സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ വൈറൽ 'ഗുണ്ട': പ്രശസ്ത കോമഡി താരം ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ അമേരിക്കയിൽ അന്തരിച്ചു
മാവേലിക്കര കറ്റാനം സ്വദേശിയാണ്. ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. മുൻപ് കൊച്ചിൻ ഗിന്നസ്, തിരുവനന്തപുരം സരിഗ ട്രൂപ്പുകളിൽ മിമിക്രി താരമായിരുന്നു. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും.
Published : April 4, 2026 at 8:47 AM IST
എറണാകുളം: സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയനായ പ്രശസ്ത കോമഡി താരം മാവേലിക്കര കറ്റാനം സ്വദേശി ശരത് ഉണ്ണിത്താൻ (40) അന്തരിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ അറ്റ്ലാൻ്റയിലായിരുന്നു അന്ത്യം. ജോലി ആവശ്യത്തിനായി അടുത്തിടെയാണ് അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദേഹാസ്വാസ്ഥ്യത്തെ തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ താരം
വലിയ മീശയും രൂക്ഷഭാവവുമുള്ള എന്നാൽ കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന ഗുണ്ടാ കഥാപാത്രത്തിലൂടെയാണ് ശരത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. ഒറ്റ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം പ്രേക്ഷകരെ ഏറെ ചിരിപ്പിച്ചു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അടക്കമുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പങ്കുവച്ച വീഡിയോകളും റീലുകളും വളരെ വേഗം വൈറലായി. ഈ ഗുണ്ടാ റീലുകളിലൂടെയും ഷോർട്സുകളിലൂടെയുമാണ് ശരത് സൈബർ ലോകത്ത് തരംഗമായത്.
വളരെ ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് നിരവധി ഫോളോവേഴ്സിനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ കഥാപാത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞു. തൻ്റെ തനതായ അഭിനയ ശൈലിയിലൂടെയും നർമബോധത്തിലൂടെയും നിരവധി പേരുടെ പ്രിയങ്കരനായ താരമായി അദ്ദേഹം മാറി. നിത്യജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങളെ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശരതിൻ്റെ ശൈലിക്ക് വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ലഭിച്ചത്. പുതിയ തലമുറയിലെ പ്രേക്ഷകർക്കിടയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോകൾക്ക് മികച്ച പ്രതികരണം ലഭിച്ചിരുന്നു.
കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവം
ജോലിയുടെ ഭാഗമായി അമേരിക്കയിലേക്ക് ചേക്കേറിയെങ്കിലും കലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവിടെയും ശരത് സജീവമായിരുന്നു. ജോലിത്തിരക്കുകൾക്കിടയിലും തൻ്റെ കലാവാസനയെ നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. പ്രവാസലോകത്തെ വിവിധ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളിൽ അദ്ദേഹം തൻ്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. കലയോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ് ഇതിലൂടെ പ്രകടമായത്. കരിയറിൻ്റെ തുടക്കകാലത്ത് മിമിക്രി ആർട്ടിസ്റ്റായിരുന്ന ശരത് കൊച്ചിൻ ഗിന്നസ്, തിരുവനന്തപുരം സരിഗ തുടങ്ങിയ ട്രൂപ്പുകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വേദികളിൽനിന്ന് ലഭിച്ച അനുഭവസമ്പത്താണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കരുത്തായത്. ഒട്ടേറെ വേദികളിൽ തൻ്റെ ശബ്ദാനുകരണ മികവിലൂടെയും കോമഡി സ്കിറ്റുകളിലൂടെയും കാണികളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഈ അനുഭവപരിചയം പിന്നീട് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലേക്കും വിജയകരമായി പകർത്തി.
മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കും
അപ്രതീക്ഷിതമായുണ്ടായ മരണത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് സുഹൃത്തുക്കളും കുടുംബാംഗങ്ങളും. വിദേശത്ത് നിന്ന് ശരതിൻ്റെ മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായുള്ള ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ സുഹൃത്തുക്കളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശേഖരിച്ചുവരികയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. ചിരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഇടംനേടിയ കലാകാരൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗം കലാലോകത്തിനും സുഹൃദ് വലയത്തിനും വലിയ നഷ്ടമാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നിരവധി പേരാണ് പ്രിയ താരത്തിന് ഇതിനോടകം ആദരം അർപ്പിച്ചത്. മൃതദേഹം നാട്ടിലെത്തിച്ചതിന് ശേഷമാകും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക.
