു. അവർ പാടിയ ഓരോ കുറിപ്പും ഒരു ജീവിതവും, ഒരു കഥയും, ഹൃദയമിടിപ്പും വഹിച്ചു. എനിക്ക്, അവരുടെ പാട്ടുകൾ വെറും സംഗീതം മാത്രമായിരുന്നില്ല... അവ ആശ്വാസമായിരുന്നു, അവ ഓർമ്മകളായിരുന്നു, അവ ഞങ്ങളെ അടുപ്പിച്ച രാത്രികളായിരുന്നു.
ആശാ ജി... എന്റെ ഉള്ളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ശബ്ദത്തോട് എങ്ങനെ വിട പറയണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല... എന്രെ ഒരു ഭാഗം നഷ്ടപ്പെട്ടതായി തോന്നുന്നു, നിങ്ങളുടെ പാട്ടുകളില് മാത്രമേ എനിക്ക് പിടിച്ചുനിൽക്കാൻ കഴിയൂ... ഇനി നിങ്ങളില്ലാത്ത എല്ലാ കുറിപ്പുകളിലും നിങ്ങളെ മിസ് ചെയ്യുന്നു.' -എം ജയചന്ദ്രൻ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
അനുശോചിച്ച് സുജാത മോഹൻ
കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഞാൻ വാങ്ങിയ പുതിയ ഫോണിൽ ഈ ഗാനം റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. റെക്കോർഡിങ് ആപ്പ് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്, അപ്പോൾ മനസിൽ വന്നത് ഇതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഹരിജി രചിച്ച് ദിവ ആലപിച്ച പ്രശസ്തമായ ഗസൽ 'യു നാ തി'!! ഫാനിന്റെ ശബ്ദവും, കടന്നുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ ശബ്ദവും പശ്ചാത്തലത്തിലെ ചെറിയ ശബ്ദങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം... പക്ഷേ, എന്റെ ആരാധനാപാത്രമായ ആശാജിക്കുള്ള ആദരാഞ്ജലിയായി ഇന്ന് അത് ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ്.
