ബിഗ് ബോസില് ചരിത്രം കുറിച്ച് കോമണര്; വിജയകിരീടം നേടാതെ അനീഷ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പ് ആയതിന് കാരണം എന്ത്?
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ല് അനുമോള് വിജയകിരീടം ചൂടിയപ്പോള് അനീഷ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായി. അക്ബര് ഖാന്, നെവിന്, ഷാനവാസ് എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് അനീഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 10, 2025 at 12:56 PM IST
ബിഗ് ബോസ് മലയാളം സീസണ് 7ല് ചരിത്രം കുറിച്ച് കോമണര് മത്സരാര്ത്ഥിയായ അനീഷ്. അനുമോള് ബിഗ് ബോസ് 7ന്റെ വിജയകിരീടം ചൂടിയപ്പോള് അനീഷ് ഫസ്റ്റ് റണ്ണറപ്പായി. ഒരു സാധരണ സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥനില് നിന്നും ബിഗ് ബോസിലെത്തി, ടോപ് 5ല് ഇടംപിടിച്ച് ഒടുവില് രണ്ടാം സ്ഥാനവും സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അനീഷ്. അക്ബര്, നെവിന്, ഷാനവാസ് എന്നിവരെ പിന്തള്ളിയാണ് അനീഷ് രണ്ടാം സ്ഥാനം സ്വന്തമാക്കിയത്.
റണ്ണറപ്പായ അനീഷിന് ഗാലക്സി z ഫോള്ഡ് 7 ഫോണ് സമ്മാനമായി ലഭിച്ചു. ഇതുകൂടാതെ അനീഷിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും സൗജന്യമായി മൈജി നല്കും. ബിഗ് ബോസ് എന്ന സ്വപ്നത്തിനായി ജോലി പോലും ഉപേക്ഷിച്ച അനീഷ് ബിഗ് ബോസില് എത്തുന്നത് മൈജി ഫ്യൂച്ചര് കോണ്ടെസ്റ്റിലൂടെയാണ്.
മൈജിയോട് തനിക്ക് ഒരുപാട് കടപ്പാടുണ്ടെന്നും അനീഷ് പറഞ്ഞു. ഈ സീസണില് ബിബി ഹൗസില് ആദ്യം വീട്ടില് കയറിയ ആളാണ് അനീഷ്. ബിഗ് ബോസ് ഹൗസില് ആദ്യം കയറാന് പറ്റുന്നത് മഹാ ഭാഗ്യമാണെന്നും, ബിഗ് ബോസിനോടും പ്രേക്ഷകനോടും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അനീഷ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.
തുടക്കം മുതല് ജനപിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്ന അനീഷിന് എന്തുകൊണ്ട് ടൈറ്റില് വിന്നറാകാന് കഴിഞ്ഞില്ല എന്നതും സോഷ്യല് മീഡിയയില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. ആദ്യം മുതല് വോട്ടിംഗില് മുന്നിലായിരുന്നു അനീഷ്. ഗ്രാന്റ് ഫിനാലെയില് മത്സരാര്ത്ഥികളുടെ 12 ആഴ്ച്ചയിലെയും വോട്ടിംഗ് റിസള്ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അനീഷ് നോമിനേഷനുകളില് ഉണ്ടായിരുന്ന ആഴ്ച്ചകളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വോട്ടുകള് ലഭിച്ചത് അനീഷിന് തന്നെയായിരുന്നു. അനുമോളും അനീഷിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അനുമോളും അനീഷും ഒന്നിച്ച് നോമിനേഷനില് വന്നപ്പോള് ഇവര് തമ്മില് നേരിയ വ്യത്യാസം മാത്രമായിരുന്നു.
എന്നാല് അവസാന രണ്ട് ആഴ്ചകള് വോട്ടിംഗ് മാറിമറിയുകയായിരുന്നു. അതിന് കാരണമായത് അവസാന ആഴ്ച്ചയില് ബിബി ഹൗസിലെത്തിയ റീ എന്ട്രികള് ആയിരുന്നു. വീട്ടില് തിരിച്ചെത്തിയ റീ എന്ട്രികള് ഒന്നടങ്കടം അനുമോളെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. അനുമോള്ക്ക് പിആര് ഉണ്ടെന്നും പിആര് തങ്ങളെ മോശമാക്കി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞ് അനുമോള്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞതും വോട്ടിനിംഗിനെ ഗുണകരമായി ബാധിച്ചു.
ഈ സാഹചര്യത്തില് ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളായ ആദിലയും നൂറയും അനുമോളെ പിന്നില് നിന്ന് കുത്തിയതും അനുമോള്ക്ക് ഗുണം ചെയ്തു. പിആറിന്റെ നമ്പര് ടിഷ്യൂ പേപ്പറില് എഴുതിത്തന്നുവെന്നും സഹമത്സരാര്ത്ഥിയായ അക്ബര് ഖാനെ വെള്ളപ്പൂശണമെന്നും അനുമോള് തന്നോട് പറഞ്ഞതായി ആദില നുണ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കി അനുമോളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയതും അനുമോള്ക്ക് വോട്ടു കൂടാന് കാരണമായി. ഇതിന് പിന്നാലെ ആദിലയും നൂറയും എവിക്ടായതും സോഷ്യല് മീഡിയയില് വലിയ ചര്ച്ചയായി മാറിയിരുന്നു.
ഒരു സെലിബ്രിറ്റി പരിവേഷവും ഇല്ലാതെ ബിഗ് ബോസ് വീട്ടിലെത്തിയ അനീഷിന്റെ ഉറച്ച നിലപാടുകളും അത് ആവര്ത്തിച്ച് പറയുന്ന രീതിയും പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. വീടിനുള്ളില് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങള് ഉണ്ടാകുമ്പോള് അനീഷ് ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ വാദങ്ങളിലെ യുക്തി കണ്ടെത്താനും അനീഷ് എല്ലായിപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നു. സാധാരണക്കാരന് എന്ന പ്രതിച്ഛായയില് അനീഷ് ഫൈനല് റൗണ്ടില് എത്തിയപ്പോള് താരത്തിന്റെ ജനപിന്തുണയും വര്ദ്ധിച്ചു.
കിരീടം നേടാനായില്ലെങ്കിലും തന്റെ കോമണര് പവര് സ്ട്രാറ്റജിയും, ഫെയര് ഗെയിമും ഉപയോഗിച്ച് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കാന് അനീഷിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ബിഗ് ബോസ് 7ല് ആദ്യ ദിനം മുതല് താനൊരു സാധാരണക്കാരന് ആണെന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് കളിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെന്നും അനീഷ് ആവര്ത്തിച്ചിരുന്നു.
മത്സരത്തിനിടെ ഷാനവാസുമായി ഉണ്ടായ സൗഹൃദം ഗെയിമിനെ ബാധിച്ചെങ്കിലും, പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്വന്തം ഗെയിമിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ അനീഷിന് കഴിഞ്ഞു. ഈ സീസണില് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലും ചേരാതെ കളിച്ച ഏക മത്സരാർത്ഥി കൂടിയായിരുന്നു അനീഷ്.
തൃശൂരിലെ കോടന്നൂര് സ്വദേശിയായ അനീഷിന് ബാങ്കിലായിരുന്നു ജോലി. സര്ക്കാര് ജോലി കിട്ടിയിട്ടും അഞ്ച് വര്ഷം ലീവെടുത്ത് ബിഗ് ബോസിന് വേണ്ടി തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു അനീഷ്. എഴുത്തുകാരന് കൂടിയാണ് അനീഷ്. 'എന് നേരം തുഴഞ്ഞ്' എന്ന പുസ്തകവും അനീഷ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
