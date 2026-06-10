ഭാരതിരാജയെ അവസാനമായി കാണാന് വിജയ് എത്തി; ഇത് തമിഴ് സിനിമയുടെ ഗതിമാറ്റിയ സംവിധായകന്; അനുസ്മരിച്ച് സിനിമാലോകം
ഇന്ത്യന് സിനിമാ ലോകത്തിന് തന്നെ വലിയ നഷ്ടമാണ് ഇതിഹാസ സംവിധായകന് ഭാരതിരാജയയുടെ വിയോഗം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 10, 2026 at 3:54 PM IST
ചെന്നൈ: വിഖ്യാത സിനിമ സംവിധായകന് ഭാരതിരാജയുടെ വേര്പാടില് തേങ്ങുകയാണ് സിനിമാ ലോകം. തമിഴ് സിനിമാ ലോകത്തിന് അത്രയേറെ മികച്ച സംഭാവനകള് നല്കിയാണ് അദ്ദേഹം യാത്രയായത്. കേവലം ഒരു പ്രതിഭ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു യുഗത്തിന്റെ അവസാനം കൂടിയായിരുന്നു ഭാരതിരാജ എന്ന ഇതിഹാസ സംവിധായകന്.
വാര്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെ തുടര്ന്ന് ബുധനാഴ്ചയാണ് ചെന്നൈയില് 84ാം വയസിലാണ് അദ്ദേഹം വിടപറഞ്ഞത്. സിനിമാലോകത്തിന് നികിത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണെങ്കിലും ഇന്ത്യന് ചലച്ചിത്രമേഖലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ആദരാഞ്ജലികള് അര്പ്പിക്കുകയാണ് ആരാധകര്.
ഇന്ത്യന് സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗഭ്തരായ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരില് ഒരാളായ ഭാരതിരാജ തമിഴ് സിനിമയുടെ ഗതിതന്നെ മാറ്റിമറിച്ച വ്യക്തിയാണ്. നിരവധി ചലച്ചിത്രപ്രവര്ത്തകര്ക്കാണ് അദ്ദേഹം പ്രചോദനമായത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സിനിമാ ലോകത്തെ തന്നെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിരിക്കുകയാണ്. നിരവധി പേരാണ് അന്തിമോപചാരം അര്പ്പിക്കാന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില് എത്തുന്നത്.
തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ വിജയ്, നടൻ സൂര്യ, മുൻ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ, സംഗീത സംവിധായകന് ഇളയരാജ എന്നിവർ അനുശോചനം അറിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയില് എത്തിയിരുന്നു.
മലയാളത്തില് നിന്ന് മോഹന്ലാല് മമ്മൂട്ടി, സുരാജ്, പ്രിയദര്ശന് തുടങ്ങിയ നിരവധി താരങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് ആദരാഞ്ജലി അര്പ്പിച്ചിരുന്നു.
"മണ്ണിൽ കവിതയും നിശബ്ദതയിൽ സത്യവും ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ആത്മാവും കണ്ടെത്തിയ ഒരു സംവിധായകൻ. തുടരും എന്ന സിനിമയിൽ ഭാരതിരാജ സാറിനൊപ്പം സ്ക്രീൻ സ്പെയ്സ് പങ്കിടാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നും ഒരു ബഹുമതിയായിരുന്നു.സർ, നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. നിങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം തലമുറകൾക്ക് പ്രചോദനം നൽകും, നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യും",എന്നാണ് മോഹന്ലാല് കുറിച്ചത്.
ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ പവന് കല്യാണും ആദരാഞ്ജലിയര്പ്പിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിപ്പ് പങ്കുവച്ചു.
"ഇതിഹാസ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവും പത്മശ്രീ അവാർഡ് ജേതാവുമായ ഭാരതിരാജയുടെ വിയോഗം ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വ്യവസായത്തിന് നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടമാണ്," എന്നാണ് പവൻ കല്യാൺ എക്സിൽ എഴുതിയത്.
Devastated to know that our most beloved, loved and respected Director, the legendary #BharathiRaaja avl is no longer with us. His demise is a gloomy cloud in tamil cinema. His films have been bench marks and shall continue to be the actual school of film making. He leaves behind… pic.twitter.com/p5a6yhn95y— KhushbuSundar (@khushsundar) June 10, 2026
ഭാഷകളിലും തലമുറകളിലും പ്രേക്ഷകരുമായി ബന്ധപ്പെടാനുള്ള സംവിധായകന്റെ കഴിവിനെ അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു, ഭാരതിരാജയുടെ സിനിമകൾ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ മായാത്ത മുദ്ര പതിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ചിരഞ്ജീവി അഭിനയിച്ച ആരാധന, ദേശീയ അവാർഡ് നേടിയ സീതകോക ചിലുക തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം ഓര്ത്തു.
അതേസമയം തമിഴ് സിനിമയ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും ഭാരതിരാജ നല്കിയ മഹത്തായ സംഭാവനകളെ അടിവരയിടുന്ന തരത്തില് പൂര്ണ ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിക്കുന്നുമെന്ന് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയും നടനുമായ ജോസഫ് വിജയ് പറഞ്ഞു.
സംവിധായകന്റെ വിയോഗത്തെ "തമിഴ് സിനിമയിലെ ഇരുണ്ട മേഘം" എന്നാണ് നടിയും നിർമ്മാതാവുമായ ഖുഷ്ബു സുന്ദർ സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
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സിനിമയ്ക്ക് ഭാരതിരാജ നല്കിയ അസാധാരണ സംഭവന ഒരിക്കലും മറിക്കില്ലെന്ന് നടന് ശരത് കുമാര് പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം എഴുതിയ കഥകളിലൂടെയും സ്പര്ശിച്ച ജീവിതങ്ങളിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനില്ക്കുമെന്നും ശരത് കുമാര് പറഞ്ഞു.
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ഭാരതിരാജയുടെ അഭാവം അളക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് നടി സിമ്രാന് പറഞ്ഞു.
1977-ൽ 'പതിനാറ് വയതിനി'ലെ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകനായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച ഭാരതിരാജ, കിഴക്കേ പോകും റെയിൽ, സിഗപ്പു റോജക്കൽ, അലൈഗൽ ഒഇവതല്ലൈ, മുതൽ മറിയത്തൈ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രശസ്തമായ ക്ലാസിക്കുകൾ സംവിധാനം ചെയ്തു.
Indian cinema has lost one of its greatest storytellers, #Bharathiraja garu.— Chiranjeevi Konidela (@KChiruTweets) June 10, 2026
He transformed the fragrance of village soil, the beauty of human relationships, the innocence of love, and the emotions of ordinary people into timeless cinematic poetry. His films touched millions of… pic.twitter.com/MdoUfpztji