മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം മുതൽ കയർ തൊഴിലാളികൾ വരെ; കൊല്ലവർഷം കലണ്ടറിലൂടെ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തി ജിൻസൺ എബ്രഹാം
കൊല്ലവർഷം എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ജിൻസൺ എബ്രഹാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 5:25 PM IST
അക്കി വിനായക്
ജീവിതവും സംസ്കാരവും ചിലപ്പോൾ ചരിത്രവും പ്രതിഫലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളാണ് ജിൻസൺ എബ്രഹാം എന്ന കൺസെപ്ഷ്വൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറുടെ ഓരോ ക്ലിക്കും. ഒന്ന് വിരലമർത്തുമ്പോൾ ക്യാമറ സെൻസറിനു മുന്നിൽ തുറന്നടയുന്ന സാങ്കേതികത മാറുന്നില്ലെങ്കിലും തൻ്റെ ഓരോ ക്ലിക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങൾ ആണെന്ന് അദ്ദേഹം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്താറുണ്ട്. മുൻനിര മാഗസിനുകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ള ജിൻസൺ എബ്രഹാം കേരള ടൂറിസം പ്രമോഷനുകളുടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ ആകാത്ത ഘടകം കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആശയത്തിൽ പിറവിയെടുത്ത കൊല്ലവർഷം എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി സീരീസ് നിലവിൽ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണ മേഖലയിലെ ചർച്ചാവിഷയമാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രദര്ശനം നാളെ മുതല് പത്താം തീയതി വരെ തിരുവനന്തപരും ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജില് നടക്കും. ജിൻസൺ എബ്രഹാമിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ പലപ്പോഴും കേരള സമൂഹത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ചിന്തകൾക്കും ഇടവച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സാധാരണ മലയാളിക്ക് പോലും സുപരിചിതമായ ചില ചിത്രങ്ങൾ ജിൻസൻ്റെ ക്യാമറയിലും മനസ്സിലും പതിഞ്ഞതാണെന്നുള്ള കൗതുകം വേറെ. കൊല്ലവർഷം എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫി സീരീസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് ജിൻസൺ എബ്രഹാം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.
ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ സജീവമാകുന്നത്
ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയിരുന്നു. മൊബൈൽ ഫോണോ ക്യാമറയോ തുടങ്ങി കൈയിൽ കിട്ടുന്ന ഡിവൈസുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടർ എൻജിനീയറിങ്ങിൽ ബിരുദം പൂർത്തിയാക്കി ജോലി ലഭിച്ചപ്പോൾ ആദ്യ മാസത്തെ ശമ്പളം കൊണ്ടു തന്നെ ഒരു ഡിഎസ്എൽആർ ക്യാമറ സ്വന്തമാക്കി. പിന്നീട് മൂന്നു വർഷങ്ങൾ ആ ക്യാമറയുമായി കൊച്ചി മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അതായിരുന്നു പരിശീലനകാലം. പിൽക്കാലത്ത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്രശസ്തമായ ഫാഷൻ മാഗസിനിൽ ചീഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചത് പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിന് അടിത്തറപാകി. പിന്നീട് ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വതന്ത്രമായി നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണ മേഖലയിലേക്കു തിരിഞ്ഞു.
കലാകാരന്മാർക്ക് എൻജിനീയറിങ് ബാക്ഗ്രൗണ്ട് സ്വാഭാവികമാണല്ലോ
ഒരു കാലഘട്ടത്തിനു മുൻപ് കേരളത്തിലെ കുട്ടികളെ മാതാപിതാക്കൾ എൻജിനീയറിങ്, മെഡിസിൻ മേഖലയിലേക്ക് മനഃപൂർവം തള്ളിവിടുകയുണ്ടായി. എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചത് കൊണ്ട് സിനിമ ചെയ്തു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ ശോഭിച്ചു സംഗീതസംവിധായകനായി എന്നൊന്നും പറയാൻ സാധിക്കില്ല. പഠനശേഷം ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ ലോകം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ഒരു പുരോഹിതൻ ആകേണ്ട മനുഷ്യനായിരുന്നു ഞാൻ. അതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴിമാറ്റ യാത്രയായിരുന്നു എൻജിനീയറിങ്. ഒരു ചട്ടക്കൂടിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. ഞാൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ സജീവമാകുന്ന സമയത്ത് പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലുണ്ട്.. കൊച്ചിയിൽ ഒരു കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ ചെന്നു വീഴുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു എൻജിനീയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന്.
ഫോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ സ്വാതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ കാലമായ ഒരു കൊല്ലവർഷ കലണ്ടർ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ചിങ്ങവും കന്നിയും തുലാമും നിറയുന്ന മലയാള അക്കങ്ങൾ നിരന്ന ആ കലണ്ടർ മലയാളി തന്നെ മറന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും നിരന്ന് ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങുന്ന കടലാസ് കൂട്ടങ്ങൾ അല്ല. അതിലെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകണമെന്ന ചിന്തയിൽ കൊല്ലവർഷം എന്ന കോൺസെപ്റ്റിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു.
കൊല്ലവർഷം എന്ന കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ വസ്ത്രാലങ്കാരത്തിൻ്റെ മാത്രം പിൻബലത്തിൽ മോഡലുകളെ അണിനിരത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ, ഗൗരവത്തോടെ ആ വിഷയത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. കലണ്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ ഉള്ളതാണ്.കൊല്ലവർഷം എന്ന കലണ്ടർ സീരീസിന് പിന്നിൽ എൻ്റെ ഒറ്റയാൾ പോരാട്ടം ആയിരുന്നില്ല. 80തോളം സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്മ സൃഷ്ടിയെ പിന്തുണച്ചു.
കയർ വ്യവസായവും കയർ തൊഴിലാളികളും
2024ൽ കൊല്ലവർഷം 1200 കലണ്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ആശയമാക്കിയത് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രധാന വരുമാനസ്രോതസ്സ് ആയിരുന്ന കയർ വ്യവസായവും കയർ തൊഴിലാളികളും ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു ഓർമ പുതുക്കലിലൂടെയാണ് കൊല്ലവർഷം 1200 കലണ്ടറിന് വേണ്ടി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആരംഭിച്ചത്.
ഒരു ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 12 മാസങ്ങൾക്കുവേണ്ടി 12 ചിത്രങ്ങൾ. റിസർച്ചുകളിലൂടെ വ്യക്തികൾ, സംഭവ വികാസങ്ങൾ, കാലഘട്ടം എന്നിവയെക്കുറിച്ച് ധാരണ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ കഥ ഇതാണ്, ചരിത്രം ഇതാണ്, വ്യക്തി ഇതാണ് എന്ന് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനുള്ള ബാധ്യത ഞങ്ങൾക്കില്ല. വേഷവിധാനങ്ങളിൽ ആധികാരികത പുലർത്തി കാലഘട്ടം സംസ്കാരം നാട് എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന മോഡൽ മുഖങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. ആ ഒരു പ്രോസസ് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ തന്നെ ധാരാളം മുഖങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫാഷൻ മോഡലിൻ്റെ മുഖത്ത് പോലും നമ്മുടെ നാട് പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നേയുള്ളൂ.കൊല്ലവർഷത്തിനു വേണ്ടി ചുറ്റുപാടുമുള്ള യുവതി യുവാക്കളെ ചേർത്തുനിർത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ വിശ്വാസ്യതയുള്ളതായി. മോഡലുകളുടെ നിറം, ഉയരം, വലിപ്പം എന്നിവ വേർതിരിവായി കണ്ടില്ല.ഓരോ മാസത്തിനു വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ തന്നെ ധരിക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിർബന്ധം പറഞ്ഞില്ല. ഏതു വസ്ത്രം താൻ ധരിച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിസൈൻ ഞാൻ ഉൾക്കൊണ്ടാൽ ഏതു മാസത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധി ആകാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് മോഡലുകൾ തന്നെയാണ്.
എന്തുകൊണ്ട്, എങ്ങനെ എന്നീ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കത്തക്ക തരത്തിലുള്ളതായിരുന്നു ഓരോ ചിത്രങ്ങളിലും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഡിസൈൻ. കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പിന്നിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ, മാറുമറയ്ക്കൽ സമരം അടക്കമുള്ള പല പ്രതിഷേധങ്ങളും മുന്നേറ്റങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങളുടെ ആശയത്തിലേക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തെ അപ്പാടെ പറിച്ചുനടാം എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും പരിമിതികൾ ഉണ്ട്. ആ കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ ഓർമപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പലതും എടുത്തത് വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് വേറെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ 200 വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നെങ്കിൽ അന്ന് ക്യാമറയും സാങ്കേതികതയും ലഭ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു പോട്രെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.. അങ്ങനെയൊരു ചിന്താഗതിയിൽ ആയിരുന്നു കൊല്ലവർഷത്തിൻ്റെ പതിപ്പ്. കൊല്ലവർഷം 122 കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ചിത്രങ്ങളുടെ എണ്ണം 13 ആയി. 12 മാസങ്ങൾക്ക് 13 ചിത്രങ്ങളോ? 12 മാസങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചിത്രങ്ങളും ഒരു കവർ ഇമേജും. ഒരു സൂര്യനും 12 ഗ്രഹങ്ങളും അടങ്ങുന്ന രാശിചക്രമാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. 1202 കൊല്ലവർഷത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കോമ്പോസിഷന് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പെയിൻ്റിങ്ങു കളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചു.
കൊല്ലവർഷം എന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് സീരീസിൻ്റെ പ്രദർശനം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ കൊച്ചിയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ തുടർച്ചയെന്നോണം നവംബർ ഒന്ന് കേരളപ്പിറവി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഫൈൻ ആർട്സ് കോളജിൽ പ്രദർശനം ഉണ്ടാകും. കൊല്ലവർഷം 1202 കലണ്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മാറുമറയ്ക്കൽ സമരത്തിൻ്റെ കാലത്തിൽ നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞു 13 ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സിംഗിൾ പീസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത് എന്ന കഥയാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് മറയ്ക്കപ്പെട്ടത് എന്ന ചിന്തയിലാണ് കൊല്ലവർഷം 1202 കലണ്ടർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കോൺസെപ്റ്റ് ഉടലെടുക്കുന്നത്. ഏഴ് സീരിയസുകളിലെ 35 ചിത്രങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം.
മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മയും ആഭരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറുമറച്ച സ്ത്രീയും
മുലയൂട്ടുന്ന ഒരു അമ്മയുടെ ചിത്രത്തിന് മലയാളത്തിലെ അഭിനേത്രിയും സുഹൃത്തുമായ ജിലു ജോസഫ് ആണ് മോഡൽ. മാതൃഭൂമിക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു അത്. ആ ദൗത്യം എന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായത് പോലെ. ഒരുപാട് വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ച ചിത്രം.മറ്റൊരു അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആയിരുന്നു ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ ചർച്ചകൾ മുറുകിയപ്പോൾ ആ മോഡൽ പിന്മാറി. പിന്നീടാണ് സുഹൃത്തായ ജിലു ജോസഫ് കടന്നുവരുന്നത്. ജിലു ഒരു അമ്മയല്ല, അതുകൊണ്ടുതന്നെ കുഞ്ഞിനെ പ്രത്യേകം കണ്ടെത്തേണ്ടി വന്നു. സ്ത്രീകൾക്ക് പൊതു ഇടങ്ങളിൽ മുലയൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കണമെന്ന വലിയ ആശയം മുൻനിർത്തിയാണ് കേരളത്തിലെ മുൻനിരമാധ്യമം ഇങ്ങനെയൊരു പുരോഗമനപരമായ ആശയത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിച്ചതും, അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ഞാൻ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തതും. ചിത്രം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വന്നതോടെ വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. വിവാദം കോടതി വരെ എത്തിച്ചേർന്നു. ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി പീഡിപ്പിച്ചു, ആ ചിത്രം ഒരു അശ്ലീലമായി പ്രഖ്യാപിക്കണം എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു നിയമ യുദ്ധത്തിലെ പ്രധാന പോയിൻ്റുകൾ. ഒരു വർഷം നീണ്ട നിയമ യുദ്ധത്തിനൊടുവിൽ കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചു, അശ്ലീലം കാണുന്നവൻ്റെ കണ്ണിലാണ്. നിൻ്റെ അശ്ലീലം നിൻ്റെ മനസ്സിലാണ്. ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരോ മോഡലോ അതിൽ കുറ്റക്കാരല്ല. ചരിത്രപരമായ വിധി മുന്നോട്ടു ഉള്ള യാത്രയ്ക്ക് ധാരാളം ഊർജം പകർന്നു.രാജാരവിവർമ്മയുടെ പെയിൻ്റിങ്ങുകളും എം. എഫ്. ഹുസൈൻ്റെ വർക്കുകളും ആഘോഷിച്ച നാട്ടിലാണ് വിവാദങ്ങൾക്കു പഞ്ഞമില്ലാത്തത്.സ്ത്രീകളുടെ മാറിടങ്ങളെ ഭയപ്പെടുന്നത് എന്തിന്. ഒരു മുലയൂട്ടുന്ന ചിത്രത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ തന്നെയാണോ പാല് നൽകുന്നത് എന്ന ചോദ്യം എന്തിന്. ജനിച്ചുവീഴുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ഒരുപക്ഷേ ആദ്യമായി മുലയൂട്ടുന്നത് അമ്മ തന്നെ ആകണമെന്നില്ലല്ലോ. എല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമാണല്ലോ. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ഒരുപാട് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഞാനെടുത്ത ജിലു ജോസഫിൻ്റെ മുലയൂട്ടുന്ന ചിത്രം അംഗീകരിക്കുകയും പ്രശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.
നടിയും അവതാരികയുമായ ശ്രുതിമേനോനെ മോഡലാക്കിയെടുത്ത ഒരു ചിത്രം. 150 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപുള്ള കൗമാരക്കാരിയായ മലയാളി മണവാട്ടി. അങ്ങനെയൊരു കോൺസെപ്റ്റിലാണ് ചിത്രം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. ആഭരണങ്ങളിൽ അധിഷ്ഠിതമായ വസ്ത്രം ആയിരുന്നു മോഡൽ രൂപത്തിന് ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. എന്നാൽ ചിത്രം പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ അതൊരു അർധനഗ്നചിത്രം ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് പാത്രമായി. വിവാദ ആശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. അതൊരു അർധ നഗ്നചിത്രവും അല്ല.വിവാദങ്ങളെയും പ്രതിഷേധങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങൾ ആക്കാനും മുന്നോട്ടു സഞ്ചരിക്കാനുള്ള ഊർജമാക്കാനും മാത്രമാണ് ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. വിവാദങ്ങൾ ഉറക്കം കെടുത്തിയോ എന്ന ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി. പക്ഷേ ശ്രുതി... ഈ ചിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾ കത്തിപ്പടർന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായി ഭയപ്പെട്ടു. 2015ലാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങൾ. ഭയപ്പെട്ട് മാറിനിന്നില്ല. ഒരു നിലപാട് എടുക്കണമെന്ന ഉറച്ച ചിന്തയായിരുന്നു. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു.ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പറയും പോലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി മരിച്ചു, സാങ്കേതികവിദ്യ കടന്നുകയറി, നിർമിതബുദ്ധിയുടെ അതിപ്രസരം.. ഭാവവും ശബ്ദവും ഇല്ലാത്ത കുറേ പകർപ്പുകൾ.. അഭിപ്രായങ്ങൾ പലതാണ്. പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോ പറയുന്ന ആശയം കേൾക്കാനും സമൂഹത്തിൽ ആളുകളുണ്ട് എന്ന് അന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു. സധൈര്യം സമാന രീതിയിൽ തന്നെ ചിന്തിച്ചു മുന്നോട്ടു പോകാം എന്ന തീരുമാനമെടുത്തു.
സ്വന്തം പരിശീലനത്തിലൂടെ നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹണ മേഖലയിൽ സജീവമായ വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ഫിലിം ക്യാമറകളിൽ ഒക്കെ ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായ ചില തിരിച്ചറിവുകൾ ഉണ്ട്. ചില നിമിഷങ്ങളിൽ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ടെക്നീഷ്യനായി മാത്രം മാറും. നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചിത്രമെടുക്കാനായി നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി. അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ തട്ടി പ്രതിഫലിക്കുന്ന പ്രകാശം ക്യാമറയുടെ സെൻസറിലോ ഫിലിമിലോ പതിയുമ്പോൾ ആ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി തന്നെയാണ്.
പശ്ചാത്തലവും പ്രകാശവും ക്യാമറ സെറ്റിംഗ്സും കൃത്യമാക്കുക എന്നൊരു ജോലി മാത്രമാണ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർക്ക് ഉള്ളത്. മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി എന്താണോ അതാണ് ചിത്രം. അവർ അവരെ തന്നെയാണ് ക്യാമറയിലൂടെ കാണുന്നത്. അവരുടെ ഭാവവും രൂപവും ആണ് പ്രതിഫലിക്കുക. അവർ തന്നെയാണ് ആ ചിത്രങ്ങൾ. ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലനം കൂടുതൽ ഓതെൻ്റിക് ആയി എന്ന് തോന്നിയ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ. ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ധാരാളം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിച്ചത്. മോഹൻലാൽ അഭിനയിച്ച പരസ്യ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഞാൻ ചിത്രീകരിച്ചിട്ടില്ല. ബുക്ക് കവറുകളും പേഴ്സണൽ ഫോട്ടോകളുമാണ് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുള്ള സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങളിലാണ് കൂടുതലും ചിത്രങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ സംവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ, ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആ ചിത്രങ്ങളിൽ അവർ അവരെ തന്നെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും. അതുകൊണ്ടാകാം ഞാൻ എടുത്ത ലാലേട്ടൻ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഇമോഷണൽ വശം കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകന് കണക്ട് ആവുന്നത്.. ലാലേട്ടനുള്ള ഈ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിലുള്ള ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം.
ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പ്രോസസ്
ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ചിത്രമായിരിക്കും എൻ്റെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. മിഴിവ് മാത്രമല്ല ഒരു ചിത്രത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. എടുക്കുന്ന ഓരോ ചിത്രത്തിലൂടെയും നമ്മൾ വേറെ മനുഷ്യനാവുകയും വേറെ ചിന്തകളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാത്തത് അതിമനോഹരം എന്ന് പറയും പോലെ.വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത എൻ്റെ ഒരു മോഡൽ സുഹൃത്ത് ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം പരിചയം പുതുക്കുന്നു. ആളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ കുറച്ചുകൂടി ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആ വ്യക്തിയുടെ ഞാൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. എനിക്ക് ആ നിമിഷങ്ങളും വർഷവും വ്യക്തമായി ഓർമയുണ്ട്. ഒരു ചിത്രം ആത്മാർഥതയോടെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ക്യാമറയ്ക്കു മുന്നിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയും പശ്ചാത്തലവും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. നല്ലൊരു ചിത്രം എടുത്തു തന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫറെയും ആരും മറക്കില്ല. ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ മൊമെൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആസ്വദിക്കുന്നത്. സാമ്പത്തികവും പ്രശസ്തിയും നേടിത്തന്ന ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊക്കെ ആത്മാർഥമായ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കടന്നുവരുന്നതാണ്.
ട്രാവൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും മുഖങ്ങളും
ഞാനൊരു ട്രാവൽ പോട്രെയറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ കൂടിയാണ്. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കേരള ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചു. ടൂറിസം വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രോജക്ടുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ.. യാത്രകൾ ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്ന ചില അപ്രതീക്ഷിത മുഖങ്ങളെ ക്യാമറയിലേക്ക് പകർത്താൻ അവസരം ലഭിക്കും. യാത്രകളിലെ മുഖങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്ലാൻ ചെയ്ത് കടന്നുവരുന്നതല്ല. മനോഹരമായ ഒരു ഭൂമികയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആയിരിക്കും ഒരു വിദേശ വനിതയോ പൗരനോ നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ മുന്നിലെത്തുന്നത്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ നിറം അതിഗംഭീരമാണ്. മൂന്നാറിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയിൽ, നല്ല ഡെപ്ത് ഉള്ള പച്ചപ്പിൽ ഒരു വിദേശിയുടെ ചിത്രം എടുത്താൽ ആ ചിത്രം കാണുമ്പോൾ അവർ ഞെട്ടും. അങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ. അതൊക്കെ തന്നെയും കേരള ടൂറിസം കലണ്ടറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാനും അപ്രതീക്ഷിതമായി ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാനും എനിക്കിഷ്ടമാണ്.
വ്യൂ ഫൈൻഡറിലൂടെ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷേ സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മുഖങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കമ്പോസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ആ പ്രോസസ്സിൽ എന്നെ സ്വയം മറക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. ആ ചിത്രം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടാവും ഒരുപക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്താണെന്ന് ചിന്തിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കുമ്പോൾ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിക്കും. പല ചിത്രങ്ങളുടെയും അർഥതലങ്ങൾ അപ്പോഴാകും മനസ്സിലാവുക.
ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, കുറെ ചിത്രങ്ങൾ... ഇനിയുള്ള ആഗ്രഹം
കേരളത്തിന് പുറത്തേക്കും വിദേശത്തേക്കും ഒക്കെ സഞ്ചരിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. പക്ഷേ കേരളം തന്നെ പൂർണ അർത്ഥത്തിൽ പോട്രേയറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനപാതയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒരു ഭൂമികയുണ്ടല്ലോ.. അവിടെ എനിക്ക് ക്യാമറയിലൂടെ കുറച്ച് അധികം അറിയാനുണ്ട്. മറ്റു സഹായങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു ക്യാമറയുമായി അവിടെയൊക്കെ അലഞ്ഞു തിരിയണം. ആ യാത്രകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ചില നിമിഷങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കണം. ചില മുഖങ്ങൾ മനസ്സിലും ക്യാമറയിലും ചേർത്തു പകർത്തണം. അതും ഫിലിം ക്യാമറയിൽ തന്നെ പകർത്തണമെന്ന ആഗ്രഹമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഏത് ആശയത്തിലാണ് കിഴക്കൻ മേഖല, അവിടെയുള്ള സമൂഹങ്ങൾ, കാണാ കാഴ്ചകൾ, ഒറ്റപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ക്യാമറയിൽ പകർത്തേണ്ടതെന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
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